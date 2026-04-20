Góc khuất phòng khám nha khoa: Vạch chiêu moi tiền làm răng sứ

Bài 1: Dọa bệnh, chê xấu

Thăm khám qua loa, dọa tiêu xương hàm, giãn dây chằng, rụng răng; chê răng thưa, khấp khểnh, khó vệ sinh, không đều màu là những chiêu trò dẫn dụ khách hàng làm răng sứ.

Dẫn dụ

Trong vai khách hàng, chúng tôi tìm đến hàng loạt nha khoa tại Hà Nội để thăm khám răng miệng. Sau khi thăm khám lâm sàng, chụp phim X-quang di động, phòng khám bắt đầu “phán bệnh”. Cùng một hàm răng của phóng viên (PV), mỗi phòng khám đưa ra chẩn đoán khác nhau, hầu hết đều khuyên khách hàng phục hình răng sứ (thường gọi làm răng sứ).

Nha khoa C.D trên đường Giảng Võ, Hà Nội với loạt cách thức hướng bệnh nhân làm răng sứ

Trong lúc chờ tới lượt thăm khám tại Nha khoa C.D trên đường Giảng Võ (Hà Nội), biết bệnh nhân có răng hàm đã bọc sứ kim loại, nhân viên tư vấn tên Q cho xem hình ảnh và nhấn mạnh một câu chuyện của khách hàng có răng tương tự để dọa.

Cùng với đó, Q đưa ra giải pháp khắc phục, thay chất liệu, tháo răng ốp kim loại, điều trị viêm (nếu có), bọc lại bằng răng sứ toàn phần. Q còn cho PV Tiền Phong xem ảnh chụp hàm răng của khách hàng làm cùng thời gian 5-10 năm với chất liệu răng sứ toàn phần, phần lợi khỏe, hồng hào, không tụt.

Sau phần tư vấn ban đầu, PV Tiền Phong được đưa vào ghế khám. Tại đây, một người mặc áo bác sĩ cùng trợ lý tên Đ cùng khám. Vừa nhìn vào răng, nhân viên Đ gạ bọc sứ.

“Răng thưa, khấp khểnh khó vệ sinh, dễ gây viêm lợi; răng không đều màu. Chị nên làm thẩm mỹ cho đẹp, vừa xử lý vùng thưa, vừa thay đổi màu sắc răng. Môi đỏ, da trắng, chị làm thẩm mỹ răng trắng, thay đổi góc nhìn, trẻ ra nhiều so với tuổi”, người mặc áo bác sĩ chẩn đoán và dặn trợ lý tên Đ tư vấn cho khách hàng làm răng sứ thẩm mỹ 16 chiếc.

Rời ghế răng, chúng tôi được nhân viên tên Đ đưa tới phòng tư vấn. Tại đây, nhân viên Đ đưa ra hàng loạt nguy cơ nếu không trồng răng sứ vào vị trí chiếc răng hàm dưới đã mất.

“8 chiếc răng hàm quan trọng nhất, chị mất răng số 7 sẽ gây ra nhiều hậu quả như: tiêu xương, lệch khuôn mặt, răng 2 bên xu hướng đổ vào. Đổ răng dẫn đến giãn dây chằng, răng rụng thành chùm khi về già. Sau này muốn làm răng phải cấy xương. Đa số người dân không thấy đau cho là bình thường nhưng thực tế sẽ tiêu xương”, nhân viên Đ nói.

Nhóm PV tới phòng khám răng A trên đường Ngọc Trì (Hà Nội). Sau khi chụp X-quang, chỉ lên màn hình máy tính cá nhân, nhân viên phòng khám đưa ra chẩn đoán, chiếc răng sứ kim loại gây ra viêm lợi và khuyên bệnh nhân, cắt bỏ răng cũ để điều trị hết viêm, thay thế bằng răng sứ toàn phần.

Bệnh nhân tới thăm khám, điều trị tại một phòng khám Nha khoa A trên đường Ngọc Trì, Hà Nội

Cách phòng khám A khoảng 1 km, chúng tôi tiếp tục được nhân viên phòng khám M.T trên đường Thạch Bàn kiểm tra. Dù không chụp phim X-quang, nhân viên phòng khám này cũng đưa ra chỉ định, thay thế bằng răng sứ toàn phần.

Trong khi đó, sau khi kiểm tra bằng máy X-quang toàn hàm, máy quét 3D răng, bác sĩ phòng khám nha khoa tại đường Trần Quốc Toản (Hà Nội) khẳng định, răng bình thường, không có vấn đề như viêm lợi.

Tặng mã giảm giá răng sứ tới 50%

Tại phòng khám nha khoa C.D trên đường Giảng Võ, sau khi thuyết phục khách hàng làm răng sứ, nhân viên tư vấn Đ đưa ra bảng giá. Theo đó, giá răng sứ dao động từ 2 đến 30 triệu đồng/chiếc. Cụ thể, giá thấp nhất là răng sứ Zirconia giá 2 triệu đồng/chiếc, bảo hành 5 năm và giá cao nhất là răng sứ Orodent Inovation 30 triệu đồng/chiếc, bảo hành 20 năm.

“Bạn làm 4 chiếc răng hàm bằng sứ mức giá 16 triệu đồng, được trừ 2 triệu đồng theo diện thư mời. Nếu bạn làm thẩm mỹ, mình hỗ trợ thêm, tặng bạn mã giảm giá 50% nhân dịp 8/3 (chương trình đến cuối tháng 3). Chị gái mình đã làm răng, mẹ mình đang điều trị không làm được, nên thừa mã giảm giá”, nhân viên Đ nói.

Theo Đ, mã giảm giá 50% dành cho người thân giúp giảm số tiền chi trả hoặc nâng cấp răng sứ loại đắt tiền hơn. Đ dẫn chứng, răng sứ Venus của Đức 4 triệu đồng/chiếc, chỉ còn 2 triệu đồng. Giá răng Ddbio của Đức giá 6 triệu đồng/chiếc, chỉ còn 3 triệu đồng. Loại đắt tiền này bảo hành tới 20 năm, kháng khuẩn, kháng viêm, không lo sâu răng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, GS.TS Võ Trương Như Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết, nha khoa có nhiều loại thiết bị hỗ trợ chẩn đoán, trong đó phổ biến là máy chụp X-quang.

Đặc biệt, máy X-quang cận chóp di động có thể được sử dụng ngay tại ghế nha để kiểm tra nhanh tình trạng răng. Tuy nhiên, loại máy này cần được kiểm định tiêu chuẩn tia X định kỳ từ 3-6 tháng/lần theo quy định. Nếu không, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe là điều không thể xem nhẹ.

Bảng báo giá răng sứ

Có nhóm nha khoa hoạt động chui Ông Bùi Quốc Vương, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế Hà Nội, cho biết, thành phố có 1.300 phòng khám nha khoa và chia thành nhiều nhóm. Trong đó, có nhóm công ty thành lập phòng khám nha khoa, bác sĩ là người làm thuê. Nhóm này hay bị điều hành theo thiên hướng kinh doanh, coi nghề y là kinh doanh. Nhóm nha khoa hoạt động không phép, hoạt động chui do chưa đủ điều kiện cấp phép (như kỹ thuật viên đang trong quá trình học lên cao, mở phòng khám chui). “Quản lý phòng khám nha khoa gồm: Sở Y tế, Phòng Văn hóa xã hội của xã/phường và công an. Sau khi cấp phép, Sở Y tế thông báo cho Phòng Văn hóa xã hội theo dõi, kiểm tra”, ông Vương nói. N.Linh

“Hình ảnh từ các loại máy X-quang cũng có độ chính xác khác nhau. Máy chụp cận chóp không thể thay thế hoàn toàn các hệ thống chụp X-quang toàn cảnh. Ngày nay, các máy chụp CT Cone beam (kỹ thuật chụp cắt lớp chùm tia hình nón - PV) sẽ cho hình ảnh chất lượng và toàn diện hơn. Việc chẩn đoán bệnh lý răng miệng không thể chỉ dựa vào phim X-quang.

Bác sĩ cần kết hợp thăm khám lâm sàng, đánh giá cận lâm sàng, thậm chí sử dụng thêm các công nghệ hiện đại như máy quét trong miệng 3D để đưa ra kết luận chính xác. Nếu chỉ nhìn vào phim X-quang, nguy cơ chẩn đoán sai là hoàn toàn có thể xảy ra”, GS.TS Ngọc nói.

Trả lời câu hỏi về chiêu trò của phòng khám nha khoa có dấu hiệu moi tiền bệnh nhân, giảm giá 50%, nguồn gốc vật liệu chưa minh bạch, không xuất hóa đơn, ông Bùi Quốc Vương, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế Hà Nội, cho biết, phòng khám nha khoa công khai giá chi phí cho bệnh nhân, khách hàng.

Tuy nhiên, hiện nay, chưa có quy định về giá dịch vụ y tế tư nhân và cũng chưa có quy định về việc cung cấp cho người bệnh về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm y tế.

