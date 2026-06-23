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Gil Lê - Xoài Non phát tín hiệu về chung một nhà

Minh Ngọc
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Mối quan hệ giữa Gil Lê và Xoài Non bắt đầu thu hút sự chú ý từ giữa năm 2024.

Vào tối 20/6, lễ cưới của Xuân Nghi và ông xã kỹ sư công nghệ Nhật Minh đã được tổ chức ở một khách sạn sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày vui của cô có sự tham gia của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Phạm Quỳnh Anh, Hạnh Sino, ca nương Kiều Anh...

Theo đoạn video đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, Xoài Non là người được cô dâu Xuân Nghi xuống trao tận tay bó hoa cưới để "nhả vía". Đây là nghi thức thường được nhiều người xem như tín hiệu vui cho chuyện tình cảm sắp tới. Ngay sau khoảnh khắc này, cư dân mạng nhanh chóng đổ dồn sự chú ý về phía Gil Lê.

Điều khiến netizen thích thú không nằm ở bó hoa cưới mà là phản ứng của Gil Lê. Trong video, Gil Lê ngồi cách đó không xa, liên tục nhìn về phía Xoài Non với biểu cảm vui vẻ và nở nụ cười tươi. Chưa dừng lại ở đó, cả hai còn hào hứng đứng cạnh nhau chụp ảnh cùng bó hoa cưới, khiến dân tình đồng loạt cho rằng đang phát tín hiệu về chung nhà.

Xoài Non và Gil Lê tham gia lễ cưới của Xuân Nghi tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn: trucgiatrang2.0

Gil Lê - Xoài Non phát tín hiệu về chung một nhà- Ảnh 1.

Cả hai còn hào hứng đứng cạnh nhau chụp ảnh cùng bó hoa cưới, khiến dân tình đồng loạt cho rằng đang phát tín hiệu về chung nhà. Nguồn: trucgiatrang2.0

Chuyện tình cảm của Gil Lê và Xoài Non cũng là chủ đề được cư dân mạng quan tâm suốt thời gian qua. Cả hai bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ giữa năm 2024 sau khi liên tục xuất hiện cùng nhau và bị lan truyền những khoảnh khắc thân mật ngoài đời.

Thời gian gần đây, cả hai đồng hành tại các sự kiện, buổi livestream, không ngại dành cho đối phương những cử chỉ gần gũi khiến dân tình liên tục "đẩy thuyền". Xoài Non từng tiết lộ cô biết và yêu mến Gil Lê từ khi còn học cấp 1. Cả hai hiện tại đang sống chung một nhà.

Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ, mối quan hệ của cả hai còn nhiều lần gây chú ý bởi sự thân thiết với gia đình hai bên. Chính vì vậy, mỗi lần Gil Lê và Xoài Non xuất hiện cạnh nhau, cặp đôi lại nhận về rất nhiều sự ủng hộ.

Gil Lê - Xoài Non phát tín hiệu về chung một nhà- Ảnh 2.
Gil Lê - Xoài Non phát tín hiệu về chung một nhà- Ảnh 3.

Mối quan hệ giữa Gil Lê và Xoài Non bắt đầu thu hút sự chú ý từ giữa năm 2024. Ảnh: FBNV

Trong thời gian bên nhau, Gil Lê luôn thể hiện sự yêu chiều dành cho nửa kia và không ít lần lên tiếng bảo vệ trước những bình luận kém duyên. Thời điểm hot girl sinh năm 2002 vướng bàn tán về ngoại hình và vóc dáng, Gil Lê đã đăng tải hình ảnh của bạn gái kèm dòng chia sẻ đầy tình cảm: "When I look at you, every hardship of the journey feels redeemed" (Khi nhìn em, mọi vất vả trên hành trình này đều được xoa dịu).

Về phía Xoài Non, nhiều cư dân mạng nhận xét cô ngày càng xinh đẹp, tự tin và trưởng thành hơn kể từ khi công khai chuyện tình cảm. Không ít ý kiến cho rằng việc được yêu thương và quan tâm đúng cách đã giúp hot girl sinh năm 2002 trở nên rạng rỡ và tràn đầy sức sống hơn trước.

Gil Lê - Xoài Non phát tín hiệu về chung một nhà- Ảnh 4.
Gil Lê - Xoài Non phát tín hiệu về chung một nhà- Ảnh 5.

Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ netizen, cặp đôi đã ra mắt gia đình 2 bên. Ảnh: FBNV

Nữ nghệ sĩ đình đám cưới doanh nhân có con riêng: 17 năm không sinh con, chồng chăm sóc khi bị bệnh
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