Giật mình với những vị trí rắn hay ẩn nấp ngay trong nhà

Trong khu vực nhà ở, rắn hay ẩn nấp ở đâu?

Rắn thường chọn những vị trí tối, yên tĩnh, ít người qua lại. Gầm tủ, gầm giường, gầm cầu thang là nơi lý tưởng nếu có chuột hoặc côn trùng - nguồn thức ăn ưa thích của rắn.

Phòng kho, nơi chứa đồ cũ, quần áo lâu ngày hay các góc chứa thùng carton, bao tải, vật dụng không dùng đến cũng là “điểm trú ẩn” phổ biến, vì rắn có thể ẩn mình mà không bị phát hiện.

Ngoài ra, khu vực sau tủ lạnh, máy giặt, tủ bếp hoặc các thiết bị sinh nhiệt khác thường ấm và kín, khiến rắn tìm đến khi thời tiết lạnh hoặc mưa nhiều.

Hệ thống ống thoát nước, cống, hố ga, nhà vệ sinh cũng là đường rắn có thể bò vào nhà. Một số loài rắn như rắn nước, rắn cạp nia, rắn lục thường theo đường cống ngầm chui lên.

Không ít trường hợp, trần nhà, mái tôn có khe hở cũng là nơi rắn ẩn náu. Những con rắn nhỏ, đặc biệt là rắn lục, có thể leo theo cây, dây điện hoặc tường để vào khu vực này.

Rắn vào nhà (Ảnh minh họa).

Khu vực quanh nhà, rắn hay trú chỗ nào?

Ngoài không gian trong nhà, khu vực xung quanh cũng là nơi rắn thường trú ngụ. Vườn cây, bụi rậm, đống lá khô hoặc củi mục là môi trường mát ẩm, nhiều chuột và côn trùng - nguồn thức ăn dồi dào của rắn.

Chuồng gia cầm, chuồng nuôi thú, kho chứa thức ăn chăn nuôi cũng thường thu hút rắn đến săn trứng, chim non hoặc chuột.

Đống gạch, đá, vật liệu xây dựng để lâu ngày là nơi trú ẩn quen thuộc của rắn vì có nhiều khe hở.

Ngoài ra, mương nước, bờ ao, khu vực ẩm thấp quanh sân vườn cũng là môi trường rắn nước, rắn ráo ẩn nấp, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi trời mưa.

Mẹo phòng tránh rắn vào nhà

Để giảm nguy cơ rắn xuất hiện, người dân cần giữ nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, thường xuyên dọn dẹp và không để đồ đạc bừa bãi lâu ngày.

Các khe hở quanh cửa, ống nước, lỗ thông hơi cần được bịt kín. Quanh nhà nên phát quang bụi rậm, dọn lá khô, gạch đá, rác rưởi để loại bỏ nơi trú ẩn tiềm năng.

Nuôi mèo cũng là biện pháp gián tiếp hiệu quả vì giúp đuổi chuột nguồn mồi khiến rắn tìm đến. Khi dọn dẹp khu vực khuất, người dân nên mang giày, đeo găng tay và dùng gậy khua trước để phòng rắn ẩn nấp.

Theo khuyến cáo của Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, hàng năm vào mùa mưa, trung tâm đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp bị rắn cắn phải nhập viện. Do đó, người dân cần đặc biệt thận trọng khi làm việc ở những khu vực tối, ẩm hoặc có vật che phủ như đống lá cây, rác, gạch đá, hang hốc. Hãy sử dụng đèn pin hoặc gậy kiểm tra trước, không đưa tay trần vào các khe khuất để tránh bị rắn tấn công.

Khi đi lại hoặc lao động ban đêm, nhất là trong rừng hoặc vùng nông thôn, nên mang ủng, găng tay, đội mũ và đóng kín cửa nhà tầng trệt để ngăn rắn chui vào. Nếu phát hiện rắn, tuyệt đối không nên chủ động bắt, bởi nhiều người đã bị cắn dù rắn có vẻ đã chết.

Trung tâm Chống độc khuyến cáo, rắn là loài có khứu giác và vị giác cực kỳ nhạy bén. Chúng liên tục thè lưỡi để thu nhận các hạt nhỏ trong không khí, giúp xác định hướng đi và con mồi. Ban đêm, đặc biệt khi trời mưa, ánh sáng hạn chế khiến rắn dễ nhầm tín hiệu và có thể tấn công người khi cảm thấy bị đe dọa.

Rắn độc như rắn hổ mang, rắn hổ chúa, rắn lục có thể gây hoại tử, rối loạn đông máu, liệt hô hấp, để lại di chứng nặng nề hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, việc chủ động phòng tránh là biện pháp bảo vệ hữu hiệu nhất cho mỗi gia đình trong mùa mưa bão.