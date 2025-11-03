5 loại cây vô tình “dụ muỗi” vào nhà: Nếu trồng phải đặc biệt cảnh giác

Nhiều người thích trồng cây cảnh trong nhà, ngoài vườn để làm đẹp không gian và thanh lọc không khí. Tuy nhiên, ít ai biết rằng một số loại cây quen thuộc lại vô tình trở thành “ổ sinh sản” lý tưởng cho muỗi trung gian truyền nhiễm nhiều bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, Zika hay viêm não Nhật Bản.

Theo các chuyên gia trồng trọt và khuyến cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), môi trường quanh xung quanh cây trồng như nước đọng, tán lá rậm, độ ẩm cao lại là điều kiện lý tưởng để muỗi trú ngụ, đẻ trứng và phát triển ấu trùng. Ngoài ra, một số hợp chất tự nhiên trong cây còn có thể phát ra mùi thu hút muỗi.

Dưới đây là 5 loại cây phổ biến có thể “dụ muỗi” vào nhà nếu chăm sóc không đúng cách:

1. Hoa súng

Hoa súng thường được trồng trong các hồ cảnh hoặc chậu nước nhỏ, mang đến cảm giác an yên và thanh thoát. Tuy nhiên, chính mặt nước phẳng lặng trồng hoa súng lại là nơi muỗi sinh sản mạnh nhất. Nếu nước trong chậu không được thay thường xuyên, chỉ vài ngày sau, ấu trùng muỗi có thể phát triển dày đặc, biến hồ cảnh trồng hoa súng thành “ổ muỗi thu nhỏ”.

Hồ nước trồng hoa súng là một trong những môi trường lý tưởng cho muỗi sinh sôi và phát triển. (Ảnh minh họa)

2. Tre, tre cảnh

Tre được ưa chuộng vì dáng thanh mảnh, xanh quanh năm, tượng trưng cho sự bền bỉ. Tuy nhiên, các đốt tre rỗng hoặc phần thân bị cắt tỉa có thể giữ lại nước mưa. Đây chính là nơi muỗi đẻ trứng lý tưởng, đặc biệt trong môi trường ẩm thấp. Ở những khu vườn không được dọn tỉa thường xuyên, muỗi có thể sinh sôi âm thầm bên trong các khúc tre và rất khó phát hiện.

3. Dứa cảnh

Dứa cảnh có hình dáng bắt mắt, được nhiều gia đình trồng trong nhà hoặc sân vườn. Thế nhưng phần gốc lá hình phễu của cây lại giữ nước mưa hoặc nước tưới, tạo điều kiện hoàn hảo cho muỗi đẻ trứng. Trong không gian nội thất ẩm mát, cây dứa cảnh có thể vô tình trở thành nơi trú ẩn cho muỗi vào ban ngày.

Cây dứa cảnh. (Ảnh minh họa)

4. Lục bình

Lục bình nổi tiếng với khả năng lọc sạch nguồn nước. Tuy nhiên, khi phát triển dày đặc, chúng làm giảm lưu thông dòng chảy, khiến nước tù đọng. Mặt dưới lá rậm rạp là môi trường lý tưởng để muỗi đẻ trứng.

Do đó, khi trồng lục bình làm cảnh, mọi người cần cảnh giác với nguy cơ cây trở thành nơi lý tưởng để muỗi sinh sản.

5. Khoai môn

Khoai môn thường được trồng trong các khu vực đất ẩm, vườn hoặc gần nguồn nước. Dù bản thân cây không giữ nước trong thân, nhưng đất quanh rễ thường ướt sũng, nhất là sau những cơn mưa lớn, tạo điều kiện để muỗi phát triển mạnh.

Ngoài các loại cây kể trên, một số cây trong nhà như lô hội, thường xuân, trầu bà cũng có thể thu hút muỗi nếu bị tưới quá nhiều nước hoặc đặt ở nơi thiếu ánh sáng. Độ ẩm cao trong đất và tán lá rậm rạp khiến các loại cây này trở thành “nơi trú ngụ” cho muỗi.

Lưu ý khi trồng cây để tránh muỗi sinh sôi, phát triển

Để tận hưởng không gian xanh mát của cây cối và ngăn ngừa muỗi sinh sôi, phát triển, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần ghi nhớ 4 lưu ý sau:

- Tránh để nước đọng trong chậu, đĩa lót hoặc lá cây.

- Cắt tỉa lá già, giữ cho không gian thông thoáng và có ánh nắng.

- Với cây thủy sinh như hoa súng, lục bình, nên thả cá nhỏ (như cá bảy màu) để ăn ấu trùng muỗi.

- Ưu tiên trồng các loại cây có tinh dầu đuổi muỗi tự nhiên như sả chanh, húng quế, ngũ gia bì, oải hương, bạc hà,...

Việc giữ môi trường sống sạch, khô thoáng và chăm cây đúng cách không chỉ giúp không gian sống đẹp hơn mà còn bảo vệ sức khỏe cả gia đình khỏi các bệnh truyền nhiễm do muỗi.