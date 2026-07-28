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Giáo viên bị tố lấy sữa của trẻ mang ra ngoài rao bán: Báo cáo mới nhất từ cơ quan chức năng

Hương Trà (T/H)
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Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nhơn Trạch cũng kiến nghị Thường trực UBND phường chỉ đạo Công an phường làm việc với các cá nhân, trang mạng xã hội đăng tải thông tin về vụ việc.

Liên quan tới vụ nữ giáo viên tố mang sữa của trẻ mầm non ra ngoài rao bán gây xôn xao thời gian qua, mới đây Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nhơn Trạch đã gửi báo cáo tới Sở GD-ĐT TP Đồng Nai và Thường trực UBND phường.

VietNamNet dẫn báo cáo, ngay sau khi tiếp nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đơn vị đã yêu cầu cơ sở mầm non báo cáo, đồng thời trực tiếp làm việc với chủ cơ sở để xác minh. Giáo viên liên quan đã thừa nhận lấy sữa của trẻ mang về nhà. Cơ sở mầm non sau đó quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên này, nhận trách nhiệm, xin lỗi phụ huynh và cam kết khắc phục vụ việc.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao thời gian qua.

Theo đó, chiều 21/7, ngay sau khi xuất hiện thông tin trên Facebook về việc một giáo viên lớp mầm non có hành vi lấy sữa của trẻ; chủ cơ sở là bà Trần Thị H. đã mời các bên liên quan và phụ huynh đến làm việc để làm rõ nội dung phản ánh. Quá trình làm việc, giáo viên thừa nhận hành vi lấy sữa của trẻ mang về nhà.

Một học sinh được gia đình gửi 2 hộp sữa để sử dụng trong ngày. Tuy nhiên, trong buổi sáng trẻ chỉ sử dụng 1 hộp sữa, hộp còn lại, giáo viên không cho trẻ uống mà mang về nhà. Sau đó, chủ cơ sở mầm non đã quyết định cho giáo viên này nghỉ việc, đồng thời gửi lời xin lỗi đến phụ huynh, nhận trách nhiệm và cam kết khắc phục hậu quả.

Chiều 22/7, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách giáo dục của phòng đã trực tiếp đến cơ sở để nắm bắt tình hình và làm việc với chủ cơ sở. Ngoài ra, trong báo cáo, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nhơn Trạch cũng kiến nghị Thường trực UBND phường chỉ đạo Công an phường làm việc với các cá nhân, trang mạng xã hội đăng tải thông tin về vụ việc. Đơn vị cho rằng những thông tin chưa được kiểm chứng đã ảnh hưởng đến tâm lý cá nhân, uy tín, danh dự của tổ chức và gây hoang mang trong dư luận.

Đồng thời, đề nghị cơ quan công an có thông tin phản hồi kịp thời để người dân không bị lợi dụng chia sẻ các thông tin không chính xác, góp phần xây dựng môi trường mạng văn minh, an toàn.

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