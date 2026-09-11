Giao hết tiền cho con, khi có bệnh, tôi bị con mắng là 'hố hút tiền không đáy'

Khi rút hết tiền tiết kiệm đưa cho con, tôi không hề nghĩ rằng đến lúc mình bệnh, cần mua thuốc tốt thì con lại oán trách, lén gọi tôi là "hố hút tiền không đáy".

Tôi năm nay đã 75 tuổi, có lương hưu và khoản tiết kiệm đủ để sống đạm bạc. Vợ tôi qua đời vì bệnh ung thư từ 10 năm trước. Đứa con gái lớn đi lấy chồng xa, điều kiện kinh tế bình thường. Còn tôi sống chung với vợ chồng con trai út ở Hà Nội.

Cách đây 3 năm, vợ chồng con trai muốn mở rộng cửa hàng kinh doanh và nâng cấp sửa sang lại toàn bộ ngôi nhà. Thương con vất vả, lại muốn hỗ trợ gia đình nhỏ của chúng có vốn làm ăn, tôi không ngần ngại rút toàn bộ số tiền tiết kiệm tích góp cả đời, khoảng hơn 600 triệu đồng, đưa hết cho con. Tiền lương hưu, tôi cũng ủy quyền cho con nhận rồi chủ động chi tiêu.

Tôi nghĩ đơn giản rằng mình đã gần đất xa trời, cũng chẳng tiêu gì đến tiền, đưa cho con làm ăn thì sau này mình nương tựa vào chúng chứ đi đâu mà thiệt.

Vợ mất sớm, tôi chịu đựng cô đơn, bệnh tật và sự ghẻ lạnh của con. (Ảnh: iStock)

Năm ngoái, sức khỏe của tôi sút giảm rõ rệt. Tôi thường xuyên bị hụt hơi, tức ngực, chân tay run rẩy và mệt mỏi không làm nổi việc gì nặng. Thấy tôi yếu đi nhanh chóng, con trai liền đưa đi bệnh viện khám. Hóa ra ngoài chứng cao huyết áp vốn có, tôi còn bị tiểu đường khá nặng mà lâu nay vì ít quan tâm để ý nên không biết, cùng với một số chứng bệnh người già khác. Ngoài thuốc thang, bác sỹ còn dặn phải tái khám đều đặn.

Thuốc men cơ bản đều có bảo hiểm y tế, tuy nhiên tôi vẫn cần mua thêm một số thuốc ngoài danh mục và thực phẩm chức năng để nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên mỗi lần phải chi tiền cho khoản đó, con trai tôi lại thở dài.

Gần đây, việc buôn bán của vợ chồng con gặp khó khăn. Áp lực tiền bạc tích tụ lâu ngày khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Tháng trước, sau buổi tái khám định kỳ, con trai trả xong hóa đơn mua thuốc ngoài danh mục bảo hiểm theo yêu cầu của tôi xong thì lầm lì không nói một lời. Trên đường về, xe gặp ùn tắc, con tôi liên tục đập tay lên vô năng, bấm còi inh ỏi.

Tối đó, lúc nằm trong phòng ngủ, tôi còn nghe loáng tháng con trai cãi nhau với vợ, có đoạn to tiếng nói rằng: “Bố là cái hố hút tiền không đáy. Bệnh già là bệnh suốt đời, biết lấy tiền đâu mà đổ vào?”.

Mấy ngày sau đó, tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Tôi bỏ ăn, hoặc vào bữa cơm chỉ và vài đũa rồi thôi. Nghĩ đến việc mình già yếu cần thuốc men tử tế mà mỗi lần như vậy lại phải nhìn sắc mặt con trai, nghe nó thở dài và nhìn ánh mắt như đang gánh nợ của nó, tôi lại thấy ngực nặng như đeo đá, không thở nổi.

Mối quan hệ giữa tôi và vợ chồng con trai trở nên vô cùng gượng gạo. Mỗi lần đối mặt với con trong bữa ăn, tôi đều cảm thấy ngượng ngùng, tủi thân và có cảm giác mình là người thừa trong ngôi nhà này. Con trai tôi vẫn mua thuốc khi tôi yêu cầu nhưng thái độ thì lạnh nhạt, mặt mày luôn lầm lì, không hề hỏi thăm xem sức khỏe tôi ra sao.

Nhiều đêm nằm trằn trọc không ngủ được, nhìn lên trần nhà, tôi cay đắng nghĩ hay mình cứ bỏ mặc bản thân, thuốc thang bảo hiểm cho gì dùng nấy, không đòi hỏi con bổ sung nữa, sống được ngày nào hay ngày đó. Tôi chua xót khi nghĩ mình nuôi con, giúp con mấy chục năm, nay con chưa thực sự nuôi mình ngày nào, chỉ là cầm tiền của mình mua thuốc cho mình thôi mà đã cảm thấy như cha già đang ăn bám, rồi nói lời cay nghiệt.

Dù giận con, tôi vẫn không cam lòng buông xuôi. Tôi vẫn ham sống, muốn được sống khỏe và chất lượng, nhưng tiền đã giao hết cho con rồi, bản thân thành người phụ thuộc.

Khoản tiền tiết kiệm thì khó mà đòi lại được, nhưng tôi có nên kiên quyết hủy ủy quyền để tự lĩnh lương hưu, chuyển ra ngoài thuê một căn phòng trọ nhỏ sống một mình những năm tháng cuối đời để khỏi phải đối diện với ánh mắt oán trách, chán ghét của con trai, con dâu như thể mình là gánh nặng của chúng?

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