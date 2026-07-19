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Giao dịch gửi 20.000.000 đồng thành công, Quách Văn Hùng SN 1987 ngay lập tức báo công an

Minh Ánh
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Ngay khi phát hiện sơ suất khi thao tác chuyển khoản tiền, công dân ngay lập tức báo công an để nhờ hỗ trợ.

Giao dịch gửi 20.000.000 đồng thành công, Quách Văn Hùng SN 1987 ngay lập tức báo công an - Ảnh 1.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, ngày 17/7/2026, Công an xã Thư Lâm tiếp nhận trình báo của anh Quách Văn Hùng (sinh năm:1987, HKTT: Xóm Ninh Sơn, xã Yên Phú, tỉnh Phú Thọ) về việc trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản tiền nhầm. Do sơ suất khi thao tác chuyển tiền, anh Hùng đã chuyển khoản nhầm số tiền 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) đến một số tài khoản lạ.

Giao dịch gửi 20.000.000 đồng thành công, Quách Văn Hùng SN 1987 ngay lập tức báo công an - Ảnh 2.

Anh Quách Văn Hùng tại Công an xã Thư Lâm

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thư Lâm đã nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản nhận số tiền chuyển khoản nhầm. Cùng ngày, Công an xã đã hướng dẫn các bên thực hiện các thủ tục cần thiết và hỗ trợ trao trả toàn bộ số tiền 20.000.000 (Hai mươi triệu đồng) cho anh Quách Văn Hùng.

Nhận lại được số tiền đã chuyển nhầm, anh Quách Văn Hùng đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy của cán bộ Công an xã Thư Lâm. Qua việc hỗ trợ công dân kịp thời, công an xã Thư Lâm đã lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Công an cơ sở chính quy, tinh nhuệ, vì nhân dân phục vụ.

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báo công an

công an hà nội

chuyển khoản nhầm

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