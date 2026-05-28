HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Giảm mỡ bụng nhờ làm điều này 1 lần mỗi tuần

Anh Thư
|

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature Communications đã chỉ ra cách đơn giản để giảm mỡ bụng và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Các nhà nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng thuộc Khoa Y LKS của Đại học Hồng Kông (HKUMed - Trung Quốc) đã chỉ ra một dạng bài tập hiệu quả cho những người bị béo bụng nhưng quá bận rộn để đi tập thể dục hàng ngày hoặc vài ngày mỗi tuần: Đi bộ nhanh ngắt quãng.

Giảm mỡ bụng nhờ làm điều này 1 lần mỗi tuần - Ảnh 1.

Đi bộ nhanh ngắt quãng là một trong những phương pháp đơn giản nhất để giảm mỡ bụng hiệu quả - Ảnh:

Các bài tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT) đã nổi lên những năm gần đây như phương pháp để rèn luyện sức khỏe tim mạch, tăng sức bền.

Đó là dạng bài tập phối hợp giữa những khoảng thời gian ngắn tập luyện cường độ cao với những quãng thời gian tập ở cường độ thấp hơn.

Vì vậy cách để thực hiện việc đi bộ nhanh ngắt quãng cũng hết sức đơn giản: Xen lẫn những quãng đi bộ với tốc độ cao, dùng sức nhiều với những quãng bước đi chậm và thư giãn hơn.

Trong nghiên cứu mới, các tác giả đã mời 315 tình nguyện viên tham gia một thử nghiệm lâm sàng. Họ đều trên 18 tuổi và bị béo bụng, đến từ các vùng khác nhau của Trung Quốc.

Theo SciTech Daily, các tình nguyện viên được chia ngẫu nhiên thành 3 nhóm: Tập luyện ngắt quãng 1 lần mỗi tuần, tập luyện ngắt quãng 3 lần mỗi tuần và nhóm đối chứng.

Nhóm đối chứng tham gia một buổi giáo dục sức khỏe kéo dài 2,5 giờ mỗi 2 tuần trong suốt 4 tháng.

Hai nhóm còn lại thực hiện tổng cộng 75 phút đi bộ nhanh ngắt quãng mỗi tuần trong 1 buổi duy nhất hoặc chia thành 3 buổi.

Khối lượng mỡ cơ thể của người tham gia được đo bằng phương pháp hấp thụ tia X năng lượng kép tại 3 thời điểm đánh giá: Trước thử nghiệm, sau 16 tuần và sau 32 tuần.

Sau 16 tuần, cả 2 nhóm đi bộ nhanh ngắt quãng đều cho thấy sự giảm tương tự về lượng mỡ thừa trong cơ thể, bao gồm sự cải thiện về tổng khối lượng mỡ, tỉ lệ mỡ cơ thể và đặc biệt là chu vi vòng eo - tức giảm được mỡ bụng.

Cả 2 nhóm cũng có thể lực tim mạch tốt hơn so với nhóm đối chứng.

Kết quả này cho thấy các bài tập cường độ cao ngắt quãng đơn giản như đi bộ nhanh ngắt quãng là lựa chọn hợp lý cho người béo phì, nhất là những ai có nhiều mỡ bụng. Song song đó, nếu bạn không có nhiều thời gian tập luyện đều đặn, việc tập một buổi duy nhất với thời lượng dài hơn cũng đem lại lợi ích.

Đừng chỉ rán trứng với hành, hãy rán với lá đinh lăng vì 4 lý do này
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại