Giảm mỡ bụng nhờ làm điều này 1 lần mỗi tuần

Các nhà nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng thuộc Khoa Y LKS của Đại học Hồng Kông (HKUMed - Trung Quốc) đã chỉ ra một dạng bài tập hiệu quả cho những người bị béo bụng nhưng quá bận rộn để đi tập thể dục hàng ngày hoặc vài ngày mỗi tuần: Đi bộ nhanh ngắt quãng.

Đi bộ nhanh ngắt quãng là một trong những phương pháp đơn giản nhất để giảm mỡ bụng hiệu quả - Ảnh:

Các bài tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT) đã nổi lên những năm gần đây như phương pháp để rèn luyện sức khỏe tim mạch, tăng sức bền.

Đó là dạng bài tập phối hợp giữa những khoảng thời gian ngắn tập luyện cường độ cao với những quãng thời gian tập ở cường độ thấp hơn.

Vì vậy cách để thực hiện việc đi bộ nhanh ngắt quãng cũng hết sức đơn giản: Xen lẫn những quãng đi bộ với tốc độ cao, dùng sức nhiều với những quãng bước đi chậm và thư giãn hơn.

Trong nghiên cứu mới, các tác giả đã mời 315 tình nguyện viên tham gia một thử nghiệm lâm sàng. Họ đều trên 18 tuổi và bị béo bụng, đến từ các vùng khác nhau của Trung Quốc.

Theo SciTech Daily, các tình nguyện viên được chia ngẫu nhiên thành 3 nhóm: Tập luyện ngắt quãng 1 lần mỗi tuần, tập luyện ngắt quãng 3 lần mỗi tuần và nhóm đối chứng.

Nhóm đối chứng tham gia một buổi giáo dục sức khỏe kéo dài 2,5 giờ mỗi 2 tuần trong suốt 4 tháng.

Hai nhóm còn lại thực hiện tổng cộng 75 phút đi bộ nhanh ngắt quãng mỗi tuần trong 1 buổi duy nhất hoặc chia thành 3 buổi.

Khối lượng mỡ cơ thể của người tham gia được đo bằng phương pháp hấp thụ tia X năng lượng kép tại 3 thời điểm đánh giá: Trước thử nghiệm, sau 16 tuần và sau 32 tuần.

Sau 16 tuần, cả 2 nhóm đi bộ nhanh ngắt quãng đều cho thấy sự giảm tương tự về lượng mỡ thừa trong cơ thể, bao gồm sự cải thiện về tổng khối lượng mỡ, tỉ lệ mỡ cơ thể và đặc biệt là chu vi vòng eo - tức giảm được mỡ bụng.

Cả 2 nhóm cũng có thể lực tim mạch tốt hơn so với nhóm đối chứng.

Kết quả này cho thấy các bài tập cường độ cao ngắt quãng đơn giản như đi bộ nhanh ngắt quãng là lựa chọn hợp lý cho người béo phì, nhất là những ai có nhiều mỡ bụng. Song song đó, nếu bạn không có nhiều thời gian tập luyện đều đặn, việc tập một buổi duy nhất với thời lượng dài hơn cũng đem lại lợi ích.