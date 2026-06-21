Giám đốc thiết kế mua căn hộ tầng 20 giá 27 tỷ: Đẹp đến mức “không muốn ra khỏi nhà”

Căn nhà có chiếc view ban công siêu xịn.

Ở tuổi 34, anh Tần và vợ chính thức chuyển vào căn nhà thứ hai của mình. Trước đó, cả hai từng có gần 10 năm sống trong những căn hộ nhỏ khoảng 70m² và căn nhà thuê trước khi đủ điều kiện nâng cấp lên tổ ấm hiện tại.

Căn hộ mới nằm tại khu đô thị có diện tích 180m², tọa lạc trên tầng 20 của một tòa nhà cao tầng. Căn nhà có giá khoảng 7 triệu NDT (hơn 27 tỷ đồng).

Gia đình anh Tần.

Từ căn nhà để ở đến nơi mang lại “giá trị cảm xúc”

Anh Tần cho biết sau khi chuyển sang không gian sống rộng rãi hơn, mức chi tiêu của gia đình gần như không thay đổi. Họ vẫn đi du lịch, vẫn chi tiêu như trước, nhưng điều khác biệt nằm ở chất lượng cuộc sống.

Theo anh, một môi trường sống tốt, đẹp và thoải mái có thể tác động tích cực đến tâm trạng cũng như cách mỗi người đối diện với công việc hay những áp lực thường ngày. Chính vì vậy, nếu có điều kiện, việc cải thiện không gian sống luôn là khoản đầu tư xứng đáng.

Cũng vì dự định sẽ gắn bó lâu dài với nơi này, gia chủ dành nhiều thời gian để hoàn thiện từng chi tiết trong căn hộ theo đúng phong cách mình mong muốn.

Khu vực được đầu tư nhiều nhất chính là ban công rộng khoảng 14m2. Thay vì đóng kín, gia đình quyết định giữ không gian mở để đón gió tự nhiên và ánh sáng.

Góc ban công siêu xinh.

Từ tầng 20 nhìn xuống là công viên, hồ bơi và mảng xanh của toàn khu đô thị. Nhiều người theo dõi trang cá nhân của anh thậm chí nhận xét khung cảnh này gợi nhớ đến các thành phố ven biển như Singapore hay Thâm Quyến.

Ban công được phủ kín nhiều loại cây lớn nhỏ, từ phong đỏ, cọ, cây sa kê đến monstera, thường xuân, cẩm tú cầu và các loại dương xỉ, tạo cảm giác như một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ.

Ban công trồng nhiều cây xanh, view hoàng hôn mỗi buổi chiều tà.

Theo anh Tần, đây cũng là góc khiến cả gia đình dành nhiều thời gian nhất trong ngày.

Một không gian khác được cải tạo đáng kể là phòng làm việc.

Trước đây, căn phòng hầu như không được sử dụng và từng bị biến thành nơi chứa đồ trong suốt gần một năm. Sau khi thiết kế lại, anh tận dụng phần cửa sổ lồi để làm bàn làm việc dài 2,7m, sâu 1,1m, kết hợp hệ rèm và ánh sáng tông ấm nhằm tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng.

Góc làm việc.

Gia chủ cho biết sau khi hoàn thiện, thời gian anh dành trong phòng làm việc gần tương đương thời gian ngồi ngoài ban công. Đây cũng là một trong những thay đổi khiến anh cảm nhận rõ ý nghĩa của việc cải tạo nhà cửa phù hợp với nhu cầu sinh hoạt thực tế.

Đẹp đến mức "không muốn ra khỏi nhà"

Trên trang cá nhân, anh Tần thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong căn hộ.

Một số góc trong căn nhà.

Mỗi sáng khoảng 5 giờ 30, anh thức dậy, rót một cốc nước rồi ra ban công ngắm bình minh trước khi tưới cây. Ánh nắng xuyên qua tán lá, gió tự nhiên và không gian xanh khiến việc bắt đầu ngày mới trở nên nhẹ nhàng hơn.

Buổi tối hoặc cuối tuần, ban công tiếp tục trở thành nơi cả gia đình ba người quây quần ăn uống, ngắm hoàng hôn và trò chuyện.

Để phù hợp với lối sinh hoạt này, căn hộ được thiết kế theo dạng liên thông giữa phòng khách, khu ăn uống và bếp, giúp việc chuẩn bị bữa ăn và chăm sóc con nhỏ diễn ra thuận tiện hơn.

Gia chủ cũng tiết lộ một số hạn chế của căn nhà, chẳng hạn dự án nằm trong khu đô thị mới nên hệ thống tiện ích xung quanh chưa hoàn thiện, mỗi lần mua sắm thường phải chuẩn bị thực phẩm cho cả tuần. Sau một năm sinh sống, gia đình thậm chí bố trí thêm tủ lạnh thứ hai để đáp ứng nhu cầu lưu trữ.

Dù vậy, với anh Tần, những bất tiện đó không đáng kể so với cảm giác được trở về nhà sau một ngày làm việc, ngồi trên ban công nhìn ngắm khung cảnh phía trước và tận hưởng khoảng thời gian bình yên bên gia đình.

Có lẽ cũng vì thế mà anh từng hài hước thừa nhận: “Mỗi lần bước ra khỏi cửa đều thấy có chút lưu luyến, vì trong căn nhà này chứa đầy những điều mình yêu thích.”

Nguồn: Xiaohongshu.