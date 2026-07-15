Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường lí giải nguyên nhân người dân làm sổ đỏ bị trả lại nhiều lần, nhưng “cò” dịch vụ làm nhanh hơn

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An lý giải, vì “cò” làm thường xuyên, có tính chuyên nghiệp. Họ được trả tiền để thực hiện thủ tục nên phải đầu tư thời gian, tập trung theo sát, chuẩn bị hồ sơ chặt chẽ, đảm bảo. Trong khi đó, người dân chỉ thỉnh thoảng mới làm hồ sơ nên có trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm yêu cầu nên các xã phường trả lại.

Tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An sáng 14/7, Đại biểu Trình Văn Nhã nêu thực tế, hiện toàn tỉnh đang có gần 10.000 hồ sơ trong quá trình giải quyết. Bên cạnh đó, nhiều cử tri cũng bức xúc cho rằng người dân khi đi làm hồ sơ thường bị trả đi trả lại nhiều lần, trong khi các đối tượng môi giới hay “cò” dịch vụ lại được xử lý nhanh hơn.

Trả lời chất vấn, ông Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An cho biết, tính từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đến ngày 30/6/2026 vừa qua, 20 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 187.000 hồ sơ về các loại đất đai. Trong đó, hồ sơ trả lại khoảng hơn 3.000 hồ sơ, chiếm khoảng 2% hồ sơ văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận.

Như vậy, trung bình mỗi ngày các văn phòng tiếp nhận khoảng 1.200 hồ sơ, với thời hạn giải quyết khác nhau tùy từng loại thủ tục. Trong đó, có hồ sơ giải quyết lâu nhất theo quy định pháp luật là 25 ngày và có hồ sơ chỉ giải quyết trong 1 ngày. Vì vậy, việc có khoảng 10.000 hồ sơ đang trong quá trình xử lý tại cùng một thời điểm là đúng quy định.

Về hiện tượng các đơn vị tư vấn hay còn được gọi “cò” làm thủ tục nhanh hơn người dân, ông Việt cho rằng, vì họ làm thường xuyên, có tính chuyên nghiệp. Họ được trả tiền để thực hiện thủ tục nên phải đầu tư thời gian, tập trung theo sát, chuẩn bị hồ sơ chặt chẽ, đảm bảo.

Trong khi đó, người dân chỉ thỉnh thoảng mới làm hồ sơ nên có trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm yêu cầu nên các xã phường trả lại.

Thời gian qua, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã nắm được thực trạng này và chỉ đạo các xã, phường nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức lĩnh vực đất đai, đặc biệt là cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Qua đó, nhằm hạn chế phải trả lại hồ sơ.

Ngoài ra, ông Việt cho biết, Sở xác định công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, Sở này đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật cùng các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn nhằm tháo gỡ khó khăn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ trên địa bàn tỉnh.

Về kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến nay tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với tổ chức đạt khoảng 97%; đối với hộ gia đình cá nhân đất ở đạt khoảng 95%; đất nông nghiệp khoảng 91,1%; đất lâm nghiệp khoảng 86%. Bên cạnh đó, công tác cấp đổi đăng ký biến động đất đai cũng đạt tỷ lệ cao trong đó tổ chức tiếp nhận 2.220 hồ sơ đã giải quyết 2135 hồ sơ đạt 96,17%; hộ gia đình cá nhân tiếp nhận 185.177 hồ sơ đã giải quyết 173.315 hồ sơ đạt 93,59%.