Giám đốc bệnh viện trần tình việc bật khóc khi nhắc đến vụ kê khống bệnh nhân tán sỏi

Những ngày qua, đoạn video ghi lại khoảnh khắc ông Nguyễn Đăng Giáp - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bật khóc khi nhắc đến vụ việc 255 bệnh nhân bị kê khống dịch vụ tán sỏi thận qua máy đã gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Trong đó, có bình luận mang tính quy kết, ác ý như: “Nước mắt cá sấu”, “Ông khóc vì khó giữ được ghế”, “Khóc lóc xin về vườn, có bài vở hết rồi”, “Lúc ăn tiền người ta có khóc không”,…

Khoảnh khắc ông Giáp bật khóc.

Trước những bình luận trên, ông Giáp cho biết rất buồn và đau lòng. Ông đã có chia sẻ chính thức về lý do khiến ông xúc động đến bật khóc.

“Tôi không khóc vì sợ trách nhiệm. Là lãnh đạo, trách nhiệm liên đới là điều đương nhiên. Nhưng tôi khóc là vì nỗi đau của cả tập thể đã nỗ lực bao nhiêu năm qua để xây dựng lại uy tín bệnh viện, mà giờ phút chốc đổ sụp chỉ vì sai phạm của một vài người”, ông Giáp nói.

Ông Nguyễn Đăng Giáp bật khóc khi chia sẻ sự việc

Theo ông Nguyễn Đăng Giáp, trong suốt thời gian qua, toàn bệnh viện đã nỗ lực rất lớn để nâng cao chất lượng điều trị, cải thiện đời sống nhân viên, phát triển kỹ thuật chuyên môn và quan trọng nhất là chăm sóc tốt nhất cho người bệnh.

“Chúng tôi đã làm từ những việc nhỏ nhất, từ vệ sinh bệnh viện cho đến các quy trình chăm sóc, nâng cao đời sống ban đêm cho bệnh nhân, phát triển kỹ thuật khoa học và mọi thứ đều có lộ trình, có định hướng. Tập thể lãnh đạo là những người thật sự tâm huyết", ông Giáp chia sẻ.

Tuy nhiên, vụ việc kê khống dịch vụ y tế lần này đã khiến uy tín của bệnh viện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không chỉ vậy, ông Giáp lo ngại chất lượng phục vụ bệnh nhân sẽ bị nghi ngờ, đời sống của nhân viên bị ảnh hưởng, và nỗ lực của cả một tập thể có thể bị phủ nhận.

“Một vài con sâu làm rầu nồi canh. Tôi không phủ nhận trách nhiệm liên đới, nhưng đau lòng nhất là khi biết rằng chỉ một sai phạm đã làm lu mờ những cố gắng thầm lặng suốt nhiều năm trời. Tôi đau xót vì điều đó”, ông Giáp nhấn mạnh.

Vị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng cho biết, ông đã nhiều lần nhấn mạnh với toàn thể cán bộ, nhân viên về việc đặt người bệnh làm trung tâm, làm đúng quy định, tránh để xảy ra sai phạm. Vụ việc lần này, là một bài học sâu sắc và đau đớn, không chỉ cho riêng cá nhân ông mà cho toàn thể ngành y tại địa phương.

Ông Giáp nói bản thân không diễn. Ông chỉ không giấu được cảm xúc của một người đang chứng kiến tâm huyết cả tập thể bệnh viện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. “Tôi mong cơ quan chức năng xử lý đúng người, đúng việc. Ai sai thì phải chịu trách nhiệm, nhưng cũng xin nhìn nhận công tâm đối với cả tập thể vẫn đang ngày đêm cống hiến vì bệnh nhân", ông Giáp thông tin thêm.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc 255 bệnh nhân bị kê khống dịch vụ tán sỏi thận qua máy tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đại diện bệnh viện khẳng định sẽ phối hợp toàn diện với cơ quan điều tra và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo từ ngành y tế.

Như Tiền Phong đưa tin, qua công tác kiểm tra của Sở Y tế Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã phát hiện 480 bệnh nhân được phẫu thuật lấy sỏi trong thời gian máy tán sỏi bị hỏng. Trong đó, có 255 bệnh nhân phẫu thuật bằng biện pháp khác nhưng lại được ghi là dùng máy tán sỏi.

Bệnh viện xác nhận thiết bị laser đưa vào sử dụng từ năm 2015, đến cuối năm 2023 hư hỏng nhưng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu vẫn tiếp nhận bệnh nhân, chỉ định và phát sinh hồ sơ dịch vụ tán sỏi bằng laser.

Hội đồng chuyên môn sau đó kết luận Khoa Ngoại thận - Tiết niệu và Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức đã quản lý và sử dụng thiết bị y tế kém hiệu quả, thiếu phối hợp, buông lỏng kiểm tra, dẫn đến không phát hiện sai phạm. Đặc biệt, kíp phẫu thuật và kíp gây mê không trung thực trong thực hiện chức trách, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, không tuân thủ quy chế hội chẩn và quy trình kỹ thuật.

Hội đồng kỷ luật bệnh viện đã họp, quyết định cảnh cáo ông Nguyễn Ngọc Hoàng (nguyên Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu), khiển trách 3 trường hợp khác là bà Trần Thị Kim Oanh (nguyên điều dưỡng trưởng khoa), ông Lê Xuân Vinh (phó trưởng khoa) và ông Bùi Ngọc Đức (Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức).

Vụ việc hiện đã được chuyển sang cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ vi phạm.