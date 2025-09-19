Vụ 255 bệnh nhân vẫn được tán sỏi dù máy hỏng 2 năm: "Choáng" trước lời giải trình của trưởng khoa

Ngày 18/9, Bộ Y tế có văn bản hỏa tốc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương làm rõ nội dung mà báo chí thông tin về máy tán sỏi laser của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị hỏng từ năm 2023, tuy nhiên hồ sơ của 255 bệnh nhân vẫn thể hiện được tán sỏi bằng kỹ thuật này.

Theo đó, vào tháng 7/2025, Sở Y tế Đắk Lắk phối hợp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kiểm tra đã phát hiện sự bất thường tại Khoa Ngoại thận - tiết niệu. Ngay sau đó, bệnh viện lập đoàn kiểm tra tổng thể.

Tổ kiểm tra chuyên môn đã xác định thời điểm từ 28/3/2024 đến 15/5/2024 và từ 28/5/2024 đến 31/12/2024, máy tán sỏi Laser đã bị hỏng. Tuy nhiên, các kíp liên quan vẫn thực hiện dịch vụ kỹ thuật "Nội soi tán sỏi niệu quản (búa khí nén, siêu âm, laser)", gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng điều trị và niềm tin của người bệnh.

Trưởng khoa thú nhận sự thật

Theo báo cáo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, tại cuộc họp do Sở Y tế chủ trì diễn ra vào đầu tháng 8/2025, hai trưởng khoa liên quan đến vụ việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng 2 năm đã có những giải trình bất ngờ, báo VietNamnet đưa tin.

Sở Y tế Đắk Lắk tổ chức họp báo công khai liên quan đến vụ việc máy tán sỏi Laser tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị hỏng hơn 1 năm nhưng vẫn tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân

Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng khoa Ngoại thận - tiết niệu cho biết, máy tán sỏi bị hỏng từ tháng 11/2023 nhưng vẫn thực hiện hàng trăm ca tán sỏi trong năm 2024.

Ông Hoàng giải thích từ tháng 5 đến tháng 11/2024, ông đã áp dụng phương pháp phẫu thuật khác nhưng lại ghi hồ sơ bệnh án là "dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi bằng Laser".

"Việc này đã báo cáo Ban Giám đốc bệnh viện trước khi thực hiện, nhưng từ sau tháng 11/2024, tôi đã dừng dịch vụ này vì sợ vướng mắc trong thủ tục thanh toán", ông Hoàng giải trình.

Còn ông Bùi Ngọc Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức cho rằng trách nhiệm của khoa chỉ là xếp lịch mổ và phân công kíp gây mê, không liên quan đến nội dung hội chẩn hay chuyên môn của kíp phẫu thuật.

Trước lời giải trình của công Hoàng và ông Đức, ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho rằng, lời giải thích của ông Hoàng và ông Đức là thiếu tinh thần, trách nhiệm, không trung thực và vi phạm các quy chế chuyên môn của ngành. Ông Thịnh đề nghị làm rõ trách nhiệm để xử lý kỷ luật.

Còn bà Lê Ka Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng khẳng định máy tán sỏi laser bị hỏng nhưng vẫn phát sinh hồ sơ bệnh án soi tán sỏi qua laser là sai hoàn toàn.

"Giải trình của ông Bùi Ngọc Đức là vô trách nhiệm. Tôi đề nghị làm rõ mức độ sai phạm của bác sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng và bác sĩ Bùi Ngọc Đức", bà Thủy gay gắt.

Kỷ luật hàng loạt nhân viên y tế

Sau khi phát hiện các vi phạm nghiêm trọng về hoạt động chuyên môn, đặc biệt liên quan đến dịch vụ kỹ thuật "Nội soi tán sỏi niệu quản" trong thời gian máy Laser bị hỏng, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) đã ra các quyết định kỷ luật đối với nhiều cá nhân liên quan, báo Thanh Tra đưa tin.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk)

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, nguyên Trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu, bị kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo và không làm quy trình bổ nhiệm lại chức vụ.

Ông Lê Xuân Vinh, Phó Trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu, bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Ông Bùi Ngọc Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách

Bà Trần Thị Kim Oanh, nguyên Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu, bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Ngoài ra, các cá nhân liên quan khác phải kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của bệnh viện.

Bệnh viện cũng đang tiếp tục triển khai các bước thi hành kỷ luật đối với đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Bộ Y tế chỉ đạo nóng

Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin cơ quan báo chí đã nêu; yêu cầu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên rà soát lại quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, quy trình chuyên môn kỹ thuật tán sỏi; điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, công tác cung ứng thuốc, thiết bị y tế, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; việc thực hiện chế độ báo cáo công tác khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan (nếu có vi phạm), đồng thời phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk rà soát công tác ký hợp đồng, kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, giám định, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ năm 2023 đến nay với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan (nếu có vi phạm) và xem xét thu hồi các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định (nếu có).

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát toàn diện các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; công tác mua sắm, cung ứng, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, thuốc và các hoạt động chuyên môn kỹ thuật có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn người bệnh; công tác quản lý bảo hiểm y tế và thực hiện các giải pháp chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo các giải pháp để bảo đảm điều kiện hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân.

Hiện vụ việc đã được chuyển sang Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.