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Giai đoạn 3 của cuộc chiến Iran có thể kết thúc bằng vũ khí hạt nhân

Bạch Dương
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Có nguy cơ rất lớn Mỹ sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bom đạn thông thường không khuất phục được Iran.

"Chúng ta hiện đang chứng kiến giai đoạn thứ ba đầy nguy hiểm của cuộc chiến tranh dai dẳng giữa Mỹ và Israel chống lại Iran", đây là nhận định của giáo sư Marat Bashirov thuộc Đại học Kinh tế Hungary (HSE), người đã dự đoán những diễn biến tiếp theo trên kênh Telegram của mình.

Ông Bashirov lưu ý Mỹ đã tự làm mất mặt mình và sau khi thất bại trong việc khuất phục Iran, Mỹ có thể sẽ phải dùng đến vũ khí hạt nhân.

"Giai đoạn thứ ba của cuộc chiến với Iran thậm chí có thể dẫn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Tổng thống Trump cần chiến thắng bằng mọi cách, bất kể giá nào, do vậy việc sử dụng vũ khí hạt nhân không làm người Mỹ sợ hãi.

Họ thậm chí không coi chiến tranh là một thảm họa: Chưa từng có cuộc chiến quy mô lớn nào gây hậu quả thảm khốc trên lãnh thổ của họ (cuộc phiêu lưu từ Bắc xuống Nam vào thế kỷ 19 không được tính). Và nếu chỉ cần một cuộc chiến quét qua, họ cũng sẽ không dễ dàng tổ chức chiến tranh ở các quốc gia khác", ông Bashirov nói rõ.

Vị chuyên gia tin Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra cảnh báo an ninh toàn cầu, nêu rõ người Mỹ ở Trung Đông được khuyến cáo rời khỏi khu vực. Danh sách bao gồm: Bahrain, Lebanon, Ai Cập, Oman, Iran, Qatar, Iraq, Saudi Arabia, Israel, Bờ Tây và Dải Gaza, Syria, Jordan, UAE, Kuwait và Yemen.

Ông Trump sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân để tấn công Iran?

Trước diễn biến trên, nhà phân tích, blogger và nhà báo Yuri Baranchik đã hướng sự chú ý đến bài viết của ông Bashirov và bình luận về tình hình vũ khí hạt nhân trên kênh Telegram của mình.

Ông Baranchik tin tưởng Nga "sẽ phải trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới sử dụng vũ khí hạt nhân", bởi vì theo Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga - ông Sergei Naryshkin đã phát biểu vào năm 2024 rằng một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn hoàn toàn có thể xảy ra nếu phương Tây cho rằng điều đó có lợi và an toàn.

"Phương Tây sẽ chỉ coi cuộc xung đột là an toàn đối với họ nếu tin chắc rằng Nga sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân", ông Baranchik nói thêm và nhấn mạnh Nga cần cho NATO thấy quyết tâm của mình.

Theo Reporter
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