Giải đáp 4 quan niệm sai lầm về trái cây và rau quả

1. Sai lầm số 1: Giá trị dinh dưỡng của trái cây và rau quả thông thường và hữu cơ là như nhau



Một nghiên cứu từ Đại học Newcastle, Vương quốc Anh, đã tiết lộ vào năm 2014 rằng trái cây và rau quả canh tác hữu cơ có nồng độ chất chống oxy hóa cao hơn từ 18-69% so với các loại rau, trái cây từ canh tác thông thường.

Lý do được các chuyên gia đưa ra là, các loại rau củ quả được canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ ít tiếp xúc với các biện pháp kiểm dịch thực vật, nên chúng tự bảo vệ chống lại sự xâm nhập của ký sinh trùng bằng cách tạo ra các phân tử phòng vệ. Đó chính là chất chống oxy hóa có trong các loại rau củ và trái cây.

Rau củ hữu cơ được canh tác theo một chế độ nghiêm ngặt, đảm bảo trong suốt quá trình trồng không sử dụng các chất kích thích, phân hóa học, các loại thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật. Do thời gian thu hoạch khá lâu nên rau củ hữu cơ có hàm lượng chất dinh dưỡng cao hơn nhiều so với rau củ được trồng thông thường. Vì thế rau củ hữu cơ đảm bảo đủ an toàn đối với người dùng và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể.

Rau củ trồng hữu cơ chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt hơn.

2. Sai lầm số 2: Ngâm với nước pha bột soda để loại bỏ thuốc trừ sâu

Chúng ta vẫn nghe nói ngâm trái cây và rau củ với muối bicarbonate (hay còn gọi bột soda - một chất được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp hóa chất, thực phẩm, dược phẩm) trong khoảng 15 phút sau đó rửa sạch có thể loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc làm này không giúp loại bỏ thuốc trừ sâu có trong rau quả, kể cả với liều lượng nhỏ.

Để đảm bảo an toàn và loại bỏ bớt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả, hãy ngâm chúng trong chậu nước sạch với 10% giấm hoặc nước cốt chanh trong 30 phút. Sau đó rửa lại dưới vòi nước sạch. Cả hai loại này đều rất hiệu quả trong việc loại bỏ thuốc trừ sâu trên trái cây và rau quả của bạn.

Ngâm rau củ với nước pha giấm loãng giúp loại bỏ những vi khuẩn gây hại và dư lượng thuốc trừ sâu.

3. Sai lầm số 3: Gọt vỏ trái cây trước khi ăn

Bạn thường rửa sạch trái cây, rau củ và gọt vỏ trước khi ăn. Một số loại rau có thể được chần qua nước sôi. Tuy nhiên, với rất nhiều loại quả có thể ăn cả vỏ thì việc gọt vỏ trái cây khiến chúng mất đi một số chất dinh dưỡng tốt có trong lớp vỏ. Tốt nhất là bạn nên rửa sạch và ngâm nước giấm loãng để loại bỏ ký sinh trùng và vi khuẩn gây bệnh có trên bề mặt trái cây.

Một số loại quả mọng nhỏ như dâu tây và việt quất dễ bị ảnh hưởng bởi thuốc trừ sâu nhiều nhất nhưng lại rất dễ hỏng nếu ngâm nước. Vì vậy, với những loại quả này bạn nên mua loại được trồng hữu cơ để đảm bảo không có thuốc trừ sâu.

4. Sai lầm số 4: Bảo quản trái cây và rau trong tủ lạnh là an toàn

Có nhiều loại trái cây không nên bảo quản trong tủ lạnh. Một số loại trái cây nhiệt đới thích hợp với khí hậu nóng không phù hợp khi bảo quản ở nhiệt độ lạnh. Ví dụ: xoài sẽ bị mất hương vị đáng kể khi bảo quản dưới 8 độ. Chuối sẽ bị thâm đen khi cất trong tủ lạnh.

Dưa hấu bảo quản trong tủ lạnh có thể mát hơn nhưng bị mất hương vị và giảm đáng kể chất chống oxy hóa. Cam quýt cũng có thể mất hương vị và nhanh hỏng hơn nếu cho vào tủ lạnh. Vì vậy, tốt nhất là nên để các loại quả này ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Nếu bạn thích ăn những loại trái cây này với vị lạnh, trước khi ăn hãy cắt nhỏ và thêm vài viên đá đặt vào tủ mát 15 phút sau đó lấy ra trộn salad hoặc sữa chua tùy thích.

Một số loại thảo mộc có mùi thơm cũng không nên cất vào tủ lạnh mà nên giữ trong một cốc nước nhỏ để đảm bảo độ tươi ngon và giữ nguyên được mùi vị của chúng.