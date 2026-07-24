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Giá vàng trồi sụt, một thế lực âm thầm "gom" hơn chục tấn

Dương Ngọc
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Một động thái giảm giá kéo dài dưới mức 4.039,40 USD sẽ gây rủi ro cho sự phục hồi ngắn hạn của vàng, trong khi việc đóng cửa trở lại trên mức 4.075 USD sẽ làm giảm áp lực giảm giá.

- Ảnh 1.

Trong phiên 23/7, SPDR Gold Trust - quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới - tiếp tục mua ròng gần hơn 1,4 tấn vàng. Sau 4 phiên liên tiếp mua ròng, quỹ này đã gom thêm khoảng 10,3 tấn vàng, nâng tổng lượng nắm giữ lên gần 1.009 tấn.

Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng giao ngay cùng phiên quay đầu điều chỉnh với mức giảm khoảng 2% về vùng 4.050 USD/ounce. Trước phiên giảm này, giá vàng đã đạt mức cao nhất kể từ hôm 7/7 trong phiên ngày thứ Tư (22/7).

Cập nhật sáng 24/7, giá vàng tiếp tục suy yếu về mức 4.023 USD/oz.

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Đà leo thang dữ dội của giá dầu thô đẩy cao mối lo lạm phát toàn cầu, củng cố triển vọng lãi suất cao hơn, điều này gây bất lợi tới giá vàng. Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ cuối tháng 5.

Mặt khác, đà giảm của giá vàng diễn ra trong bối cảnh kỳ vọng nới lỏng tiền tệ suy yếu sau loạt dữ liệu kinh tế mới nhất. Dù chỉ số CPI và PPI cùng hạ nhiệt, tín hiệu chính sách từ các ngân hàng trung ương vẫn kém ôn hòa hơn dự báo ban đầu.

Tại Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 22.000 đơn, xuống còn 187.000 đơn, mức thấp nhất kể từ tháng 9/1969. Dữ liệu cho thấy hoạt động sa thải vẫn ở mức rất thấp, dù tốc độ tuyển dụng đã chậm lại.

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Những tín hiệu này củng cố dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần tới, nhưng chưa đủ để đánh dấu bước ngoặt theo hướng ôn hòa. Thị trường vẫn để ngỏ khả năng Fed tăng lãi suất vào cuối năm trong bối cảnh thị trường lao động duy trì sức chống chịu và giá dầu đi lên.

Các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao thông tin từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trước quyết định chính sách ngày 29/7 tới, diễn biến tiếp theo của đơn xin trợ cấp thất nghiệp, dữ liệu PMI sơ bộ của Mỹ vào thứ Sáu, và bất kỳ sự gián đoạn nào mới đối với các tuyến vận tải biển Hormuz hoặc Biển Đỏ.

Một động thái giảm giá kéo dài dưới mức 4.039,40 USD sẽ gây rủi ro cho sự phục hồi ngắn hạn của vàng, trong khi việc đóng cửa trở lại trên mức 4.075 USD sẽ làm giảm áp lực giảm giá.

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Tags

giá vàng

giá dầu

Cục Dự trữ liên bang Mỹ

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