Theo CNBC, giá vàng giao ngay tại Mỹ hôm 28-10 (giờ địa phương) đã giảm thêm 0,7% xuống còn 3.952,87 USD/ounce, tiếp tục đà "rơi" trong các ngày trước và đã chạm mức thấp nhất trong vòng 3 tuần.

Là một kênh phòng ngừa rủi ro truyền thống trong thời kỳ bất ổn, vàng đã tăng giá hơn 51% từ đầu năm, được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị và thương mại, cũng như kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất.

Giờ đây, theo các chuyên gia, chính những diễn biến mới liên quan đến các vấn đề nêu trên đã khiến giá vàng sụt giảm.

Khả năng Mỹ - Trung Quốc đạt thỏa thuận thương mại là một trong những yếu tố tác động đến giá vàng.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang lắng dịu, với khả năng hai bên đạt được thỏa thuận thương mại sau cuộc gặp dự kiến giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hàn Quốc ngày 30-10. Diễn biến này gây bất lợi cho các kim loại trú ẩn an toàn.

Đồng quan điểm, Giám đốc điều hành (CEO) Darshan Desai của Aspect Bullion & Refinery (một công ty tinh luyện và kinh doanh kim loại quý ở Ấn Độ) cho rằng nhu cầu trú ẩn an toàn đang suy yếu trước thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung tiềm năng, khiến giá vàng giảm.

Theo đài NDTV, việc đồng USD mạnh lên cũng gây sức ép lên các tài sản trú ẩn an toàn.

Còn theo ngân hàng Bank of America (Mỹ), thị trường đã rơi vào trạng thái mua quá mức, và điều đó cuối cùng đã dẫn đến đợt điều chỉnh trong tuần này.

Sự chú ý của các nhà đầu tư còn hướng về quyết định lãi suất của FED trong tuần này và tác động đến xu hướng của giá vàng. FED được dự đoán sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Ngoài ra, đã xuất hiện những dự báo khác biệt về triển vọng của giá vàng thời gian tới.

Hiệp hội thị trường vàng thỏi London (LBMA) dự đoán giá vàng sẽ đạt 4.980 USD/ounce trong 12 tháng tới. Trong khi đó, một số ngân hàng hạ dự báo về giá vàng. Trong đó, Bank of America cho rằng giá vàng sẽ đạt 3.800 USD/ounce trong quý IV năm nay.