Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh

Cả giá vàng miếng và vàng nhẫn đều đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 1/8.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn đều giảm mạnh trong ngày 1/8. Ảnh minh họa

Ngay từ khi mở đầu phiên giao dịch hôm nay (1/8), giá vàng trong nước đồng loạt lao dốc. Tính đến hơn 13h chiều nay, CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức giá 137 – 141 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tương ứng với giảm 900.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với giá chốt của phiên hôm qua.

Tương tự, các thương hiệu kinh doanh vàng khác như PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng đều niêm yết giá vàng miếng như trên.

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh. Cụ thể, vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết vàng nhẫn có giá 137 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 137,2 – 141,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu hiện đang giao dịch vàng nhẫn với mức giá 138,3 – 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Đây cũng là mức giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nước hiện nay.

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch lúc 13h30' chiều 1/8.

Dù giá vàng giảm mạnh trong hôm nay nhưng giá vàng miếng vẫn cao hơn khoảng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Hơn nữa, mức tăng này cũng chưa đủ bù đắp khoảng chênh lệch mua - bán lên tới 4 triệu đồng/lượng. Như vậy, nếu người mua vàng vào cuối tuần trước và bán ra ở thời điểm hiện tại thì vẫn phải chấp nhận khoản loox là hơn 3 triệu đồng/lượng.

Sở dĩ giá vàng trong nước hôm nay giảm mạnh là do ảnh hưởng của giá vàng thế giới. Theo đó, giá vàng thế giới giao ngay để đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ở mức 4.041 USD/ounce, tương ứng giảm tới 60 USD. Quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí), thì giá vàng thế giới vào khoảng 129 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12 triệu đồng/lượng.

Vì sao giá vàng giảm mạnh?

Giá vàng thế giới giảm 60 USD/ounce khi đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần. Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới giảm mạnh là vì tiếp tục chịu tác động từ quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các số liệu kinh tế mới công bố. Đáng chú ý là tại cuộc họp gần nhất, Fed giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,5 - 3,75% với tỷ lệ biểu quyết 9 - 3. Hơn nữa, thị trường vẫn đang tính đến khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy, thị trường hiện đánh giá 65% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9, tương ứng giảm so với mức hơn 80% của một tuần trước.

Ngoài ra, các dữ liệu công bố cho thấy nền kinh tế Mỹ tiếp tục hạ nhiệt. Cụ thể, GDP thực trong quý II tăng 1,5% theo năm, tức là thấp hơn mức 2,1% của quý I. Hơn nữa, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6 giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn chịu nhiều gián đoạn, vì căng thẳng quân sự, cũng như rủi ro đối với các tuyến hàng hải. Đồng thời, chỉ số USD tiếp tục đi lên, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giữ quanh 4,67%.

Về dự đoán giá vàng, theo ông Fred Hickey, nhà sáng lập bản tin đầu tư The High-Tech Strategist, đợt điều chỉnh kéo dài của giá vàng có thể đang tiến gần đến điểm kết thúc. Thị trường kim loại quý đang hình thành vùng đáy quan trọng.

Vị chuyên gia này nhận định rằng, việc giá vàng nhiều lần kiểm định nhưng chưa xuyên thủng mốc 4.000 USD/ounce cho thấy lực cầu vật chất, nhất là từ Trung Quốc và các thị trường châu Á, vẫn rất mạnh.

Theo ông, các động lực hỗ trợ giá vàng trong dài hạn vẫn không thay đổi, bao gồm xu hướng phi USD hóa của nhiều nền kinh tế, cũng như hoạt động mua vàng quy mô lớn của các ngân hàng trung ương với lượng mua duy trì trên 1.000 tấn mỗi năm. Ngoài ra, những lo ngại về thâm hụt ngân sách, nợ công của Mỹ và bất ổn địa chính trị cũng hỗ trợ cho giá vàng.

Ông Fred Hickey cho biết, trước mắt, nếu giá vàng vượt mốc 4.101 USD/ounce thì triển vọng ngắn hạn sẽ được cải thiện. Ở chiều ngược lại, nếu giá vàng giảm xuống dưới 4.049 USD/ounce thì thị trường có thể kiểm định các vùng hỗ trợ tiếp theo tại mức 4.028 USD/ounce và 3.995 USD/ounce.