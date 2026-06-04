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Giá vàng hôm nay: Thiết lập đáy mới sau 3 tháng, khoản lỗ của người "đu đỉnh" phình to bao nhiêu?

Phan Trang
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Người mua sẽ chịu khoản lỗ khoảng 37,8 triệu đồng mỗi lượng, tương đương gần 20% giá trị đầu tư nếu "đu đỉnh".

Giá vàng hôm nay: Thiết lập đáy mới sau 3 tháng, khoản lỗ của người "đu đỉnh" phình to bao nhiêu? - Ảnh 1.

Sáng 4/6, mặt bằng giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và bán ra.

Cụ thể, SJC, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng được giao dịch ở mức 153,8 - 155,5 triệu đồng/lượng, trong khi Ngọc Thẩm niêm yết 152,5 - 155,5 triệu đồng/lượng.

Mức giá cao nhất thị trường thuộc về PNJ và Bảo Tín Minh Châu khi vẫn duy trì mức giá mua vào bán ra với 154 - 157 triệu đồng/lượng.

Với mức giá mua vào hiện nay là 153,5 triệu đồng/lượng, người mua vàng miếng SJC ở đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng nếu bán ra thời điểm này sẽ chịu khoản lỗ khoảng 37,8 triệu đồng mỗi lượng, tương đương gần 20% giá trị đầu tư.

Giá vàng hôm nay: Thiết lập đáy mới sau 3 tháng, khoản lỗ của người "đu đỉnh" phình to bao nhiêu? - Ảnh 2.

Vàng miếng SJC liên tục giảm giá trong 3 tháng qua. Ảnh: Giavang.org

Đối với vàng nhẫn, xu hướng giảm cũng diễn ra tương tự khi nhiều thương hiệu điều chỉnh giảm khoảng 200.000-500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn giá bán ra phổ biến giảm 500.000 đồng/lượng.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 153,8 - 156,8 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng mua vào ở mức 153,5 triệu đồng/lượng. Trong đó, DOJI bán ra 156,5 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết chiều bán ra ở mức 153,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn ở mức 153,8 - 155,5 triệu đồng/lượng. Ngọc Thẩm niêm yết thấp nhất thị trường với 143 - 146,5 triệu đồng/lượng.

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Trong khi đó, PNJ và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 154 - 157 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tiếp tục xu hướng điều chỉnh, hiện được giao dịch quanh ngưỡng 4.430,9 USD/ounce, giảm 56,22 USD/ounce so với 24 giờ trước, tương ứng mức giảm 1,25%.

Giá vàng thế giới đang ở trạng thái khá giằng co khi chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố trái chiều. Sự phục hồi của đồng USD cùng đà tăng của giá dầu thô tạo sức ép lên kim loại quý. Ngược lại, việc lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm nhiệt đã phần nào hạn chế đà giảm của giá vàng.

Bên cạnh đó, những diễn biến liên quan đến eo biển Hormuz vẫn là tâm điểm theo dõi của giới đầu tư. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về hoạt động hàng hải tại khu vực này chưa đạt được bước tiến đáng kể, khiến giá dầu tiếp tục neo ở mức cao. Thông thường, các rủi ro địa chính trị sẽ thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng như một tài sản trú ẩn. Tuy nhiên, giá dầu tăng cũng làm gia tăng lo ngại về lạm phát, từ đó củng cố khả năng Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn, yếu tố không thuận lợi đối với vàng.


Tags

Iran

giá vàng

Bảo Tín Minh Châu

Doji

Eo biển Hormuz

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