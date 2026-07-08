Giá vàng hôm nay 8/7 tiếp tục sụt giảm, vàng nhẫn "bay" tiền triệu

Giá vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục đà giảm.

Giá vàng hôm nay 8/7 ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm đồng loạt ở nhiều thương hiệu lớn như SJC, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải. Sau những phiên tăng nóng trước đó, áp lực chốt lời ngắn hạn cùng sự biến động của thị trường tài chính quốc tế đã khiến giá vàng miếng cũng như vàng nhẫn đồng loạt hạ nhiệt. Trong khi đó, giá vàng thế giới vẫn duy trì sắc xanh nhẹ, tạo ra sự chênh lệch đáng chú ý giữa diễn biến trong nước và quốc tế.

Giá vàng SJC giảm đồng loạt

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, áp lực giảm giá thể hiện rất rõ nét ở cả mặt hàng vàng miếng lẫn vàng nhẫn ép vỉ. Cụ thể, sản phẩm Vàng miếng SJC được Cty CP BTMH niêm yết mua vào ở mức 146,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 149,5 triệu đồng/lượng, giảm 0,5 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua.



﻿Đáng chú ý, dòng sản phẩm Nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) và Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen ghi nhận mức sụt giảm mạnh. Giá mua vào hiện ở mức 144,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra đạt 148,8 triệu đồng/lượng. Mức giá này đã giảm tới 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch liền trước.

Vàng trang sức 24K (999.9) giao dịch ở mức 142,8 triệu đồng/lượng mua vào và 147,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,2 triệu đồng/lượng.



Giá vàng hôm nay 8/7 điều chỉnh giảm mạnh.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng SJC cập nhật lúc 9h30 sáng nay được niêm yết ở mức 146 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 0,5 triệu đồng/lượng so với các nhịp giao dịch cao điểm hôm qua.

Đối với sản phẩm Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và Vàng miếng Phú Quý 1 lượng 999.9, doanh nghiệp này hiện niêm yết giá mua vào ở mức 146 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 149 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ từ 300.000 - 500.000 đồng/lượng tùy từng thời điểm điều chỉnh trong ngày.

Dòng vàng trang sức 999.9 của Phú Quý giao dịch quanh mốc 143 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra.



Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 8/7, thương hiệu SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với mức đỉnh của phiên ngày hôm qua (xấp xỉ 150 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra), giá vàng SJC đã giảm tiếp 0,5 triệu đồng/lượng.

Đối với dòng vàng nhẫn SJC 99.99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ, giá mua vào hiện đứng ở mức 146,2 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 149,2 triệu đồng/lượng.

Các dòng nữ trang cao cấp như nữ trang 99.99% được giao dịch ở mức 143,7 triệu đồng/lượng mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới giữ đà tăng nhẹ

Giá vàng thế giới giao dịch trên sàn TradingView (mã XAUUSD) ghi nhận ở mức 4,118.97 USD/ounce, tăng nhẹ 12.89 USD/ounce.

Về mặt kỹ thuật, vùng 4.200 - 4.260 USD/ounce tiếp tục là khu vực kháng cự quan trọng. Nếu vượt qua và duy trì trên vùng này, giá vàng có thể hướng tới các mục tiêu cao hơn quanh 4.370 USD/ounce, xa hơn là 4.500 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đang duy trì trạng thái giằng co.

Giá bạc hôm nay 8/7﻿

Đối với thị trường kim loại bạc, diễn biến sáng nay cũng ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm theo đà chung của thị trường kim loại quý:

Tại Phú Quý: Thị trường bạc ghi nhận mức biến động nhẹ hơn. Sản phẩm Bạc thỏi Phú Quý 999 (loại 1 KG, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) và Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng giao dịch ở mức 2.261 triệu đồng/lượng mua vào và 2.331 triệu đồng/lượng bán ra (tăng nhẹ vài nghìn đồng trong nhịp cập nhật mới nhất lúc 9h30).

Giá bạc thỏi Phú Quý loại 1 KG niêm yết mua vào ở mức 60.293 triệu đồng/kg và bán ra ở mức 62.159 triệu đồng/kg.﻿

Tại Bảo Tín Mạnh Hải: Giá Bạc thỏi BTMH loại 1 lượng hiện niêm yết mua vào ở mức 2.254 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 2.324 triệu đồng/lượng, giảm 77.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Bạc Tứ Quý BTMH 999 1 lượng có giá bán ra 2.652 triệu đồng/lượng và mua vào 2.254 triệu đồng/lượng (giảm 84.000 đồng/lượng).

Bạc thỏi 1 KG được doanh nghiệp này bán ra ở mức 61.974 triệu đồng/kg và mua vào 60.107 triệu đồng/kg, giảm mạnh gần 1.953 triệu đồng/kg. Bạc nguyên liệu 999 đứng ở mức 1.917 triệu đồng/chỉ chiều mua vào.

