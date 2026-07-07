HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Doanh nghiệp xuất khẩu 5.000 UAV công bố loạt kế hoạch "khủng", sẽ có nhà máy tại Mỹ ngay quý IV?

H.Linh
|

Doanh nghiệp này đang đề xuất làm 3 nhà máy trên diện tích rộng hàng trăm ha tại Tây Ninh.

Doanh nghiệp xuất khẩu 5.000 UAV công bố loạt kế hoạch "khủng", sẽ có nhà máy tại Mỹ ngay quý IV? - Ảnh 1.

Báo cáo nhân dịp kỉ niệm 34 năm ngày thành lập, Tập đoàn CT Group (doanh nghiệp đã xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc) đã công bố nhiều thành tựu mới trong lĩnh vực Khoa học công nghệ cùng kế hoạch phát triển nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực như: Máy bay không người lái (UAV); Kinh tế không gian tầm thấp – LAE; Tín chỉ Carbon; Chip bán dẫn...

Báo cáo của doanh nghiệp cho biết, ở lĩnh vực máy bay không người lái, CT UAV (thành viên của CT Group) đã nghiên cứu, phát triển, sản xuất thành công toàn diện 16 lĩnh vực UAV của Việt Nam như hậu cần, cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, nông – lâm – ngư nghiệp, an ninh, tín chỉ carbon, quảng cáo, chở người và nhiều ngành chuyên biệt khác phục vụ Việt Nam và xuất khẩu.

CT UAV đang vận hành 5 nhà máy sản xuất mọi cấu kiện từ khung thân vỏ, bo mạch, cánh quạt, động cơ, pin... tiêu chuẩn hàng không vũ trụ AS9100D tại TP.HCM và 22 lab tại Việt Nam, Mỹ, Pháp, Israel, Đài Loan…

Đồng thời doanh nghiệp sẽ khánh thành nhà máy UAV tại Mỹ trong quý 4/2026. CT UAV đề xuất xin làm Nhà máy pin mật độ cao 71 ha, Khu pin Hydrogen 75 ha và Khu liên hợp công nghệ UAV 400 ha tại Tây Ninh.

Về nguồn nhân lực, CT UAV có hơn 900 nhà khoa học, kỹ sư, chuyên gia đến từ Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Israel, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc và sẽ tăng lên 9.000 người trong 2027.

Trong kinh tế không gian tầm thấp, tháng 2/2026, GASCO-LAE (thành viên của CT Group) sử dụng UAV của CT UAV khánh thành tuyến bay thương mại thường xuyên vượt biển từ Cần Giờ đến Vũng Tàu, đưa TP.HCM trở thành thành phố đầu tiên tại ASEAN có tuyến bay thương mại định kỳ bằng UAV.

Ngày 28/6 vừa qua, GASCO-LAE phối hợp với Red Bull và ALTA Media triển khai các chuyến bay đem màn hình LED di động dọc sông Sài Gòn.

Ngày 3/7, đơn vị này tiếp tục tổ chức các chuyến bay bằng UAV đáp tự động không dừng trên tàu thủy đang chạy tốc độ cao.﻿

Trong thời gian tới GASCO-LAE dự kiến sẽ triển khai 10.000 chuyến bay trong 600 lĩnh vực tại Việt Nam và các nước trên thế giới. ﻿

Doanh nghiệp xuất khẩu 5.000 UAV công bố loạt kế hoạch "khủng", sẽ có nhà máy tại Mỹ ngay quý IV? - Ảnh 2.

UAV của CT UAV đáp tự động không dừng trên tàu thủy đang chạy tốc độ cao. Nguồn ảnh: DN cung cấp

Với ngành bán dẫn, CT Group đang đầu tư hệ sinh thái bán dẫn toàn trình hoàn chỉnh bao gồm: Công nghệ thiết kế chip bán dẫn, triển khai nhà máy quang khắc chip Công nghệ GaN (nhóm III-V Compound) và các nhà máy ATP (lắp ráp, kiểm thử, đóng gói).

Trong lĩnh vực tín chỉ carbon, CCTPA (thành viên của CT Group) đang xúc tiến các nhóm dự án tại 9 tỉnh, thành với khoảng 12 nhóm dự án liên quan đến rừng, chiếu sáng công cộng, giảm nhẹ phát thải, nông nghiệp bền vững, thủy sản, biochar và dữ liệu carbon. Các sản phẩm, công nghệ như CarbonFly, Catalyst, dMRV, UAV và LiDAR được triển khai nhằm hỗ trợ thị trường tín chỉ carbon minh bạch, chuẩn hóa và phù hợp xu thế kinh tế xanh.

Tin vui cho hàng triệu người mua vàng tích lũy, ngay từ hôm nay
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

UAV

tin vui

ct group

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại