Doanh nghiệp xuất khẩu 5.000 UAV công bố loạt kế hoạch "khủng", sẽ có nhà máy tại Mỹ ngay quý IV?

Doanh nghiệp này đang đề xuất làm 3 nhà máy trên diện tích rộng hàng trăm ha tại Tây Ninh.

Báo cáo nhân dịp kỉ niệm 34 năm ngày thành lập, Tập đoàn CT Group (doanh nghiệp đã xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc) đã công bố nhiều thành tựu mới trong lĩnh vực Khoa học công nghệ cùng kế hoạch phát triển nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực như: Máy bay không người lái (UAV); Kinh tế không gian tầm thấp – LAE; Tín chỉ Carbon; Chip bán dẫn...

Báo cáo của doanh nghiệp cho biết, ở lĩnh vực máy bay không người lái, CT UAV (thành viên của CT Group) đã nghiên cứu, phát triển, sản xuất thành công toàn diện 16 lĩnh vực UAV của Việt Nam như hậu cần, cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, nông – lâm – ngư nghiệp, an ninh, tín chỉ carbon, quảng cáo, chở người và nhiều ngành chuyên biệt khác phục vụ Việt Nam và xuất khẩu.

CT UAV đang vận hành 5 nhà máy sản xuất mọi cấu kiện từ khung thân vỏ, bo mạch, cánh quạt, động cơ, pin... tiêu chuẩn hàng không vũ trụ AS9100D tại TP.HCM và 22 lab tại Việt Nam, Mỹ, Pháp, Israel, Đài Loan…

Đồng thời doanh nghiệp sẽ khánh thành nhà máy UAV tại Mỹ trong quý 4/2026. CT UAV đề xuất xin làm Nhà máy pin mật độ cao 71 ha, Khu pin Hydrogen 75 ha và Khu liên hợp công nghệ UAV 400 ha tại Tây Ninh.

Về nguồn nhân lực, CT UAV có hơn 900 nhà khoa học, kỹ sư, chuyên gia đến từ Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Israel, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc và sẽ tăng lên 9.000 người trong 2027.

Trong kinh tế không gian tầm thấp, tháng 2/2026, GASCO-LAE (thành viên của CT Group) sử dụng UAV của CT UAV khánh thành tuyến bay thương mại thường xuyên vượt biển từ Cần Giờ đến Vũng Tàu, đưa TP.HCM trở thành thành phố đầu tiên tại ASEAN có tuyến bay thương mại định kỳ bằng UAV.

Ngày 28/6 vừa qua, GASCO-LAE phối hợp với Red Bull và ALTA Media triển khai các chuyến bay đem màn hình LED di động dọc sông Sài Gòn.

Ngày 3/7, đơn vị này tiếp tục tổ chức các chuyến bay bằng UAV đáp tự động không dừng trên tàu thủy đang chạy tốc độ cao.﻿

Trong thời gian tới GASCO-LAE dự kiến sẽ triển khai 10.000 chuyến bay trong 600 lĩnh vực tại Việt Nam và các nước trên thế giới. ﻿

UAV của CT UAV đáp tự động không dừng trên tàu thủy đang chạy tốc độ cao. Nguồn ảnh: DN cung cấp

Với ngành bán dẫn, CT Group đang đầu tư hệ sinh thái bán dẫn toàn trình hoàn chỉnh bao gồm: Công nghệ thiết kế chip bán dẫn, triển khai nhà máy quang khắc chip Công nghệ GaN (nhóm III-V Compound) và các nhà máy ATP (lắp ráp, kiểm thử, đóng gói).

Trong lĩnh vực tín chỉ carbon, CCTPA (thành viên của CT Group) đang xúc tiến các nhóm dự án tại 9 tỉnh, thành với khoảng 12 nhóm dự án liên quan đến rừng, chiếu sáng công cộng, giảm nhẹ phát thải, nông nghiệp bền vững, thủy sản, biochar và dữ liệu carbon. Các sản phẩm, công nghệ như CarbonFly, Catalyst, dMRV, UAV và LiDAR được triển khai nhằm hỗ trợ thị trường tín chỉ carbon minh bạch, chuẩn hóa và phù hợp xu thế kinh tế xanh.