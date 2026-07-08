Cơn sốt "vớt vát" đồ công nghệ cũ: Bạn đã mang máy đi định giá chưa?

Đừng để điện thoại cũ "gánh bụi" trong ngăn kéo, nó là một khoản tiền lớn đấy!

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chú trọng tối ưu chi tiêu, các thiết bị công nghệ cũ không còn được xem đơn thuần là món đồ "để quên trong ngăn kéo". Theo ghi nhận tại Di Động Việt, nhu cầu định giá và bán lại điện thoại cũ, máy tính bảng cũ… có xu hướng tăng trong thời gian gần đây, trong đó không ít khách hàng chủ động mang thiết bị đến cửa hàng để kiểm tra giá trị còn lại, thay vì chỉ chờ đến thời điểm mua máy mới.

Sự thay đổi này cho thấy hành vi quản lý tài sản công nghệ của người dùng đang thực tế hơn. Với các thiết bị không còn được sử dụng thường xuyên, nhiều khách hàng lựa chọn bán lại để thu hồi một phần giá trị, phục vụ nhu cầu chi tiêu cá nhân hoặc dùng khoản này để bù thêm khi lên đời thiết bị mới.

"Nếu trước đây nhiều khách hàng chỉ nghĩ đến thu cũ khi có nhu cầu đổi sang thiết bị mới, thì hiện nay hành vi bán lại máy cũ đã rõ hơn. Không ít người dùng chủ động định giá thiết bị khi không còn sử dụng thường xuyên, sau đó lựa chọn nhận tiền hoặc dùng giá trị thu lại để lên đời sản phẩm mới. Điều này cho thấy máy cũ đang được nhìn nhận như một phần tài sản công nghệ có thể tái khai thác giá trị, thay vì bị bỏ quên trong thời gian dài", đại diện đơn vị chia sẻ.

Cùng với nhu cầu này, người dùng cũng có xu hướng tìm đến các hệ thống bán lẻ có quy trình rõ ràng thay vì tự giao dịch nhỏ lẻ. Bên cạnh mức giá thu mua, khách hàng ngày càng quan tâm đến cách định giá, thời gian giao dịch, tính minh bạch trong quá trình kiểm tra thiết bị và yếu tố bảo mật dữ liệu cá nhân trước khi bàn giao máy.

Đáp ứng xu hướng này, Di Động Việt đẩy mạnh nhánh thu máy cũ trong chương trình Thu cũ - Đổi mới. Theo đó, khách hàng có thể mang thiết bị công nghệ cũ đến hệ thống để được kiểm tra, định giá và lựa chọn bán lại để nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản. Trường hợp có nhu cầu lên đời sản phẩm mới, khách hàng cũng có thể dùng giá trị thiết bị cũ để bù thêm chi phí mua sắm.

Một trong những điểm được hệ thống nhấn mạnh là tính linh hoạt trong lựa chọn của khách hàng. Thay vì chỉ gắn với nhu cầu đổi sang thiết bị mới, chương trình hiện cho phép người dùng chủ động định giá thiết bị cũ trước, sau đó quyết định bán lại hoặc dùng khoản giá trị này để lên đời sản phẩm khác khi có nhu cầu.

Tùy theo model, tình trạng ngoại quan, khả năng hoạt động và thời điểm định giá, một số thiết bị đáp ứng điều kiện chương trình có thể được ghi nhận mức giá thu tham khảo lên đến 97% theo chính sách hiện hành của hệ thống. Sau khi hoàn tất định giá, khách hàng có thể được giữ mức giá trong 7 ngày nếu tình trạng thiết bị không thay đổi, qua đó có thêm thời gian cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Để tăng tính minh bạch và thuận tiện trong quá trình giao dịch, đơn vị này áp dụng tiêu chuẩn "3 không" gồm: Không phí phát sinh, Không bung máy, Không chờ lâu. Cụ thể, khách hàng được kiểm tra và định giá miễn phí, kể cả trong trường hợp chưa phát sinh giao dịch.

Với quy trình định giá cơ bản, thiết bị được kiểm tra bằng phần mềm chuyên dụng kết hợp đánh giá ngoại quan, không tháo mở máy hay can thiệp phần cứng trước khi khách hàng xác nhận giao dịch.

Thời gian kiểm tra và định giá chỉ khoảng 5 phút, tùy tình trạng và dòng thiết bị. Quy trình này nhằm giúp khách hàng nhanh chóng nắm được giá trị tham khảo của máy cũ, đồng thời hạn chế cảm giác mất thời gian hoặc thiếu rõ ràng khi mang thiết bị đi định giá.

Yếu tố bảo mật dữ liệu cá nhân cũng được Di Động Việt chú trọng trong quá trình thu máy cũ. Hệ thống khuyến nghị khách hàng chủ động sao lưu dữ liệu, đăng xuất các tài khoản cá nhân và kiểm tra lại thiết bị trước khi bàn giao. Tại cửa hàng, nhân viên có thể hướng dẫn khách hàng thực hiện các bước xóa dữ liệu, khôi phục cài đặt gốc và kiểm tra tình trạng đăng xuất tài khoản ngay trước sự chứng kiến của khách hàng.

Theo Di Động Việt, việc đẩy mạnh thu máy cũ không chỉ giúp khách hàng có thêm lựa chọn khi không còn nhu cầu sử dụng thiết bị, mà còn góp phần tạo thói quen tiêu dùng công nghệ thực tế hơn. Thay vì để thiết bị cũ giảm giá trị theo thời gian, người dùng có thể chủ động kiểm tra, định giá và chuyển đổi máy cũ thành một khoản giá trị hữu ích.

Trong giai đoạn triển khai chương trình, khách hàng sử dụng dịch vụ thu máy cũ còn có cơ hội tham gia chương trình quay số trúng thưởng xe máy điện VinFast cùng nhiều ưu đãi khác từ hệ thống, theo thể lệ và điều kiện áp dụng của chương trình.