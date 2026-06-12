Giá vàng hôm nay 12/6: SJC bật tăng rất mạnh, vàng nhẫn lấy lại những gì đã mất

Giá vàng hôm nay bật tăng 4,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh

Bước vào phiên giao dịch sáng ngày 12/06/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức giá niêm yết cao tại tất cả các thương hiệu lớn. Giá vàng hôm nay chứng kiến sự bám đuổi sát sao về giá giữa các đơn vị kinh doanh lớn như SJC, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Bảo Tín Minh Châu...

Thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận những chuyển biến cực kỳ mạnh mẽ. Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K của thương hiệu này đã tăng thêm 0,3 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó, đẩy giá bán ra lên mức 141,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào đạt 136,5 triệu đồng/lượng. Các loại vàng trang sức 24K khác tại đây cũng giữ mức giá rất cao, bán ra dao động từ 140,4 đến 140,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 12/6 tăng mạnh.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng SJC và nhẫn tròn Phú Quý 999.9 có sự đồng thuận lớn khi cùng được niêm yết ở mức 136,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Sau khi mở cửa phiên sáng với mức tăng nhẹ, tính đến 09:02 sáng ngày 12/06/2026, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đã công bố biểu giá mới với mức điều chỉnh tăng rất mạnh cho giá vàng.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC loại 1L, 10L và 1KG tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đang được niêm yết ở mức mua vào là 137,9 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 142,4 triệu đồng/lượng.

Đối với loại vàng miếng SJC 5 chỉ, mức giá bán ra thậm chí còn cao hơn, đạt 142,42 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC loại lẻ từ 0,5 chỉ đến 2 chỉ có giá bán ra 142,43 triệu đồng/lượng.

Nhìn lại phiên giao dịch ngày hôm qua (11/06/2026), giá vàng SJC chỉ xoay quanh mức mua vào 133,4 triệu đồng/lượng và bán ra 138,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ sau một đêm, giá vàng hôm nay tại SJC đã bật tăng mạnh đến 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.



Đáng chú ý, nếu so sánh ngay với thời điểm 08:33 sáng nay với giá mua vào 136,4 triệu đồng/lượng, bán ra 141,4 triệu đồng/lượng, thì chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, SJC đã tăng nóng thêm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Cùng chung xu hướng đi lên, giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại từ 1 chỉ đến 5 chỉ cũng nhảy vọt lên mức mua vào 137,8 triệu đồng/lượng và bán ra 142,3 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang loại 99,99 hiện có giá mua vào là 135,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 140,8 triệu đồng/lượng.﻿

Giá vàng thế giới tăng trở lại

Đầu giờ sáng 12/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được ghi nhận ở mức 4.216,6 USD/ounce, tăng 106,05 USD/ounce, tương đương mức tăng 2,58% trong vòng 24 giờ.

Trên TradingView vào lúc 8h33 sáng nay, giá vàng thế giới giao ngay (mã XAUUSD) giảm nhẹ, đang giao dịch quanh ngưỡng 4.186,31 - 4.192 USD/ounce.

Giá vàng phục hồi sau khi rơi về vùng 4.000 USD/ounce.

Thị trường bạc hôm nay diễn biến ra sao?

Bên cạnh mặt hàng vàng, mặt hàng bạc (kim loại quý thứ hai) cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hôm nay, giá bạc tại các thương hiệu lớn cũng có những biến động đáng chú ý theo xu hướng chung của thị trường kim loại quý.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá bạc thỏi Phú Quý 999 (loại 1 lượng, 5 lượng, 10 lượng và 1 kg) được niêm yết mức giá mua vào là 2,533 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 2,611 triệu đồng/lượng. Nếu tính theo đơn vị kilogram, bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 kg có giá mua vào là 67,546 triệu đồng/kg và bán ra ở mức 69,626 triệu đồng/kg. Mức giá này đã bao gồm thuế GTGT và liên tục được điều chỉnh tăng nhẹ trong các khung giờ từ 8h30 đến 8h57 sáng nay.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá bạc Tứ Quý BTMH 999 loại 1 lượng có giá mua vào là 2,522 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 2,967 triệu đồng/lượng. Đối với bạc thỏi BTMH loại 1 kg, mức giá mua vào ghi nhận là 67,252 triệu đồng/kg và bán ra ở mức 69,332 triệu đồng/kg, ghi nhận mức tăng ròng lên tới 2,64 triệu đồng/kg so với ngày hôm trước. Riêng bạc nguyên liệu 999 được thu mua với giá 2,119 triệu đồng/lượng.

Trước làn sóng giá vàng hôm nay biến động không ngừng, các chuyên gia kinh tế đưa ra lời cảnh báo quan trọng đối với người dân và các nhà đầu tư.