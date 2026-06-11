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Giá vàng bất ngờ tăng rất mạnh

Ngọc Mai
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Sau khi giảm sâu trong phiên sáng, giá vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh vào cuối giờ chiều nay (11/6). Theo đó, vàng miếng SJC đã quay trở lại ngưỡng trên 138 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn tròn trơn giao dịch ở mức cao nhất là 133,7 - 138,7 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 17h, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch buổi sáng.

Giá vàng quay đầu tăng trở lại.

Đà tăng cũng lan rộng sang phân khúc vàng nhẫn . Cụ thể, vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 133,7 - 138,7 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn SJC có giá 133,3 - 138,3 triệu đồng/lượng. Mức tăng phổ biến tại các doanh nghiệp dao động khoảng 2,3 - 2,5 triệu đồng/lượng so với đầu ngày.

Diễn biến tăng mạnh của giá vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới gần như đi ngang. Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được niêm yết quanh mức 4.089 USD/ounce, hầu như không thay đổi so với phiên sáng.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng trong nước hiện vẫn đang cao hơn giá thế giới khoảng hơn 8 triệu đồng/lượng.

Dù bật tăng mạnh trong phiên chiều, mặt bằng giá vàng hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh lịch sử được thiết lập hồi đầu năm.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng trước những nhịp tăng giảm đột biến của giá vàng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang chịu tác động từ nhiều yếu tố như chính sách tiền tệ toàn cầu, diễn biến tỷ giá và tâm lý đầu cơ ngắn hạn. Với biên độ dao động lớn, việc mua đuổi theo các nhịp tăng nóng có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu giá vàng đảo chiều bất ngờ.

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