Tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng báo tin vui cho trẻ em đặc biệt ở Việt Nam

Đây là lần đầu tiên có một đơn vị giáo dục của Việt Nam gia nhập tổ chức nổi tiếng này trên thế giới.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup. Ảnh: VIC

Đơn vị này là Vin Nexus Center (thuộc Tập đoàn Vingroup), mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ (từ 2 – 18 tuổi) có nhu cầu giao dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (bao gồm phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập…).

Mới đây, theo thông tin từ Vingroup, Vin Nexus Center vừa trở thành đơn vị giáo dục đầu tiên tại Việt Nam gia nhập ASDAN, tổ chức giáo dục của Vương quốc Anh chuyên phát triển các khung đánh giá và chứng nhận năng lực thực tiễn của người học. Đây được coi là dấu mốc mở ra cơ hội để học sinh Vin Nexus Center được ghi nhận không chỉ qua kiến thức học thuật, mà còn qua những năng lực các em thực sự thể hiện được trong học tập, sinh hoạt và đời sống hằng ngày, theo các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế.

Theo Tiến sĩ Stella de Bode, Hiệu trưởng Vin Nexus Center: “Điều quan trọng nhất không phải là học sinh biết bao nhiêu kiến thức, mà là các em có thể làm gì với những điều mình đã học. Chúng tôi mong muốn mỗi học sinh đều có cơ hội xây dựng cuộc sống tự chủ và được ghi nhận bằng chính năng lực của mình”.

Theo đó, việc trở thành thành viên ASDAN không chỉ giúp Vin Nexus Center triển khai các chương trình và chứng nhận quốc tế của tổ chức này, mà còn bổ sung một mảnh ghép quan trọng trong mô hình đào tạo của nhà trường.

Vin Nexus Center trở thành đơn vị giáo dục đầu tiên tại Việt Nam gia nhập ASDAN. Ảnh: VIC

Trong mô hình của Vin Nexus Center, Cambridge đóng vai trò là khung học thuật, giúp học sinh tiếp cận ngôn ngữ, toán học, khoa học và tư duy theo một cấu trúc có chuẩn. Trong khi đó, ASDAN bổ sung tầng năng lực thực tế, giúp ghi nhận cách học sinh vận dụng kiến thức vào đời sống hằng ngày. Vì vậy, Cambridge không bị thay thế bởi ASDAN tại Vin Nexus Center. Thay vào đó, hai hệ thống được kết hợp để nối giữa “biết” và “làm được”.

Với phụ huynh, giá trị rõ ràng nhất của ASDAN là cung cấp một khung ghi nhận năng lực thực tế, giúp hành trình phát triển của con được theo dõi một cách cụ thể và toàn diện hơn. Cụ thể, thay vì chỉ nhìn vào kết quả học tập hay điểm số, phụ huynh có thể thấy được những tiến bộ của con trong kỹ năng sống, khả năng giao tiếp, tính tự lập, tinh thần hợp tác và năng lực tham gia vào các hoạt động thực tiễn, thông qua các minh chứng cụ thể như hình ảnh, video, sản phẩm học tập và hồ sơ năng lực cá nhân…

Vì vậy, việc trở thành thành viên ASDAN không chỉ bổ sung thêm một hệ thống chứng nhận quốc tế cho Vin Nexus Center, mà còn góp phần mở ra một cách tiếp cận mới trong giáo dục đặc biệt tại Việt Nam nơi học sinh được nhìn nhận bằng những gì các em thực sự có thể làm được, thay vì những giới hạn hay khác biệt của mình.

Tin vui cho trẻ từ 2 – 18 tuổi ở Việt Nam

Vin Nexus Center hiện đang tuyển sinh học sinh từ 2 - 18 tuổi. Ảnh: VIC

Một tin vui khác là Vin Nexus Center hiện đang tuyển sinh học sinh từ 2 - 18 tuổi có nhu cầu giáo dục đặc biệt về học tập và phát triển. Trường học của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến khai giảng và chào đón những học sinh đầu tiên vào tháng 9/2026.

Để tạo điều kiện để nhiều gia đình có cơ hội tiếp cận chương trình giáo dục chuyên biệt chuẩn quốc tế, Tập đoàn Vingroup triển khai Chương trình Hỗ trợ Tài chính dành cho học sinh khóa đầu tiên.

Thứ nhất, hỗ trợ 20% học phí trong 2 năm đầu tiên cho toàn bộ học sinh nhập học năm học 2026–2027.

Thứ hai, 50 suất hỗ trợ học phí từ 30% đến 100%, được xét chọn dựa trên hồ sơ và điều kiện thực tế của từng học sinh.

Thứ ba, miễn phí đăng ký tuyển sinh trị giá 11.000.000 VNĐ cho học sinh nhập học năm học 2026 - 2027.

Đây là chính sách hỗ trợ học phí ưu tiên dành cho khóa học sinh đầu tiên. Thời hạn ưu tiên áp dụng chương trình hỗ trợ học phí: 30/6/2026.

Các chương trình của ASDAN (Award Scheme Development and Accreditation Network) hiện đang được triển khai tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục đặc biệt, giáo dục hòa nhập, giáo dục hướng nghiệp và hỗ trợ học sinh chuyển tiếp sang cuộc sống trưởng thành. Trên thực tế, ASDAN không chỉ đánh giá học sinh qua việc các em biết gì, mà còn ghi nhận các em có thể làm gì với những điều đã học, trong giao tiếp, tự phục vụ, hợp tác, giải quyết vấn đề, tham gia cộng đồng và chuẩn bị cho đời sống trưởng thành. Đối với học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt, đây được xem là một hướng tiếp cận có ý nghĩa đặc biệt, vì những tiến bộ quan trọng nhất của các em đôi khi không thể phản ánh đầy đủ qua các bài kiểm tra học thuật. Đó có thể là việc tự chuẩn bị một bữa ăn đơn giản, chủ động giao tiếp với người khác, hoàn thành một nhiệm vụ được giao, sử dụng phương tiện công cộng hay từng bước tham gia vào môi trường học tập và làm việc thực tế. ASDAN được kỳ vọng sẽ giúp những năng lực ấy được ghi nhận bằng các minh chứng cụ thể, thay vì chỉ dựa trên đánh giá cảm tính hoặc kết quả học thuật.

Việt Nam hiện chưa có con số chính xác về số lượng người mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ (gọi tắt là tự kỷ). Tuy nhiên, theo số liệu của Tổng cục Thống kê (nay là Cục Thống kê) năm 2019 chỉ ước tính khoảng 1 triệu người tự kỷ trên cả nước, với khoảng 1% số trẻ được sinh ra mắc hội chứng này.