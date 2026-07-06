Sau nhiều đợt tăng liên tiếp từ đầu năm, giá chip nhớ DRAM được cho là sắp tăng thêm khoảng 20% trong quý III/2026. Diễn biến này có thể khiến laptop, smartphone và nhiều thiết bị điện tử tiếp tục tăng giá trong những tháng cuối năm.

Samsung được cho là chuẩn bị tăng giá DRAM thêm 20%

Sau khi Lenovo cảnh báo giá chip nhớ có thể sẽ không còn quay về mức thấp như trước đây, nhiều nguồn tin từ chuỗi cung ứng tiếp tục cho thấy kịch bản này đang dần trở thành hiện thực.

Theo truyền thông Trung Quốc và Hàn Quốc, dẫn lời các nguồn tin trong ngành, Samsung Electronics đang lên kế hoạch tăng giá bán trung bình (ASP) của chip nhớ DRAM thêm khoảng 20% ngay trong quý III/2026. Hãng được cho là đã thông báo bằng lời với một số khách hàng về đợt điều chỉnh giá mới.

Đây không phải động thái riêng của Samsung. Toàn bộ ngành sản xuất chip nhớ Hàn Quốc, bao gồm cả SK Hynix, được cho là đều đang hướng tới việc nâng giá DRAM phổ thông thêm khoảng 20% so với quý trước.

Nhu cầu AI vẫn là nguyên nhân chính

Nguyên nhân lớn nhất phía sau là nhu cầu khổng lồ từ hạ tầng AI. Các trung tâm dữ liệu liên tục mở rộng khiến nguồn cung chip nhớ vẫn trong tình trạng căng thẳng, đặc biệt với các dòng bộ nhớ hiệu năng cao như HBM4.

Tuy nhiên, chiến lược ưu tiên sản xuất chip nhớ phục vụ AI cũng gây ra nhiều tranh cãi. Samsung và SK Hynix hiện được cho là đang đối mặt với một vụ kiện tập thể liên quan đến cáo buộc thao túng giá và ưu tiên sản xuất các dòng HBM4 có biên lợi nhuận cao, trong khi nguồn cung chip nhớ dành cho thiết bị tiêu dùng bị thu hẹp.

Trước đó, giá bán trung bình DRAM của Samsung đã tăng hơn 90% trong quý I/2026, sau đó tiếp tục tăng khoảng 50% trong quý II. Nếu tiếp tục tăng thêm 20% trong quý III, mức giá mới sẽ được tính trên nền giá vốn đã rất cao.

Laptop, smartphone và GPU có thể tiếp tục đắt hơn

Ảnh hưởng của giá chip nhớ không còn dừng ở các nhà sản xuất linh kiện mà đang dần lan sang người tiêu dùng. Nhiều hãng thiết bị điện tử đã bắt đầu chuyển phần chi phí tăng thêm vào giá bán sản phẩm.

Báo cáo cho biết Apple đã tăng giá một số dòng MacBook và iPhone khi chi phí bộ nhớ tăng quá mạnh, khiến hãng không thể tiếp tục tự hấp thụ toàn bộ phần chi phí phát sinh.

Theo công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, nguồn cung DRAM trong quý hiện tại vẫn sẽ khá hạn chế. Giá hợp đồng DRAM dự kiến tăng khoảng 13% đến 18%, thấp hơn mức dự báo 20% do nhu cầu có dấu hiệu chững lại. Trong khi đó, giá hợp đồng NAND Flash cũng được dự báo tăng thêm khoảng 10% đến 15%.

Riêng chip nhớ LPDDR5X 8GB của Samsung được dự báo có thể tăng khoảng 20% trong quý III. Điều này sẽ tiếp tục đẩy giá thành smartphone, laptop và nhiều thiết bị điện tử khác lên cao hơn trong nửa cuối năm.

Các chuyên gia cũng nhận định xu hướng tăng giá có thể khiến nhu cầu tiêu dùng suy yếu. Lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu trong năm 2026 được dự báo giảm khoảng 11%, khi người dùng có xu hướng kéo dài vòng đời thiết bị thay vì nâng cấp sớm.

Nếu nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI vẫn tiếp tục tăng mạnh như hiện nay, các thiết bị sử dụng nhiều bộ nhớ như laptop gaming, laptop cao cấp, card đồ họa và smartphone flagship nhiều khả năng sẽ còn chịu áp lực tăng giá trong thời gian tới.