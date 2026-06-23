Giá khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện tăng

Giá khám chữa bệnh, giường bệnh và nhiều dịch vụ kỹ thuật tại các bệnh viện Trung ương tăng khoảng 4% do lần đầu đưa chi phí quản lý vào cơ cấu giá.

Theo các quyết định được Bộ Y tế phê duyệt mới đây, nhiều bệnh viện tuyến Trung ương như Bạch Mai, Việt Đức, K, Trung ương Quân đội 108, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã áp dụng mức giá dịch vụ khám chữa bệnh mới, tăng khoảng 4% do lần đầu tiên chi phí quản lý được đưa vào cơ cấu giá.

Giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện K vừa được điều chỉnh. Ảnh chụp màn hình

Theo các quyết định vừa được Bộ Y tế phê duyệt, giá dịch vụ khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện tuyến Trung ương được điều chỉnh theo quy định mới. Điểm đáng chú ý là lần đầu tiên chi phí quản lý được đưa vào cơ cấu giá dịch vụ y tế.

Giá dịch vụ hiện gồm ba cấu phần: Chi phí trực tiếp, chi phí nhân công và chi phí quản lý. Trong đó, chi phí quản lý bao gồm các khoản duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị y tế và tài sản cố định; điện, nước, nhiên liệu; các loại phí, lệ phí, thuế; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; lãi vay và các chi phí quản lý khác.

Bộ Y tế cho biết giá dịch vụ mới gồm chi phí trực tiếp, chi phí nhân công và chi phí quản lý. Trong đó, chi phí nhân công được tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng; một số chi phí như thuốc, ôxy trong gây tê hoặc hệ thống lưu trữ hình ảnh PACS vẫn chưa được tính vào giá dịch vụ.

Như vậy, giá dịch vụ y tế hiện đã tính đủ 3 trong 4 cấu phần theo lộ trình, còn chi phí khấu hao tài sản, thiết bị chưa được đưa vào giá.

Bộ Y tế cho biết việc tính đúng, tính đủ giá dịch vụ sẽ tạo điều kiện để các bệnh viện duy trì hoạt động, đầu tư kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và cải thiện thu nhập cho nhân viên y tế.

Mức điều chỉnh lần này tăng trung bình khoảng 4% so với trước. Việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế lần này được Bộ Y tế tính toán trên cơ sở khảo sát chi phí quản lý thực tế tại nhiều cơ sở y tế và đánh giá tác động xã hội.

Theo biểu giá mới, giá khám bệnh BHYT là 52.600 đồng/lượt. Đối với các trường hợp bệnh khó cần mời chuyên gia từ cơ sở y tế khác đến hội chẩn, mức chi trả là 208.000 đồng cho mỗi chuyên gia tham gia một ca bệnh.

Giá khám sức khỏe toàn diện cho người lao động, lái xe và khám định kỳ tăng từ 160.000 đồng lên 166.400 đồng. Mức khám sức khỏe cho người đi xuất khẩu lao động tăng từ 450.000 đồng lên 468.000 đồng.

Đối với dịch vụ điều trị nội trú, giá giường bệnh cũng được điều chỉnh tùy theo hạng bệnh viện. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giá giường hồi sức tích cực, ghép tạng, ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc là 1,058 triệu đồng mỗi ngày, tăng khoảng 41.000 đồng. Giá giường hồi sức cấp cứu hơn 623.000 đồng mỗi ngày, tăng khoảng 23.000 đồng.

Bảng giá một số dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến Trung ương. Ảnh chụp màn hình

Tại Bệnh viện K, giá giường hồi sức tích cực là 965.200 đồng mỗi ngày và giường hồi sức cấp cứu gần 581.000 đồng, tăng lần lượt 37.200 đồng và 23.000 đồng so với trước.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, giá giường hồi sức tích cực, ghép tạng, ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc là 1,058 triệu đồng mỗi ngày; giường hồi sức cấp cứu 623.400 đồng mỗi ngày. Giá giường điều trị nội khoa dao động từ 261.200 đến 340.200 đồng mỗi ngày.

Theo quy định, Bộ Y tế phê duyệt giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với các bệnh viện trực thuộc bộ, ngành Trung ương; HĐND các tỉnh, thành phố quyết định mức giá tại các cơ sở y tế do địa phương quản lý.