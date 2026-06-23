Từ 1-7, khám trái tuyến ở nhiều bệnh viện trung ương được BHYT trả 50%

(Người có thẻ BHYT đi khám ngoại trú trái tuyến tại một số bệnh viện trung ương được xếp cấp cơ bản sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng.

Theo quy định hiện hành, người bệnh khám ngoại trú trái tuyến, vượt cấp lên tuyến trung ương (trừ một số trường hợp đặc biệt) phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh dù có thẻ BHYT.

Người bệnh làm thủ tục nhận thuốc bảo hiểm y tế tại Bệnh viện E (Hà Nội)

Tuy nhiên, theo Nghị định 188/2025 của Chính phủ, từ ngày 1-7, người tham gia BHYT khi khám, chữa bệnh ngoại trú tại các cơ sở cấp cơ bản mà trước ngày 1-1-2025 được xác định là tuyến trung ương hoặc tương đương tuyến trung ương sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng.

Hiện người tham gia BHYT có các mức hưởng 80%, 95% và 100% chi phí khám chữa bệnh tùy nhóm đối tượng. Số tiền được thanh toán khi khám ngoại trú trái tuyến được tính theo công thức: Chi phí khám chữa bệnh x mức hưởng BHYT x 50%.

Ví dụ, người có mức hưởng BHYT 80%, đi khám trái tuyến tại bệnh viện thuộc diện được áp dụng chính sách mới với tổng chi phí 1 triệu đồng sẽ được quỹ BHYT chi trả 400.000 đồng, người bệnh tự trả 600.000 đồng.

Theo phân cấp chuyên môn kỹ thuật, phần lớn bệnh viện tuyến trung ương thuộc Bộ Y tế được xếp cấp chuyên sâu. Một số bệnh viện được xếp cấp cơ bản gồm: Bệnh viện Hữu Nghị, Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Hà Nội); Bệnh viện Tâm thần Trung ương II, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai); Bệnh viện 71 Trung ương, Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương (Thanh Hóa).

Một số cơ sở khác gồm: Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa, Bệnh viện 74 Trung ương, Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quỳnh Lập, Viện Y học biển, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam...

Nhiều bệnh viện thực hành thuộc các trường đại học y dược như Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ, Bệnh viện Tuệ Tĩnh cũng được xếp cấp cơ bản.

Đối với Bộ Công an, các bệnh viện cấp cơ bản gồm: Bệnh viện 19-8, Bệnh viện 30-4, Bệnh viện 199 và Bệnh viện Y học cổ truyền.

Ngoài chính sách trên, từ ngày 1-7, người bệnh đi khám đúng quy định có tổng chi phí một lần khám chữa bệnh dưới 15% mức lương cơ sở sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100%.

Quy định mới cũng tiếp tục bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục. Khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 lần mức lương cơ sở (15.180.000 đồng), người bệnh sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi đối với các lần khám chữa bệnh đúng quy định tiếp theo trong năm.

Ngoài ra, quỹ BHYT còn thanh toán chi phí thiết bị y tế sử dụng trong một lần thực hiện dịch vụ kỹ thuật với mức tối đa bằng 45 tháng lương cơ sở, tương đương 113.850.000 đồng.

Các điều chỉnh mới được kỳ vọng giúp người dân tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, đồng thời giảm chi phí phải tự chi trả khi khám chữa bệnh.