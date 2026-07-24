Gia đình xào xáo vì tài sản 6 năm sau ngày tài tử Black Panther qua đời

Chadwick Boseman qua đời mà không để lại di chúc, dẫn đến việc gia đình xáo xào, kiện tụng như hiện nay.

Vào ngày 23/7, Page Six đưa tin các thành viên gia đình của Chadwick Boseman đang tranh chấp về tài sản của anh, gần 6 năm sau cái chết bi thảm của anh. Theo các tài liệu mà Page Six thu thập được, 2 người anh trai của nam diễn viên Black Panther gồm Derrick và Kevin Boseman, đã thay mặt cha mẹ mình đệ đơn kiện chống lại vợ góa của Chadwick Boseman là Taylor Simone Ledward.

Đơn kiện yêu cầu tòa án bãi nhiệm Taylor Simone Ledward khỏi vị trí người quản lý tài sản của Chadwick Boseman, và ra lệnh cho cô phân phối tài sản cho ông Leroy và bà Carolyn - cha mẹ của cố tài tử. Các tài liệu cáo buộc rằng vợ của Chadwick Boseman đã không phân chia tài sản của người chồng quá cố - bao gồm hơn 3,8 triệu USD (100 tỷ đồng) tài sản và tiền mặt - theo phán quyết của tòa án vào năm 2022.

Gia đình Chadwick Boseman...

... đâm đơn kiện vợ anh trong vụ tranh chấp tài sản. Ảnh: Page Six

Trong các tài liệu được nộp lên tòa án vào ngày 17/7 tại Los Angeles, Derrick và Kevin Boseman cáo buộc rằng Taylor Simone Ledward - người thừa kế 50% tài sản của nam diễn viên - dự kiến sẽ chia đều nửa còn lại cho cha mẹ của Chadwick Boseman, mỗi người nhận 25%. Nhưng gần 4 năm trôi qua, số tài sản này vẫn chưa được chia cho cha mẹ của cố tài tử. Thay vào đó, Taylor Simone Ledward tiếp tục nắm quyền kiểm soát đơn phương đối với tài sản của Chadwick Boseman, từ chối chi trả và đối thoại về quyền lợi thừa kế của bố mẹ cố tài tử.

Các anh trai của Chadwick Boseman cũng cáo buộc trong đơn kiện rằng Taylor Simone Ledward không kê khai đầy đủ tài sản của người chồng quá cố, bao gồm tiền bản quyền và tiền thù lao, quyền sở hữu hình ảnh và trí tuệ, bất động sản, một tài khoản ngân hàng chưa được tiết lộ trước đó và các tài sản cá nhân khác. Trước đấy, vợ góa tuyên bố tài sản của Chadwick Boseman bao gồm 241.000 USD (6,3 tỷ đồng) trong tài khoản IRA, 3,3 triệu USD (86 tỷ đồng) cổ phiếu của công ty Chadwick Boseman, Inc. và 151.000 USD (3,9 tỷ đồng) tiền mặt. Con số này được tòa án coi là bản kê khai chính xác và trung thực vào năm 2022. Tuy nhiên các anh trai cố tài tử cáo buộc em dâu không kê khai khoản thanh toán bản quyền hình ảnh của Chadwick Boseman từ năm 2020 đến nay.

Vợ góa của nam diễn viên hiện đang quản lý khối tài sản của anh. Ảnh: Page Six

Derrick và Kevin Boseman khẳng định em dâu không phân phối quyền sở hữu trí tuệ và hình ảnh của nam diễn viên quá cố. Các tài liệu ghi rõ mhững quyền này thuộc về những người thừa kế của Chadwick Boseman, đồng thời lưu ý rằng chúng trên danh nghĩa được quản lý bởi Chadwick Boseman, Inc. - một thực thể doanh nghiệp hoàn toàn do Taylor Simone Ledward kiểm soát và thông qua đó cô tiếp tục thu lợi từ danh tiếng của người chồng quá cố.

2 anh em cáo buộc em dâu đã ngăn cản gia đình họ theo đuổi những cơ hội kinh doanh sinh lời có thể đem lại lợi ích cho cha mẹ già của Chadwick Boseman. Cuối cùng, họ cáo buộc rằng việc Taylor Simone Ledward "thiếu minh bạch" với họ về khối tài sản của nam diễn viên đã tạo ra ấn tượng rằng cô đang che giấu tài sản khỏi gia đình họ và khỏi Tòa án.

Gia đình Chadwick Boseman xáo xào sau ngày anh qua đời được 6 năm. Ảnh: Page Six

Chadwick Boseman sinh năm 1976, tên tuổi anh gắn liền với vai diễn Black Panther (Báo Đen) trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Trong suốt sự nghiệp kéo dài 2 thập kỷ, tài tử quá cố đã nhận được hai giải SAG, một giải Quả cầu vàng, một giải Lựa chọn của giới phê bình điện ảnh và một giải Primetime Emmy, cùng nhiều giải thưởng khác. Anh cũng được đề cử giải Oscar.

Vào ngày 28/8/2020, Chadwick Boseman qua đời ở tuổi 43 sau nhiều năm chiến đấu với ung thư đại tràng. Anh hoàn toàn giấu kín bệnh tật, vẫn miệt mài đóng phim cho đến khi sức khỏe suy yếu. Điều này khiến khán giả vô cùng bàng hoàng và thương tiếc. Việc nam diễn viên không để lại di chúc đã trở thành nguyên nhân khiến gia đình xáo xào, kiện tụng như ngày nay.

Ảnh: Page Six

Tên tuổi Chadwick Boseman gắn liền với vai diễn Báo Đen trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six