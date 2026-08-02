Nam thanh niên này bị bắt vì tham gia một đường dây nguy hiểm tại Việt Nam.

Một nam thanh niên Singapore từng được gia đình báo tin mất tích khi tới Việt Nam đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc có liên quan đến đường dây buôn bán thuốc lá điện tử chứa chất etomidate.

Gia đình thông báo con trai mất tích sau khi đến Việt Nam, không ngờ con đã bị bắt giữ

Người này bị cáo buộc là nguồn cung cấp tinh dầu thuốc lá điện tử pha trộn etomidate cho đường dây nói trên.

Theo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Oh Jiang Fong (30 tuổi) bị cáo buộc cung cấp tinh dầu chứa etomidate cho đường dây này.

Theo tin từ VnExpress, công an Việt Nam đã bắt giữ 65 người vào ngày thứ Sáu 31 tháng 7 vừa qua, trong đó có 10 người nước ngoài được cho là đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động này.

Nhóm này bao gồm 4 công dân Singapore, 4 công dân Malaysia và 2 công dân Đài Loan (Trung Quốc).

Cảnh sát xác định Hoo Jia How (30 tuổi, người Malaysia) và Melvin Tan Junjie (30 tuổi, người Singapore) là những kẻ cầm đầu đường dây nguy hiểm này.

Gia đình thông báo tìm kiếm Oh Jiang Fong (30 tuổi) sau khi con trai mất tích khi đến Việt Nam. Nguồn ảnh: Tạp chí An ninh mạng Việt Nam

Cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam cho biết họ đã triệt phá đường dây này vào đầu tháng 7 trước khi đột kích một ngôi nhà, thu giữ 1.331 hộp chứa tinh dầu thuốc lá điện tử và 140ml dung dịch điện tử có chứa etomidate.

Theo lời khai của các nghi phạm, Tan và Hoo được cho là đã thu gom tinh dầu từ Oh, mang về nhà thuê trên đường Cống Quỳnh và tự mình chiết vào các hộp chứa tinh dầu trước khi bán cho khách hàng trong và ngoài nước.

Oh Jiang Fong (30 tuổi) bị bắt giữ cùng với các nghi phạm khác. Nguồn ảnh: Tạp chí An ninh mạng Việt Nam

Một số người mua được cho là đã bán lại sản phẩm, trong khi những người khác sử dụng cá nhân.

Ảnh do công an Việt Nam công bố cho thấy Oh bị còng tay cùng với các nghi phạm khác.

Được biết trước đó, gia đình và bạn bè của Oh đã đăng tải lời kêu gọi trực tuyến vào ngày 23 tháng 7 sau khi nam thanh niên này mất tích trong chuyến đi đến Việt Nam. Theo các bài đăng, Oh rời Singapore vào ngày 16 tháng 7 và dự kiến trở về hai ngày sau đó.

Etomidate là chất gì? Tại sao lại nguy hiểm?

Etomidate là một hoạt chất gây mê đường tĩnh mạch được quản lý chặt chẽ trong y khoa, hiện đang bị lợi dụng pha trộn trái phép để làm ma túy núp bóng dưới tên gọi "pod chill", hoặc "kpod", tức một loại ma túy thế hệ mới.

Trong y khoa, etomidate là một thuốc gây mê tác dụng ngắn được chỉ định chính để khởi mê và duy trì trạng thái mê trong các phẫu thuật ngắn. Nhờ ưu điểm nổi bật là không làm thay đổi huyết áp hay nhịp tim, chất này đặc biệt an toàn và thích hợp cho những bệnh nhân bị chấn thương nặng, suy tim hoặc có huyết động không ổn định.

Tang vật trong một vụ triệt phá đường dây mua bán thuốc lá điện tử Podchill chứa Etomidate tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 7 vừa qua. (Nguồn ảnh: VTV)

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng etomidate là hoạt chất gây mê cực mạnh, do đó khi bị lạm dụng hoặc dùng sai cách sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho sức khỏe và tính mạng.

Ngay sau khi đi vào cơ thể, chất etomidate này tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương của con người, lập tức gây ra trạng thái lú lẫn, mất ý thức đột ngột và phản xạ chậm chạp. Người dùng cũng thường xuyên phải đối mặt với các cơn co giật cơ ngoài ý muốn, chóng mặt nghiêm trọng và mất khả năng định hướng không gian.

Nguy hiểm hơn, hoạt chất này ức chế trực tiếp trung tâm hô hấp, dẫn đến tình trạng thở chậm, giảm oxy máu, thậm chí là ngừng thở đột ngột. Khi sử dụng lặp lại hoặc lạm dụng lâu dài, etomidate sẽ hủy hoại tuyến thượng thận bằng cách ngăn chặn quá trình sản sinh hormone cortisol, khiến cơ thể bị suy nhược toàn thân.

Về mặt tâm thần, chất này làm biến đổi cấu trúc lipid não bộ, kích thích các chứng rối loạn lo âu, trầm cảm, hoang tưởng kéo dài và dẫn tới các hành vi tự hủy hoại bản thân. Đặc biệt, nếu vô tình hay cố ý kết hợp etomidate chung với rượu bia hoặc các loại thuốc an thần khác, nguy cơ ngộ độc cấp tính và tử vong do suy tuần hoàn sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Gia Linh (Theo Mothership)