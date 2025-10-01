Gia đình 4 người cùng mắc ung thư tụy, người vợ gào khóc: “Tất cả là lỗi của tôi”

Câu chuyện này diễn ra tại Trung Quốc. Trước đó, bác sĩ vừa thông báo tin dữ: chồng chị đã ở giai đoạn cuối ung thư tụy, thời gian sống không quá ba tháng. Điều kinh hoàng hơn, đây đã là người thứ ba trong gia đình mắc cùng một căn bệnh quái ác chỉ trong vòng một tháng.

Người đầu tiên là con trai 22 tuổi của chị, được phát hiện bất thường ở tuyến tụy khi đi khám sức khỏe ở trường, sau đó xác nhận ung thư tụy giai đoạn sớm. Tiếp đó, cô con gái 19 tuổi nhập viện vì đau bụng, cũng được chẩn đoán cùng căn bệnh. Và giờ đây, đến lượt người trụ cột gia đình gục ngã.

Bác sĩ thẳng thắn cho biết: “Trường hợp cả gia đình cùng mắc ung thư tụy cực kỳ hiếm gặp. Nguyên nhân rất có thể liên quan đến môi trường sống hoặc thói quen ăn uống".

Trong phút rối loạn, người phụ nữ nói rằng suốt 4 năm nay, cả nhà hầu như ngày nào cũng ăn bánh bao do chính tay chị làm, từ loại bột ngô bà nội gửi lên từ quê. Lúc ấy, sắc mặt bác sĩ bỗng nghiêm lại: “Chị dùng loại bột ngô nào? Được bảo quản ra sao?”.

Chị ngây thơ trả lời: “Là ngô nhà mẹ trồng, xay thành bột, bảo là sạch, tự nhiên, an toàn hơn ngoài chợ…”. Nhưng chính lúc đó, chị mới bàng hoàng nhận ra, thứ mà mình tin tưởng là “thức ăn sạch” có thể lại là hung thủ giết chết cả gia đình.

Kết quả xét nghiệm sau đó càng khiến tất cả chết lặng khi trong mẫu bột ngô phát hiện độc tố aflatoxin B1 (một loại độc tố do nấm mốc sinh ra), vượt ngưỡng an toàn tới 50 lần. Đây là chất kịch độc, có thể gây tổn thương gan, thận và là “sát thủ số một” dẫn đến ung thư gan, ung thư tụy.

Thì ra, bà cụ ở quê vì tiếc của nên vẫn giữ lại ngô đã bị ẩm mốc, chỉ lựa bỏ phần xấu rồi gửi cho con cháu. Bà nghĩ rằng “chút nấm mốc không sao”, nào ngờ chất độc đã ngấm vào toàn bộ hạt ngô, không thể loại bỏ bằng mắt thường.

Một người mẹ vì tiết kiệm, một người con dâu vì thương chồng con, cả hai vô tình tiếp tay cho bi kịch. Giờ đây, ba trong số bốn người thân yêu nhất đều nằm trên giường bệnh, còn chị chỉ biết ôm mặt gào khóc: “Tất cả là tại tôi…”.

Câu chuyện đau lòng này thêm một lần cảnh báo đừng chủ quan với thực phẩm “tự trồng, tự làm” khi đã có dấu hiệu mốc hỏng. Bởi những gì tưởng như an toàn, thuần tự nhiên, đôi khi lại tiềm ẩn mối nguy khôn lường cho sức khỏe cả gia đình.

Nguồn và ảnh: Aboluowang