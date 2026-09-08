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Geely có xe điện mini nhìn cực chất, giá quy đổi gần 170 triệu đồng: Cánh gió lớn như xe đua, 2 màn hình, chạy 210km/sạc

Khôi Nguyên
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Mẫu hatchback 3 cửa siêu nhỏ Geely Panda Mini được làm mới bằng một phiên bản thể thao hấp dẫn hơn.

Geely vừa chính thức mở bán mẫu xe điện Panda Mini Karting Edition nâng cấp tại thị trường Trung Quốc.

Mức giá niêm yết ban đầu là 49.900 nhân dân tệ. Nhà sản xuất đang áp dụng chương trình khuyến mại giảm giá xuống còn 43.900 nhân dân tệ (quy đổi khoảng 170 triệu đồng).

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Geely Panda Mini có bản thể thao hấp dẫn hơn. Ảnh: Geely

Geely làm mới xe nhỏ từ thách thức sức mua sụt giảm

Dòng xe Panda Mini ra mắt lần đầu vào tháng 2/2023 nhằm cạnh tranh trực tiếp với Wuling Hongguang Mini EV. Phiên bản tiêu chuẩn thời điểm đó có giá từ 39.900 nhân dân tệ.

Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, tổng lượng xe Panda Mini giao đến tay khách hàng đạt 426.704 chiếc. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Geely chỉ bán được 23.377 xe, giảm 77% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để kích cầu thị trường, Geely bổ sung gói ngoại thất mang phong cách thể thao cho bản Karting Edition. Xe được trang bị cánh lướt gió phía trước và cánh gió lớn trên mui.

Các chi tiết này chủ yếu mang tính trang trí vì vận tốc tối đa của xe chỉ đạt 100 km/h. Phong cách này đánh trúng tâm lý thích sự phá cách của nhóm khách hàng trẻ tuổi tại Trung Quốc.

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Phiên bản mới có ngoại hình thể thao hơn. Ảnh: Geely

Trang bị nội, ngoại thất Geely Panda Mini

Geely Panda Mini Karting Edition có 5 tùy chọn màu ngoại thất bao gồm cam, đen, xám, trắng và hồng. Kích thước tổng thể lần lượt là 3.150 x 1.540 x 1.685 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.015 mm. Xe sử dụng bộ mâm 14 inch.

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Các chi tiết thể thao chủ yếu để trang trí. Ảnh: Geely

Khoang cabin kết hợp hai tông màu tùy chọn: Đen - Trắng hoặc Hồng - Trắng. Bảng điều khiển tích hợp màn hình hiển thị 9,2 inch cùng màn hình giải trí trung tâm 8 inch. Xe sở hữu camera lùi, cảm biến đỗ xe phía sau, 2 túi khí trước và dung tích cốp đạt 69 lít.

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Nội thất trông khá hiện đại với 2 màn lớn đối với một mẫu xe giá rẻ. Ảnh: Geely

Nâng cấp pin CATL và khả năng vận hành

Điểm cải tiến quan trọng nhất trên Panda Mini Karting Edition nằm ở khối pin LFP dung lượng 17,2 kWh do CATL sản xuất, thay thế cho bộ pin 17,03 kWh từ Gotion. Geely khẳng định khối pin mới đã vượt qua 76 bài kiểm tra an toàn nghiêm ngặt.

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Pin xe cũng được nâng cấp. Ảnh: Geely

Xe đạt phạm vi hoạt động 210 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn CLTC (tương đương khoảng 172 km theo chuẩn WLTP). Pin CATL hỗ trợ sạc nhanh DC 22 kW, cho phép nạp từ 30% lên 80% trong 30 phút. Động cơ điện đặt ở cầu sau tạo ra công suất 30 kW (40 mã lực).

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Tags

panda mini

CATL

Wuling Hongguang Mini EV

Geely

xe điện

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