GDP 6 tháng đầu năm vượt 8%: Chính phủ quyết giữ mục tiêu tăng trưởng hai con số

Kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực khi GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng 8,18%, cao nhất kể từ năm 2011 đến nay.

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18%.

GDP lập đỉnh từ 2011 đến nay

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột khu vực ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng và tạo ra nhiều thách thức hơn thuận lợi, kinh tế - xã hội Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 vẫn đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng, phát triển toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18%, mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay và thuộc nhóm nền kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực. Cùng với đó, lạm phát tiếp tục được kiểm soát khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 4,38%, nằm trong phạm vi mục tiêu khoảng 4,5%.

Các động lực tăng trưởng như đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu đều khởi sắc. Thu ngân sách Nhà nước đến 8/7, đạt gần 1,62 triệu tỷ đồng, bằng 64,24% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 357.000 tỷ đồng, tương đương 35,5% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 38,4 nghìn tỷ đồng.

Chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần giữ ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Thị trường vốn được thúc đẩy phát triển, trong đó sàn giao dịch tín chỉ carbon đã chính thức đi vào hoạt động.

Cải cách thể chế và môi trường kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, có 338 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, riêng Chính phủ nhiệm kỳ mới ban hành 206 văn bản.

Cùng với đó, 11 nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được triển khai giúp giảm khoảng 55% chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Hạ tầng chiến lược tiếp tục được thúc đẩy với việc hoàn thành 39 tuyến cao tốc và khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 9 triệu đồng/tháng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Cả nước hoàn thành 96 dự án nhà ở xã hội với khoảng 27.600 căn hộ. Chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; từ 1/7/2026, người tham gia bảo hiểm y tế được miễn phí khám, chữa bệnh.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác phòng chống gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ và an toàn thực phẩm được tăng cường. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục là điểm sáng, góp phần nâng cao vị thế đất nước và mở rộng không gian phát triển.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt nhiều thách thức. Một số ngành, lĩnh vực chưa đạt kịch bản tăng trưởng đề ra. Áp lực lạm phát còn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tiếp tục biến động. Giải ngân đầu tư công dù cải thiện nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thiếu nhân công và nguyên vật liệu.

Các chỉ số quan trọng của nền kinh tế 6 tháng qua như CPI, giải ngân vốn đầu tư, thu ngân sách tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động.

Nhập siêu 6 tháng ở mức cao, chủ yếu do giá xăng dầu và linh kiện điện tử tăng, cùng với nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và đầu tư các trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI). Đời sống của một bộ phận người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khó khăn; thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn tiếp tục là thách thức đối với phát triển bền vững.

Chính phủ đặt mục tiêu trọng tâm phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số đi đôi với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Kinh tế vẫn đối mặt nhiều sức ép

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, tình hình thế giới dự báo tiếp tục nhiều biến động, đặc biệt xung đột tại Trung Đông còn phức tạp; trong nước, thiên tai, bão lũ, thời tiết cực đoan và El Nino tiếp tục đặt ra nhiều thách thức.

Theo Bộ Tài chính, Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đã cơ bản hoàn thiện hệ thống chủ trương, thể chế và chính sách để tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển, đồng thời cắt giảm mạnh thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Chính phủ cũng đã ban hành kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời kiểm soát lạm phát bình quân khoảng 4,5%.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung triển khai đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, với tinh thần "hành động, hành động và hành động; làm việc, làm việc và làm việc", "biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả".

Các giải pháp trọng tâm gồm điều hành linh hoạt chính sách tài khóa và tiền tệ; quản lý chặt chẽ ngân sách; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí; ổn định lãi suất, tỷ giá và kiểm soát nợ xấu.

Chính phủ cũng sẽ tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường trong nước 100 triệu dân, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, giảm nhập siêu, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, các bộ, ngành và địa phương sẽ tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng chương trình hành động cụ thể, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng tham gia thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.