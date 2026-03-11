Gãy xương bàn tay sau khi tập boxing, cảnh báo chấn thương dễ bị bỏ qua

Theo thông tin từ bệnh viện, nam thiếu niên nhập viện trong tình trạng đau nhức kéo dài vùng bàn tay. Qua thăm khám lâm sàng và chụp X-quang, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị gãy cổ xương bàn tay số V – dạng tổn thương điển hình thường được gọi là Boxer’s fracture.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành nắn chỉnh diện gãy và cố định xương bàn V bằng nẹp vít chuyên dụng nhằm phục hồi trục xương. Trong quá trình phẫu thuật, nhánh cảm giác vùng mu tay của thần kinh trụ được bảo tồn nguyên vẹn, giúp duy trì chức năng cảm giác cho bàn tay sau khi hồi phục.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân 17 tuổi.

Theo TS.BS Nguyễn Huy Phương, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình và Y học thể thao, Bệnh viện Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội, Boxer’s fracture là thuật ngữ y khoa chỉ tình trạng gãy cổ xương bàn tay số V, tương ứng với xương của ngón út. Chấn thương này thường xảy ra khi bàn tay chịu lực tác động mạnh, điển hình là các cú đấm trực tiếp vào vật cứng hoặc các va chạm mạnh trong sinh hoạt và thể thao.

Mặc dù được đặt tên theo môn quyền Anh, dạng gãy xương này không chỉ gặp ở các vận động viên boxing. Bất kỳ ai cũng có thể gặp phải trong những tình huống va chạm mạnh, tai nạn sinh hoạt hoặc xô xát bất ngờ.

Các bác sĩ cho biết, nhiều người bệnh thường nhầm lẫn tổn thương này với chấn thương phần mềm thông thường nên chủ quan không đi khám. Tuy nhiên, khi xương bàn tay bị gãy, người bệnh thường xuất hiện các biểu hiện như sưng đau vùng mu bàn tay phía ngón út, bầm tím, khớp bàn – ngón út không còn nổi gồ khi nắm tay, thậm chí ngón út có thể xoay lệch hoặc chồng lên ngón bên cạnh khiến việc cử động gặp khó khăn.

Tùy mức độ di lệch của xương, bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Với những trường hợp gãy ít di lệch, bệnh nhân có thể được điều trị bảo tồn bằng nẹp hoặc bó bột để cố định xương trong thời gian liền xương. Tuy nhiên, khi tổn thương vượt ngưỡng an toàn như diện gãy xoay trên 10 độ, xương ngắn hơn trên 5 mm hoặc gập góc trên 40 độ, phẫu thuật thường được chỉ định nhằm nắn chỉnh trục xương và đảm bảo chức năng vận động của bàn tay.

TS.BS Nguyễn Huy Phương khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện tình trạng sưng đau bàn tay sau va chạm mạnh. Việc tự điều trị tại nhà hoặc trì hoãn thăm khám có thể khiến xương liền lệch trục, dẫn đến đau kéo dài, hạn chế khả năng cầm nắm và ảnh hưởng lâu dài đến chức năng của bàn tay. Vì vậy, khi có dấu hiệu bất thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để được thăm khám và xử trí kịp thời.