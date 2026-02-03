Gầy đi ngay cả trong lúc… ngủ NẾU biết uống 4 loại nước này vào buổi tối

Cuối năm bận rộn, việc nhiều mà tiệc tùng cũng nhiều. Không ít người muốn giảm cân đón Tết nhưng lại quá bận rộn, quá mệt mỏi hoặc tối đến chỉ muốn ngủ bù. Tin vui là nếu chọn đúng đồ uống trước giờ đi ngủ, cơ thể vẫn có thể hỗ trợ đốt mỡ, gầy đi ngay cả trong lúc nghỉ ngơi.

Theo Bridget Murphy, chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm Y tế NYU Langone (Mỹ), chất lượng giấc ngủ liên quan chặt chẽ đến cân nặng. Ngủ kém làm rối loạn hormone. Cảm giác thèm ăn tăng vào ngày hôm sau. Đường huyết và insulin cũng dễ mất ổn định. Ngược lại, ngủ đủ và sâu giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Ảnh minh họa

Ngoài việc tránh caffeine và đồ ngọt buổi tối, một số loại đồ uống còn hỗ trợ xây dựng cơ bắp, ổn định đường huyết và thúc đẩy đốt mỡ. Dưới đây là 4 loại đồ uống bạn nên dùng vào buổi tối, cách xa giờ ngủ ít nhất 1 tiếng để gầy cả trong lúc ngủ:

1. Sữa, ưu tiên sữa đậu nành

Một ly sữa trước khi ngủ giúp cơ thể dễ thư giãn. Sữa chứa tryptophan và canxi. Đây là hai chất hỗ trợ giấc ngủ sâu. Khi ngủ đủ, cảm giác đói vào hôm sau giảm rõ rệt.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Sports Medicine and Science, protein casein trong sữa được tiêu hóa chậm. Nó giúp nuôi cơ trong suốt đêm. Khi khối cơ được duy trì, tốc độ trao đổi chất cũng cao hơn và giúp gầy đi ngay trong khi ngủ.

Trong các loại sữa, sữa đậu nành được đánh giá là lựa chọn tốt hơn vào buổi tối. Sữa đậu nành giàu tryptophan. Theo nghiên cứu từ Đại học Birmingham, tryptophan là tiền chất của serotonin. Đây là chất giúp gây buồn ngủ tự nhiên. Đồng thời nó còn giúp giảm cortisol, hormone liên quan đến tích mỡ bụng.

Ảnh minh họa

2. Nước ép nho nguyên chất

Một ly nhỏ nước ép nho 100 % có thể hỗ trợ đốt mỡ khi ngủ. Nghiên cứu trên tạp chí Cell Reports cho thấy việc tiết insulin nhẹ vào ban đêm từ carbohydrate đơn giản có thể giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học.

Ngoài ra, nghiên cứu công bố năm 2015 trên International Journal of Obesity chỉ ra rằng resveratrol trong nho có khả năng chuyển mỡ trắng sang mỡ nâu. Mỡ nâu là loại mỡ tham gia đốt cháy calo. Lượng uống cần vừa phải và chọn nho ít ngọt, có thể pha loãng để tránh nạp quá nhiều đường cũng như năng lượng.

3. Trà hoa cúc

Trà hoa cúc là lựa chọn quen thuộc nhưng rất có giá trị với chị muốn gầy đi đón Tết mà lại bận rộn. Loại trà này giúp tăng glycine trong cơ thể. Glycine là chất dẫn truyền thần kinh giúp làm dịu hệ thần kinh và đưa cơ thể vào trạng thái thư giãn.

Hoa cúc còn làm tăng nhẹ nhiệt độ cơ thể. Sau đó hệ thống điều hòa sẽ hạ nhiệt. Đây là tín hiệu giúp não bộ dễ đi vào giấc ngủ. Một số nghiên cứu cho thấy hoa cúc còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Đây là yếu tố quan trọng với người đang giảm cân.

4. Nước ép anh đào chua

Ảnh minh họa

Anh đào là một trong số ít thực phẩm tự nhiên chứa melatonin mà lại còn giúp gầy đi khi ngủ. Melatonin là chất điều hòa đồng hồ sinh học và chất lượng giấc ngủ. Uống nước ép anh đào trước khi ngủ giúp ngủ sâu hơn. Khi giấc ngủ ổn định, quá trình trao đổi chất cũng được tối ưu. Nhiều dữ liệu cho thấy loại đồ uống này còn hỗ trợ giảm mỡ nội tạng và cải thiện vòng eo.

Lưu ý chỉ nên dùng khoảng 235ml nước ép anh đào nguyên chất. Không thêm đường. Điều này giúp tránh tăng đường huyết và giữ trọn hiệu quả giảm cân.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, Korea Boo