Gãy cổ, liệt nửa người chỉ vì... ngáp

Hayley Black (36 tuổi) là một người mẹ ba con đến từ Milton Keynes, Anh Quốc. Cô đã suýt mất mạng chỉ vì một hành động tưởng chừng vô hại: ngáp. Không ai có thể ngờ rằng, một phản xạ tự nhiên lại có thể khiến một người phụ nữ khỏe mạnh rơi vào tình trạng liệt nửa người, với tỷ lệ sống chỉ 50%, tờ The Sun đưa tin.

Một "cơn ác mộng" bắt đầu từ ngáp

Hayley Black bị gãy cổ, liệt nửa người sau khi ngáp (Ảnh: The Sun).

Một buổi sáng sớm, Hayley thức dậy để pha sữa cho con gái mới sinh. Khi nhìn thấy con ngáp, cô cũng vô thức làm theo. Tuy nhiên, hành động ngáp ấy lại biến thành một thảm kịch. Ngay khi cô vừa ngáp, một cảm giác điện giật truyền qua cơ thể, khiến nửa người bên phải của cô hoàn toàn tê liệt.

“Ngay lập tức, tôi cảm thấy như có một cơn co giật chạy khắp cơ thể. Tôi biết điều gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra”, Hayley chia sẻ.

Lúc đầu, chồng cô, Ian, nghĩ cô chỉ làm quá, nhưng khi nhận thấy tình hình không ổn, anh đã gọi xe cấp cứu.

Khi xe cấp cứu đến, Hayley được cố định cổ và đưa đến bệnh viện. Trong suốt chuyến đi, cơn đau tăng lên dữ dội đến mức cô cảm thấy như xương sống của mình đang bị vỡ ra từng mảnh. Mặc dù được sử dụng thuốc giảm đau, các bác sĩ không thể xác định ngay nguyên nhân khiến cô đau đớn như vậy.

Mãi cho đến khi thực hiện thêm các xét nghiệm và chụp chiếu, các bác sĩ phát hiện hai đốt sống cổ C6 và C7 của Hayley đã bị đẩy về phía trước và đâm vào tủy sống của cô, gây tê liệt. Các bác sĩ đã cảnh báo rằng cơ hội sống sót của cô là 50% và việc phẫu thuật cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Cuộc phẫu thuật định mệnh và hành trình phục hồi

Hayley trong quá trình phục hồi (Ảnh: The Sun).

Hayley kể lại: “Tôi không thể tin được rằng tôi đã làm gãy cổ chỉ vì ngáp. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ đi lại được nữa”. Các bác sĩ đã phải thực hiện một ca phẫu thuật khẩn cấp. May mắn, ca phẫu thuật thành công và Hayley không phải sống cả đời trong chiếc xe lăn như cô đã tưởng.

Tuy nhiên, dù đã sống sót, cuộc sống của Hayley không còn như xưa. Cô phải trải qua một quá trình phục hồi kéo dài và đầy gian nan. Cô không chỉ bị đau đớn liên tục mà còn phát triển thêm hội chứng đau cơ xơ hóa, khiến cơ thể cô luôn mệt mỏi và đau đớn. Hơn thế nữa, những cử động đơn giản, như việc ngáp, giờ đây đều khiến cô cảm thấy lo sợ.

“Mỗi khi tôi cố gắng làm việc hay hoạt động quá mức, tôi lại phải nghỉ trong thời gian dài vì đau đớn không thể chịu nổi. Điều này đã khiến tôi mất đi công việc và không thể chăm sóc gia đình”, cô chia sẻ.

Từ câu chuyện của Hayley, chúng ta thấy được rằng, đôi khi, những hành động nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng có thể trở thành mối nguy hiểm khôn lường. Hayley hy vọng rằng, thông qua câu chuyện của mình, cô có thể giúp những người khác nhận ra tầm quan trọng của việc lắng nghe cơ thể và không ngần ngại khi có cảm giác không ổn.

“Chúng ta là người hiểu rõ cơ thể mình nhất. Nếu cảm thấy có gì đó sai, đừng ngần ngại kêu gọi sự trợ giúp, như tôi đã làm. Nếu tôi không kiên quyết yêu cầu được điều trị, tôi có thể đã không có cơ hội sống sót”, Hayley nhấn mạnh.

Nguồn: The Sun