Hàng trăm nạn nhân có thể đã bị lây nhiễm HIV

Tờ Telegraph đưa tin về Jonathan Carl (42 tuổi, người Anh) đã lợi dụng các ứng dụng hẹn hò như Grindr và SCRUFF để tiếp cận và quan hệ với nhiều nam giới nhưng che giấu tình trạng nhiễm HIV của mình. Người đàn ông này được mô tả là “kẻ săn mồi”. Cảnh sát Anh lo ngại Carl có thể đã lây truyền HIV cho hàng trăm nạn nhân.

Ngày 19/9/2025, Tòa án Hoàng gia Snaresbrook (Đông London, Anh) tuyên phạt Carl 17 năm tù vì tội hiếp dâm và gây tổn hại nghiêm trọng do cố ý lây truyền bệnh qua đường tình dục. Ngoài mức án tù, Carl còn bị áp dụng lệnh phòng ngừa tình dục trong 15 năm. Theo quy định, hắn phải khai báo với cảnh sát trong vòng 3 ngày nếu có bạn tình mới và bắt buộc phải công khai tình trạng HIV của mình trong trường hợp không tuân thủ điều trị bằng thuốc.

Theo điều tra, Carl là người sử dụng thường xuyên các ứng dụng hẹn hò. Có thời điểm, hắn gặp gỡ 3 - 4 người đàn ông chỉ trong một ngày. Trong vòng bốn năm (2019 - 2023), cảnh sát ước tính Carl có thể đã quan hệ với khoảng 400 người đàn ông mà không hề tiết lộ tình trạng bệnh.

Jonathan Carl tiếp cận và quan hệ với nhiều nam giới nhưng che giấu tình trạng nhiễm HIV của mình (Ảnh: Telegraph).

Tính đến nay, cảnh sát đã tiếp cận được với 82 nạn nhân, trong đó một số người đã xét nghiệm dương tính với HIV. Hơn 300 người còn lại chưa được xác định danh tính.

Thanh tra Lewis Basford cho biết: “Có thể có một số lượng lớn nạn nhân là người bị hiếp dâm. Các tin nhắn và nội dung thu giữ từ điện thoại của Carl cho thấy đã có nhiều hành vi tình dục ngoài ý muốn”.

Phạm tội nhưng không hề hối hận

Tại phiên tòa, Carl được mô tả là người “chỉ quan tâm đến ham muốn tình dục của bản thân” và không hề tỏ ra hối hận. Carl từng làm thợ cắt tóc, sống ở Hornchurch (Đông London). Cảnh sát cho rằng Carl cũng có thể đã dùng một số chất kích thích để khống chế nạn nhân.

Một nạn nhân của Carl cho biết: “Tôi cảm thấy bất lực, như thể mình không còn giá trị. Lý do lớn nhất khiến tôi đến gặp cảnh sát là muốn ngăn chuyện này tái diễn với người khác”.

Một nạn nhân khác chia sẻ rằng vụ tấn công đã khiến anh khó có thể tiếp tục một mối quan hệ tình cảm: “Tôi luôn cảm thấy tội lỗi. Nó hủy hoại niềm tin của tôi vào chuyện tình cảm, đặc biệt là vì những định kiến xã hội về HIV”.

Thanh tra Sarah Bishop, người đứng đầu cuộc điều tra, cho biết rất khó xác định số nạn nhân cụ thể nhưng con số có thể lên tới hàng trăm người. Vị thanh tra này kêu gọi những người đã gặp Carl qua các ứng dụng hẹn hò, hoặc từng đến căn hộ của hắn ở Hornchurch, hãy đi khám và nhận sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng.

Với sự việc này, dư luận tại Anh đang đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn trên các ứng dụng hẹn hò. Cảnh sát nhấn mạnh: việc công khai tình trạng sức khỏe, đặc biệt với các bệnh lây qua đường tình dục, không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn là yếu tố then chốt để bảo vệ cộng đồng.

