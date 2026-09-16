Gặp rắn không nên làm gì?

Khi bắt gặp rắn trong nhà, sân vườn hay ngoài tự nhiên, phản ứng đầu tiên của nhiều người là tìm cách xua đuổi hoặc bắt nó. Các chuyên gia cảnh báo đây có thể là lúc nguy hiểm nhất.

Rắn xuất hiện trong sân vườn, nhà kho, gara hoặc trên đường đi bộ có thể khiến nhiều người hoảng sợ. Tuy nhiên, phản ứng theo bản năng như tiến lại gần, dùng vật dụng đánh rắn hoặc cố bắt nó có thể khiến tình huống trở nên nguy hiểm hơn.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), rắn thường cắn khi cảm thấy bị đe dọa hoặc mắc kẹt. Cơ quan này khuyến cáo nếu nhìn thấy rắn, mọi người nên giữ khoảng cách và để nó yên thay vì tìm cách xử lý trực tiếp.

Dưới đây là những việc không nên làm khi gặp rắn.

1. Đừng tiến lại gần để xem đó là rắn gì

Một trong những phản ứng phổ biến khi nhìn thấy rắn là bước tới gần để quan sát hoặc chụp ảnh. Tuy nhiên, việc này không cần thiết và có thể đưa bạn vào khoảng cách mà rắn có thể tấn công.

CDC khuyến cáo nếu nhìn thấy rắn, hãy từ từ tránh xa và không chạm vào nó. Nếu cần nhận diện, có thể ghi nhớ hoặc chụp hình con rắn từ khoảng cách an toàn thay vì tiến lại gần để quan sát rõ hơn.

Đặc biệt, không nên cố xác định rắn độc hay không độc bằng cách tiếp cận trực tiếp. Nếu không chắc chắn về loài rắn, cách an toàn nhất vẫn là coi nó như một con vật có khả năng gây nguy hiểm và giữ khoảng cách.

2. Đừng cố bắt giữ, giết rắn

Đây là một trong những điều được các cơ quan y tế và quản lý động vật hoang dã nhấn mạnh.

CDC cho biết nếu phát hiện rắn trong nhà, nên liên hệ với cơ quan kiểm soát động vật để xử lý thay vì tự bắt hoặc bẫy. Với những con rắn ở ngoài trời, hãy giữ khoảng cách và đi vòng qua chúng.

Rắn thường cắn khi cảm thấy bị đe dọa hoặc mắc kẹt. (Ảnh minh họa: Internet)

Phần lớn các trường hợp bị rắn độc cắn xảy ra khi con người cố bắt hoặc giết chúng. Khi cảm thấy bị đe dọa, rắn có thể phản ứng phòng vệ. Vì vậy, ngay cả khi con rắn trông có vẻ chậm chạp, cũng không nên cho rằng nó vô hại và đưa tay lại gần.

Một điều đặc biệt quan trọng là không nên chạm vào rắn ngay cả khi nghĩ rằng nó đã chết. CDC cảnh báo không được cầm rắn độc, kể cả rắn đã chết hoặc phần đầu đã bị cắt rời.

3. Đừng dùng các loại “thuốc đuổi rắn” thiếu cơ sở

Khi lo sợ rắn xuất hiện quanh nhà, nhiều người có thể tìm đến các sản phẩm hoặc mẹo được quảng cáo là có khả năng xua rắn.

Tuy nhiên, chuyên gia động vật hoang dã Terry Messmer của Đại học Utah State (Mỹ) cảnh báo nhiều công ty khai thác nỗi sợ rắn để bán những sản phẩm hoặc dịch vụ không hiệu quả, thậm chí trong một số trường hợp còn có thể làm tăng nguy cơ đối với người và vật nuôi.

Tài liệu của Đại học Utah State đặc biệt khuyến cáo không sử dụng băng phiến ngoài trời để xua rắn vì các hóa chất trong băng phiến có độc tính với côn trùng và động vật có vú nhưng không hiệu quả với rắn.

4. Đừng dùng bẫy dính ngoài trời

Bẫy dính có thể được một số người sử dụng với mục đích bắt rắn. Tuy nhiên, Đại học Utah State không khuyến nghị cách này.

Theo chuyên gia của trường, bẫy dính đặt ngoài trời có thể bắt nhầm nhiều loài động vật không phải mục tiêu và gây ra cái chết đau đớn và kéo dài cho chúng. Vì vậy, thay vì sử dụng loại bẫy này, nên tập trung vào việc hạn chế những điều kiện khiến rắn tìm đến khu vực quanh nhà.

Chẳng hạn, nguồn này khuyến nghị kiểm soát chuột, giữ cỏ tương đối ngắn, cắt tỉa cây bụi và hạn chế những nơi rắn có thể ẩn náu.

5. Nếu bị cắn, đừng chờ xem có triệu chứng mới đi cấp cứu

Đây là điều đặc biệt quan trọng. Nếu đã bị rắn cắn, không nên vì vết cắn ban đầu chưa quá đau hoặc chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng mà chờ đợi.

CDC khuyến cáo phải tìm kiếm trợ giúp y tế khẩn cấp càng sớm càng tốt sau khi bị rắn cắn. Người bị cắn nên tránh di chuyển không cần thiết và không tự lái xe đến bệnh viện. Nếu có thể, hãy ghi nhớ hoặc chụp ảnh con rắn từ khoảng cách an toàn để hỗ trợ nhận diện, nhưng tuyệt đối không quay lại bắt rắn.

Đặc biệt, không được dùng garô, chườm đá, rạch vết thương, hút nọc độc hoặc áp dụng các phương pháp dân gian chưa được khuyến nghị. CDC liệt kê những cách này trong nhóm những việc không nên làm khi bị rắn cắn.

Gặp rắn, cách an toàn nhất là giữ khoảng cách

Rắn không phải lúc nào cũng chủ động tìm cách tấn công con người. CDC cho biết rắn thường cắn khi cảm thấy bị đe dọa hoặc bị mắc kẹt; vì vậy, việc giữ khoảng cách có vai trò quan trọng trong phòng tránh bị cắn.

Nếu gặp rắn ngoài trời, hãy từ từ đi vòng qua và tránh xa. Nếu rắn ở trong nhà và không thể tự rời đi, thay vì tự bắt hoặc tìm cách giết nó, hãy liên hệ đơn vị kiểm soát động vật hoặc chuyên gia xử lý động vật hoang dã.

Nói cách khác, khi gặp rắn, điều quan trọng nhất không phải là tìm cách “thắng” con vật mà là không biến một cuộc chạm trán thành tình huống đối đầu. Giữ khoảng cách, không chạm, không bắt, không đánh và tìm sự hỗ trợ phù hợp là những nguyên tắc đơn giản nhưng có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ bị rắn cắn.