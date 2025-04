Gặp loài cá này ở chợ nên mua ngay, ngon hơn cao lương mỹ vị, bổ hơn cả cá hồi mà không hề ngấy

Cá vược, còn được biết đến với tên gọi cá chẽm, là một trong những loại cá có hàm lượng xương thấp và giá trị dinh dưỡng cao, được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là lựa chọn tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trong việc hỗ trợ tim mạch.

Nhờ những lợi ích nổi bật, cá vược thường được đặt lên bàn cân so sánh với cá hồi – loài cá nổi tiếng với hàm lượng omega-3 dồi dào. Trong nhiều trường hợp, cá vược thậm chí còn được xem là lựa chọn ưu việt hơn nhờ một số đặc tính nổi trội.

Tại Việt Nam, cá vược được nuôi trồng rộng rãi nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, giúp loài cá này trở thành nguồn thực phẩm quen thuộc và dễ tiếp cận đối với người tiêu dùng trong nước.

Cá vược không chỉ nổi bật với đặc điểm ít xương và dễ chế biến mà còn là nguồn cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Đáng chú ý, loại cá này chứa lượng chất béo lành mạnh – đặc biệt là axit béo omega-3 – có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch.

Một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy rằng việc bổ sung các loại cá giàu omega-3 như cá vược vào chế độ ăn uống có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim thông qua việc cải thiện chỉ số cholesterol và hạn chế tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể.

Trong bối cảnh các bệnh lý tim mạch đang ngày càng phổ biến trên phạm vi toàn cầu, bao gồm cả tại Việt Nam, việc lựa chọn thực phẩm có lợi cho tim mạch như cá vược trở nên ngày càng quan trọng.

Nguồn cung cấp omega-3 dồi dào, hỗ trợ tim mạch cực tốt

Dù cá hồi vẫn được nhiều người biết đến như một “ông hoàng” của omega-3, cá vược cũng không hề thua kém. Một số chuyên gia dinh dưỡng còn đánh giá cá vược là lựa chọn ưu việt hơn nhờ hàm lượng chất béo cân đối, mang đến cảm giác dễ chịu hơn khi thưởng thức.

Axit béo omega-3 có trong cá vược đã được khoa học chứng minh là mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho sức khỏe tim mạch. Loại chất béo này có khả năng làm giảm cholesterol xấu (LDL) và đồng thời tăng cường cholesterol tốt (HDL), góp phần cân bằng chỉ số mỡ máu.

Không chỉ vậy, omega-3 trong cá vược còn có tác dụng ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông – yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Một nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Đại học Maryland cho thấy, việc bổ sung omega-3 từ cá vược vào khẩu phần ăn hàng ngày có thể giúp giảm đến 30% nguy cơ tử vong do bệnh tim.

Ngoài ra, cá vược cũng là nguồn cung cấp dồi dào vitamin D và selen – hai dưỡng chất có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim mạch, nâng cao sức đề kháng và hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch.

Nhiều dinh dưỡng thiết yếu

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tim mạch, cá vược còn đem lại nhiều giá trị dinh dưỡng toàn diện khác. Với hàm lượng protein cao, cá giúp thúc đẩy quá trình xây dựng và duy trì khối lượng cơ bắp, đồng thời hỗ trợ phục hồi sau chấn thương hay các đợt bệnh.

Cá vược cũng chứa nhiều vitamin D và B12 – hai dưỡng chất cần thiết cho hệ xương chắc khỏe và chức năng thần kinh ổn định. Theo một nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Harvard, bổ sung cá vược vào chế độ ăn uống còn có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến lão hóa như suy giảm trí nhớ và viêm khớp.

Với loạt lợi ích toàn diện, cá vược không chỉ là lựa chọn tốt cho tim mạch mà còn là thực phẩm lý tưởng để duy trì sức khỏe tổng thể lâu dài.

Cách chọn cá vược tươi ngon

Những con cá bơi khỏe, mắt trong veo, thấy rõ con ngươi là dấu hiệu của cá còn tươi. Khi dùng tay ấn nhẹ vào thân cá, nếu thấy thịt chắc, có độ đàn hồi tốt, không bị mềm nhũn thì đó là cá chất lượng.

Một điểm dễ nhận biết nữa là phần mang cá – nên chọn những con có mang màu đỏ tươi như màu anh đào. Nếu mang cá chuyển sang màu nâu sẫm hoặc trông mờ đục thì có khả năng cá đã bị ươn, không còn đảm bảo độ tươi ngon.

Bạn cũng nên tránh mua cá có biểu hiện như thân trương phình, da nhợt nhạt, bơi yếu hoặc có mùi tanh nồng nặc, vì đó là dấu hiệu cá đã để lâu, không còn sử dụng được.

Cách nấu cá vược nấu canh chua thanh mát, dễ làm

Bước 1: Sơ chế cá vược

Sau khi mua về, bạn cần làm sạch cá bằng cách cắt bỏ mang, đánh vảy, mổ bụng và loại bỏ toàn bộ ruột cũng như phần gân máu chạy dọc sống lưng cá. Tiếp theo, chà xát cá với muối khoảng 3 – 5 phút để khử nhớt, rồi rửa lại bằng nước sạch và để ráo.

Mẹo khử mùi tanh cá vược

Chanh: Ngâm cá với nước ấm pha nước cốt chanh khoảng 5 – 7 phút giúp khử mùi hiệu quả.

Muối: Có thể pha loãng nước muối để ngâm cá hoặc chà muối trực tiếp lên thân cá.

Nước vo gạo: Ngâm cá 15 – 20 phút cũng giúp loại bỏ mùi tanh.

Gừng: Đập dập gừng, pha loãng với nước rồi ngâm cá trong 5 – 7 phút.

Bước 2: Chuẩn bị nguyên liệu đi kèm

Hành tím bóc vỏ, băm nhỏ. Cà chua rửa sạch, bổ múi cau. Hành lá, thì là và rau răm nhặt sạch, rửa kỹ rồi cắt nhỏ.

Bước 3: Xào cà chua

Đặt nồi lên bếp, cho khoảng 4 muỗng canh dầu ăn, đun nóng rồi phi thơm hành tím. Khi hành dậy mùi, thêm cà chua vào đảo đều đến khi mềm và ra màu đỏ đẹp mắt.

Bước 4: Nấu canh chua cá vược

Đổ khoảng 1.5 – 2 lít nước vào nồi, thêm 1 muỗng nước mắm và me chua. Đun sôi rồi vớt me ra chén, dằm lấy nước cốt và lọc bỏ bã, cho phần nước me vào lại nồi.

Khi nước sôi bùng, thả cá đã sơ chế vào nồi. Lưu ý, nước phải thật sôi mới cho cá vào để khử tanh.

Đun lửa vừa trong khoảng 5 phút cho cá chín. Nêm nếm với 1.5 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê bột ngọt. Cuối cùng, cho hành lá, thì là và rau răm vào rồi tắt bếp.

Món canh chua cá vược sau khi hoàn thành sẽ có vị chua ngọt hài hòa, nước trong, dậy mùi thơm của rau thơm và cá. Thịt cá mềm, béo nhẹ mà không tanh, cực kỳ đưa cơm.