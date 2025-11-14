Gặp điều này ở tuổi 36, dễ nhồi máu cơ tim trong tương lai

Một người thường được chẩn đoán là mắc bệnh cao huyết áp khi mức huyết áp tâm thu từ 140 mmHg và huyết áp tâm trương từ 90 mmHg trở lên. Căn bệnh này từ lâu đã được biết đến là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến những cơn nhồi máu cơ tim chết người.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi University College London (UCL - Anh) đưa ra lời cảnh báo đáng lo hơn: Huyết áp tâm thu "hơi cao" vẫn tiềm ẩn nguy cơ.

Mức huyết áp của bạn từ khi còn trẻ có thể liên quan mật thiết đến nguy cơ nhồi máu cơ tim khi lớn tuổi hơn - Ảnh minh họa: QUỸ TIM MẠCH ANH

Trang tin của Quỹ Tim mạch Anh cho biết nhóm tác giả đã nghiên cứu trên hơn 450 người đang sống tại Anh và phát hiện ra rằng trong độ tuổi 30-40, cũng như 3 thập kỷ sau đó, mức huyết áp "hơi cao" - 120-140 mmHg - cũng có thể làm giảm đáng kể lưu lượng máu đến cơ tim khi về già.

Đó là tình trạng thường được gọi là "thiếu máu cục bộ cơ tim".

Cơ tim cần một lượng máu giàu oxy và chất dinh dưỡng ổn định để hoạt động. Khi lưu lượng máu bị giảm nghiêm trọng, cơ tim sẽ bị thiếu oxy. Nếu tình trạng thiếu oxy này kéo dài, các tế bào cơ tim sẽ bắt đầu chết, dẫn đến nhồi máu cơ tim.

450 người trong nghiên cứu này được tuyển chọn từ các tình nguyện viên của một khảo sát mang tên MyoFit46, trong đó các tình nguyện viên được đo huyết áp ở độ tuổi 36, 43, 53, 62, 69 và 77, cũng như thực hiện nhiều cuộc kiểm tra sức khỏe khác.

Kết quả cho thấy với 10 mmHg huyết áp tâm thu tăng thêm ở các mốc từ 36-69, lưu lượng máu đến tim giảm đến 6% ở tuổi 77.

Nhưng tác động lớn nhất nằm trong giai đoạn 43 đến 63 tuổi: Huyết áp cứ tăng 10 mmHg, lưu lượng máu đến tim giảm 9-12% ở tuổi 77.

Điều này không có nghĩa là nguy cơ bị nhồi máu cơ tim chỉ ở tuổi 77, mà nguy cơ này sẽ tăng dần theo thời gian từ khi bạn còn trẻ.

Một số nghiên cứu trước đây cũng từng cảnh báo rằng mức huyết áp tâm thu/tâm trương 130/80 mmHg cũng đủ làm tăng nguy cơ một số vấn đề sức khỏe. Vì vậy, giữ mức huyết áp trong trạng thái bình thường - từ 90/60 mmHg đến dưới 120/80 mm Hg - vẫn là tốt nhất.