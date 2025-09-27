Gan nhiễm mỡ tiến triển nặng dù đã ăn đồ hấp, luộc: Bác sĩ chỉ ra sai lầm "chí mạng"

Mới đây, trong chương trình “Doctors are hot”, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Tam Quân (Đài Loan, Trung Quốc) đã chia sẻ về trường hợp bệnh nhi 11 tuổi mà ông từng điều trị.

Theo bác sĩ, trong lần khám đầu tiên vào 1 năm trước, bệnh nhi nặng 70kg, có thói quen ăn đồ chiên rán, được chẩn quán béo phì và mắc gan nhiễm mỡ trung bình. Thời điểm đó, bác sĩ đã khuyên bệnh nhân nên chuyển sang ăn đồ hấp, luộc, hạn chế tiêu thụ đồ chiên rán nhiều dầu mỡ để cải thiện vấn đề sức khỏe vẫn xấu đi và kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi mắc gan nhiễm mỡ mức độ trung bình.

Gần đây, bệnh nhi được bố mẹ đưa đến viện tái khám. Kết quả bệnh nhi tăng thêm 10kg, tình trạng gan nhiễm mỡ tiến triển nặng hơn. Mẹ của bệnh nhi rất ngạc nhiên: “Trong 1 năm qua, tôi chỉ cho con ăn đồ hấp, luộc, sao cân nặng của cháu vẫn tăng lên, tình trạng gan nhiễm mỡ cũng tiến triển nặng hơn?”

Trẻ bị béo phì. (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ chỉ ra sai lầm

Khi khai thác thêm về thói quen ăn uống của bệnh nhi, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường phát hiện đồ hấp, luộc mà gia đình nhắc đến là các món như bánh bao nhân thịt, sủi cảo, há cảo,... Trong bữa cơm, bệnh nhi có thể ăn tới 20 chiếc sủi cảo nhân thịt ba chỉ, song song với ăn cơm và canh hầm xương.

“Sủi cảo, bánh bao, há cảo,... chứa nhiều carbohydrate tinh chế, calo và chất béo trong phần nhân thịt. Ăn quá nhiều các món này có thể dư thừa carbohydrate. Lượng carbohydrate dư thừa sẽ được gan chuyển hóa và lưu trữ dưới dạng chất béo. Chất béo dư thừa tích tụ trong cơ thể có thể khiến cân nặng tăng vọt và khiến tình trạng gan nhiễm mỡ tiến triển nặng hơn. Ngoài ra, phần nhân bánh bao, sủi cảo,... được làm từ thịt ba chỉ cũng chứa một lượng chất béo bão hòa nhất định, có thể tăng gánh nặng cho gan khi ăn nhiều”, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường phân tích.

Vị chuyên gia khẳng định việc gia đình cho bệnh nhi tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu carbohydrate tinh chế, thịt ba chỉ là yếu tố khiến bệnh gan nhiễm mỡ tiến triển nặng.

Tiêu thụ nhiều carbohydrate tinh chế có thể khiến tình trạng gan nhiễm mỡ tiến triển nặng. (Ảnh minh hoạ)

Cách ăn đúng để ngăn ngừa gan nhiễm mỡ

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường khuyến cáo để cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ, ngoài việc chế biến thực phẩm theo phương pháp luộc, hấp, mọi người cũng cần lưu ý đến loại thực phẩm tiêu thụ. Theo đó, trong chế độ ăn uống, người mắc gan nhiễm mỡ cần lưu ý những điều sau:

- Tăng cường ăn rau xanh, trái cây tươi và thực phẩm giàu chất xơ. Chất xơ giúp cơ thể hấp thụ và đào thải bớt chất béo dư thừa, đồng thời tạo cảm giác no lâu, hạn chế tình trạng ăn quá mức.

- Hạn chế tiêu thụ các thực phẩm giàu tinh bột tinh chế và các loại thịt mỡ, thịt đỏ nhiều chất béo bão hòa.

Bên cạnh chế độ ăn uống, người mắc gan nhiễm mỡ cần kết hợp vận động thể chất đều đặn để hỗ trợ giảm cân và cải thiện chức năng gan.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cho biết, sau nửa năm thay đổi chế độ ăn uống và lối sống theo hướng dẫn của bác sĩ, bệnh nhi này đã giảm thành công 20kg. Tình trạng gan nhiễm mỡ đã cải thiện và giảm về ở mức nhẹ.