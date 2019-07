Gan lợn là "thực phẩm vàng" bổ sung sắt: Ăn như thế nào mới thực sự tốt cho cơ thể?

Theo ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng sức khỏe đăng trên kênh People (TQ) cho biết, gan lợn rất giàu chất sắt, phốt pho và vitamin A. Hàm lượng sắt của gan lợn gấp 3 lần hàm lượng thịt lợn trung bình. Nếu bạn bị thiếu máu do thiếu sắt, thì nên ăn một ít gan lợn.



Các vitamin A phong phú trong gan lợn có một số lợi ích để duy trì thị lực.

Cùng với sự cải thiện nhận thức về sức khỏe của mọi người, ngày càng có nhiều người sợ gan động vật. Thật vậy, là một cơ quan trao đổi chất quan trọng của động vật, gan lợn có nhiều nguy cơ tích tụ một số chất có hại như kim loại nặng, thuốc thú y, và hàm lượng cholesterol cao.

Vậy làm thế nào để ăn gan lợn lành mạnh và yên tâm? Bác sĩ Đặng Diễm Hoa, Phó giám đốc Khoa Y học Cổ truyền Trung Quốc, Bệnh viện số 2 Đại học Y Quảng Châu (TQ) sẽ phân tích cho bạn những điều cần biết.

Cách lựa chọn thực phẩm

Nên chọn gan lợn tươi và an toàn. Gan lợn tốt có màu nâu hoặc tím khi còn tươi, tay chạm vào có cảm giác rắn mà không có chất nhầy, không có mùi, không có bất kỳ khối nốt nào sau khi rạch ra hoặc thái lát. Ngoài ra, mua gan lợn tươi sẽ an toàn hơn so với việc mua gan lợn đã được nấu chín.

Chuẩn bị

Trước khi nấu, gan lợn tươi nên được rửa dưới vòi nước trong 10 phút, thái lát và ngâm trong nước khoảng 30 phút, và liên tục thay đổi nước ngâm gan giống như thêm nhiều lần rửa để loại bỏ hoàn toàn chất độc trong máu và mật gan.

Nước ngâm gan tốt nhất là thêm một chút muối nhẹ để thông qua việc thẩm thấu sẽ loại bỏ được các chất độc hại trong mô gan hiệu quả hơn.

Khi nấu ăn

Hãy chắc chắn rằng bạn phải nấu gan cho đến khi chín toàn bộ và gan chuyển sang màu nâu. Không bao giờ nên thử chế biến theo kiểu làm cho hương vị giòn và rút ngắn thời gian chế biến món gan.

Nên chế biến với phương pháp nấu ăn nhẹ nhàng đơn giản sẽ tốt hơn là nấu cầu kỳ với nhiều gia vị mạnh, nhiều dầu.

Chế biến món gan nên chọn phương pháp lành mạnh.

Kiểm soát khối lượng trong từng bữa ăn

Nếu bạn ăn nhiều gan lợn trong một thời gian ngắn, nó có thể gây ra hiện tượng bổ sung quá nhiều vitamin A và gây ngộ độc, vì vậy đừng tham lam, không phải cái gì tốt đều ăn nhiều.

Trong thực tế, người lớn bình thường có thể ăn khoảng 50 gram mỗi tuần, một hoặc hai lần một tuần là vừa phải.

Nếu bạn mắc bệnh tim mạch (tăng huyết áp, bệnh mạch vành, tăng lipid máu, cholesterol trong máu cao), bạn nên kiểm soát lượng gan lợn ăn vào, ăn ít hoặc không ăn (tùy mức độ sức khỏe).

*Theo Health/People