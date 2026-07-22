Ford Territory Platinum 2026 ra mắt Việt Nam: Giá 916 triệu đồng, thiết kế tinh chỉnh nhẹ, thêm tính năng ADAS cạnh tranh Tucson, CX-5

Ford Việt Nam bổ sung phiên bản Ford Territory Platinum 2026 vào dải sản phẩm Territory với những nâng cấp tập trung vào không gian nội thất, hệ thống âm thanh và công nghệ hỗ trợ lái.

Ford Việt Nam vừa chính thức giới thiệu Ford Territory Platinum 2026, phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV hạng C Territory tại thị trường Việt Nam.

So với các phiên bản đang phân phối, mẫu xe mới chủ yếu được nâng cấp về tiện nghi, công nghệ hỗ trợ lái và trải nghiệm bên trong khoang cabin, trong khi hệ truyền động vẫn được giữ nguyên. Xe có giá bán lẻ đề xuất 916 triệu đồng (đã bao gồm VAT) và dự kiến được bàn giao tới khách hàng từ tuần thứ tư của tháng 8/2026.

Ford Territory Platinum 2026 ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: Ford Việt Nam

Việc Ford bổ sung phiên bản Platinum diễn ra trong bối cảnh Territory vẫn là một trong những mẫu SUV hạng C có doanh số tốt tại Việt Nam. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Ford Territory bán ra 6.144 xe trong 6 tháng đầu năm 2026, tiếp tục nằm trong nhóm những mẫu SUV/CUV bán chạy nhất phân khúc. Phiên bản mới được kỳ vọng sẽ giúp Ford mở rộng lựa chọn ở nhóm khách hàng cao cấp, đồng thời tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Honda CR-V và Kia Sportage.

Ford Territory Platinum 2026 được bổ sung nhiều trang bị mới

Ở ngoại thất, Ford Territory Platinum 2026 không thay đổi đáng kể về kiểu dáng tổng thể nhưng được bổ sung một số chi tiết nhận diện riêng. Xe vẫn sử dụng dải đèn LED định vị kéo dài toàn chiều rộng đầu xe, kết hợp hệ thống đèn pha LED có chức năng chống chói tự động.

Thiết kế đầu xe Ford Territory Platinum 2026 có chút tinh chỉnh. Ảnh: Ford Việt Nam

Phiên bản Platinum sở hữu lưới tản nhiệt dưới và cản sau sơn đen bóng, đi cùng bộ mâm hợp kim 19 inch và logo "Platinum" xuất hiện trên nắp ca-pô cũng như cửa hậu nhằm tạo sự khác biệt so với các phiên bản còn lại.

Phía sau Ford Territory Platinum 2026 nổi bật với cản sau sơn đen bóng và logo Platinum. Ảnh: Ford Việt Nam

Kích thước tổng thể của xe vẫn giữ nguyên với chiều dài 4.685 mm và chiều rộng 1.935 mm. Khoang hành lý có dung tích 448 lít và có thể mở rộng lên 1.442 lít khi gập hàng ghế thứ hai. Ngoài ra, xe tiếp tục được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh và cốp điện tích hợp tính năng mở bằng đá chân.

Nội thất Ford Territory Platinum 2026 tập trung vào trải nghiệm sử dụng

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Ford Territory Platinum 2026 nằm ở không gian nội thất. Xe sử dụng ghế bọc da màu ghi sáng với họa tiết chỉ khâu hình kim cương và bề mặt đục lỗ nhằm tăng khả năng thông thoáng cho người ngồi.

Nội thất Ford Territory Platinum 2026 màu ghi sáng. Ảnh: Ford Việt Nam

Bậc cửa được tích hợp đèn LED phát sáng khi mở cửa, trong khi hệ thống lọc không khí vẫn bao gồm bộ lọc PM2.5 kết hợp máy ion hóa nhằm cải thiện chất lượng không khí trong khoang xe.

Ford cũng nâng cấp hệ thống giải trí với dàn âm thanh 10 loa, bổ sung thêm loa trung tâm và loa siêu trầm, đi kèm bộ khuếch đại công suất 320 W. Người dùng có thể lựa chọn nhiều chế độ phát âm thanh, điều chỉnh cân bằng âm 9 dải tần cũng như kích hoạt tính năng tự động thay đổi âm lượng theo tốc độ xe.

Màn hình kép 12,3 inch là điểm nhấn bên trong Ford Territory Platinum 2026. Ảnh: Ford Việt Nam

Xe tiếp tục sử dụng cụm màn hình kép kích thước 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, đồng thời kết nối với ứng dụng Ford để theo dõi tình trạng xe và đặt lịch dịch vụ.

Ford Territory Platinum 2026 bổ sung thêm hai tính năng hỗ trợ lái

Bên cạnh gói công nghệ hỗ trợ lái Co-Pilot 360 vốn đã xuất hiện trên các phiên bản Titanium và Titanium X, Ford Territory Platinum 2026 được bổ sung thêm Hệ thống hỗ trợ lái trong điều kiện ùn tắc (Traffic Jam Assist - TJA) và Kiểm soát hành trình thích ứng thông minh.

Ford Territory Platinum 2026 bổ sung Kiểm soát hành trình thích ứng thông minh và hỗ trợ giữ xe trong làn đường. Ảnh: Ford Việt Nam

Theo giới thiệu của Ford, khi hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) đang hoạt động và xe giảm tốc xuống dưới 60 km/h do ùn tắc, TJA sẽ hỗ trợ điều khiển chân ga, phanh và giữ xe di chuyển ở giữa làn đường. Khi tốc độ tăng trở lại trên 60 km/h, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ Hỗ trợ hành trình tích hợp (ICA), tiếp tục hỗ trợ duy trì xe trong làn đường và giảm bớt thao tác điều khiển trên các hành trình dài.

Nếu vạch kẻ đường không còn được nhận diện rõ, hệ thống sẽ cảnh báo để người lái chủ động tiếp quản việc điều khiển.

Động cơ vẫn là máy xăng EcoBoost 1.5L

Về vận hành, Ford Territory Platinum 2026 vẫn sử dụng động cơ xăng tăng áp EcoBoost dung tích 1.5L giống các phiên bản Territory hiện nay. Hãng chưa công bố bất kỳ thay đổi nào về công suất hay mô-men xoắn trên phiên bản mới, cho thấy đây là bản nâng cấp tập trung vào tiện nghi và công nghệ thay vì hiệu suất vận hành.

Ford Territory Platinum 2026 không có sự thay đổi về cấu hình động cơ. Ảnh: Ford Việt Nam

Toàn bộ dòng Ford Territory được nâng thời gian bảo hành

Cùng với việc giới thiệu phiên bản Platinum, Ford Việt Nam cũng áp dụng chính sách bảo hành mới cho toàn bộ dòng Territory kể từ ngày 1/7/2026. Theo đó, tất cả các phiên bản đều được bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Hiện dòng Territory tại Việt Nam gồm bốn phiên bản là Trend, Titanium, Titanium X và Platinum. Mức giá bán lẻ đề xuất lần lượt là 739 triệu đồng, 819 triệu đồng, 875 triệu đồng và 916 triệu đồng. Đối với các xe sử dụng màu sơn xanh, giá bán sẽ cao hơn 8 triệu đồng so với các màu tiêu chuẩn.

Ford Territory Platinum 2026 thêm lựa chọn cho những ai đòi hỏi trang bị cao cấp hơn. Ảnh: Ford Việt Nam

Bên cạnh việc bổ sung phiên bản mới, Ford cũng tiếp tục duy trì hệ sinh thái dịch vụ gồm ứng dụng Ford, dịch vụ nhận và giao xe tận nơi, cứu hộ 24/7 cùng mạng lưới đại lý trên toàn quốc.

Nhìn chung, Ford Territory Platinum 2026 không phải là một bản nâng cấp về sức mạnh vận hành mà tập trung bổ sung các trang bị tiện nghi, hệ thống âm thanh và công nghệ hỗ trợ lái. Trong bối cảnh Ford Territory đạt doanh số 6.144 xe trong 6 tháng đầu năm 2026, phiên bản Platinum được xem là bước đi nhằm mở rộng dải sản phẩm và gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng C. Với mức giá 916 triệu đồng, mẫu xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với các phiên bản cao cấp của Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Honda CR-V và Kia Sportage tại thị trường Việt Nam.