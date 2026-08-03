Ford Ranger Wolftrak ra mắt tại quốc gia ngay sát Việt Nam: Giá quy đổi 747 triệu đồng, nằm giữa XLS và Wildtrak

Ford Ranger Wolftrak vừa ra mắt tại Thái Lan với hai phiên bản 4x2 và 4x4, dùng động cơ diesel 2.0L Turbo, hộp số tự động 10 cấp cùng nhiều trang bị hướng đến người thích bán tải đa dụng.

Ford Ranger Wolftrak có gì khác Ranger XLS và Wildtrak?

Ford Thái Lan vừa giới thiệu Ford Ranger Wolftrak, phiên bản mới được định vị nằm giữa Ranger XLS và Wildtrak. Mẫu bán tải này hướng đến nhóm khách hàng muốn sở hữu một chiếc Ranger có ngoại hình hầm hố hơn bản tiêu chuẩn nhưng vẫn giữ mức giá dễ tiếp cận hơn Wildtrak.

Ford Ranger Wolftrak ra mắt tại Thái Lan. Ảnh: Ford

Tại thị trường Thái Lan, Ford Ranger Wolftrak được phân phối với hai phiên bản gồm dẫn động cầu sau (4x2) và dẫn động hai cầu (4x4). Giá bán lần lượt là 949.000 baht (khoảng 747 triệu đồng) và 1.089.000 baht (khoảng 858 triệu đồng). Trong giai đoạn mở bán, bản 4x2 được ưu đãi giảm 50.000 baht (40 triệu). Xe đi kèm chế độ bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km.

Điểm nhấn của Ford Ranger Wolftrak nằm ở gói thiết kế riêng với lưới tản nhiệt đặc trưng cùng các chi tiết sơn màu Lime Green, tạo sự khác biệt so với các phiên bản Ranger còn lại.

Xe chỉ có cấu hình Double Cab 4 cửa, kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.370 x 1.918 x 1.884 mm, chiều dài cơ sở 3.270 mm. Khoảng sáng gầm đạt 229 mm, trong khi khả năng lội nước lên tới 800 mm.

Ngoại thất Ford Ranger Wolftrak màu xanh Traction Green. Ảnh: Ford

Ngoại thất còn được trang bị đèn pha LED C-Clamp, đèn hậu LED, bộ mâm hợp kim 17 inch đi kèm lốp 255/70R17, ốp hốc bánh xe màu đen, thanh thể thao phía sau thùng hàng, lót thùng tiêu chuẩn và cản sau sơn đen. Riêng bản 4x4 được bổ sung khóa vi sai cầu sau điều khiển điện tử.

Động cơ diesel 2.0L Turbo và 4 chế độ lái

Sức mạnh của Ford Ranger Wolftrak đến từ động cơ diesel EcoBlue 2.0L tăng áp, sản sinh công suất 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động 10 cấp, đi cùng tùy chọn dẫn động cầu sau hoặc hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian.

Ford Ranger Wolftrak 4x4 sử dụng động cơ diesel 2.0 Turbo. Ảnh: Ford

Xe được trang bị 4 chế độ lái gồm Normal, Eco, Tow/Haul và Slippery nhằm phù hợp với nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Ford Ranger Wolftrak sở hữu màn hình 12 inch và nhiều tiện nghi

Không gian nội thất của Ford Ranger Wolftrak được hoàn thiện theo phong cách riêng với ghế bọc da kết hợp da tổng hợp, logo Wolftrak trên ghế trước, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm và điều hòa tự động hai vùng.

Nội thất Ford Ranger Wolftrak với màn hình 12 inch. Ảnh: Ford

Màn hình trung tâm kích thước 12 inch sử dụng hệ thống SYNC 4A, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch. Xe còn có kết nối Bluetooth, hai cổng USB, ổ điện 12V và hệ thống âm thanh 4 loa.

Trang bị an toàn đầy đủ trên Ford Ranger Wolftrak

Danh sách an toàn của Ford Ranger Wolftrak gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESP, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát chống lật, ga tự động Cruise Control, camera lùi, 6 túi khí, cảnh báo phanh khẩn cấp, hệ thống gọi cứu hộ, móc ghế trẻ em ISOFIX và chìa khóa chống trộm Immobilizer.

Ford Ranger Wolftrak định vị giữa XLS và Wildtrak. Ảnh: Ford

Ford Thái Lan cung cấp Ford Ranger Wolftrak với bốn màu sơn gồm trắng Arctic White, đen Absolute Black, xám Command Grey và xanh Traction Green. Hai màu xám và xanh có giá cao hơn 10.000 baht (8 triệu đồng) so với hai màu tiêu chuẩn.