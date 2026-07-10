Ferrari đánh giá cao xe Trung Quốc nhưng khẳng định vẫn còn khoảng cách lớn để chạm tới tầm 'siêu xe'

Trong khi nhiều hãng xe lâu đời tỏ ra dè dặt trước làn sóng ô tô Trung Quốc, Ferrari lại công khai đánh giá cao sự tiến bộ của các đối thủ, đồng thời chỉ ra yếu tố mà hãng cho rằng vẫn tạo nên sự khác biệt.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của các hãng xe Trung Quốc trong những năm gần đây đang khiến nhiều nhà sản xuất ô tô lâu đời phải thay đổi cách nhìn. Từ vị thế bị xem là những thương hiệu đi sau, nhiều hãng xe Trung Quốc hiện đã trở thành đối thủ đáng gờm trên thị trường toàn cầu nhờ tốc độ phát triển nhanh về công nghệ, điện hóa và phần mềm.

Ferrari đánh giá cao sự tiến bộ của các hãng xe Trung Quốc. Ảnh: Ferrari

Ngay cả Ferrari cũng không phủ nhận bước tiến này. Trong cuộc trao đổi với truyền thông Australia, ông Emanuele Carando, Giám đốc Marketing Toàn cầu của Ferrari, cho biết ông thường xuyên có cơ hội trải nghiệm các mẫu xe mới đến từ Trung Quốc và đánh giá cao những gì ngành công nghiệp ô tô nước này đã đạt được.

Theo vị lãnh đạo Ferrari, các hãng xe Trung Quốc hiện đã có thể tạo ra những mẫu xe sở hữu hiệu năng vận hành rất ấn tượng. Tuy nhiên, ông cho rằng hiệu suất đơn thuần chưa phải yếu tố quyết định tạo nên một chiếc xe thể thao đúng nghĩa.

Đại diện Ferrari nhận định việc chế tạo một mẫu xe có khả năng tăng tốc nhanh trên đường thẳng không còn là điều quá khó. Thách thức thực sự nằm ở khả năng mang lại cảm giác lái chính xác khi vào cua, độ ổn định của khung gầm, phản hồi của hệ thống lái cũng như sự kết nối giữa người điều khiển và chiếc xe. Đây mới là những giá trị mà Ferrari theo đuổi trong suốt nhiều thập kỷ.

Dù vậy, Ferrari cũng khẳng định không hề xem nhẹ các đối thủ đến từ Trung Quốc. Hãng cho biết luôn theo dõi, nghiên cứu và so sánh sản phẩm của các thương hiệu này nhằm học hỏi những điểm mạnh, đồng thời tiếp tục cải tiến các mẫu xe mới để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Ông Carando mô tả nhiều mẫu xe Trung Quốc hiện nay là những sản phẩm rất ấn tượng khi sở hữu công nghệ hiện đại, hệ thống giải trí tiên tiến, nhiều trang bị tiện nghi cùng chất lượng hoàn thiện ngày càng cao. Tuy nhiên, theo Ferrari, triết lý phát triển sản phẩm giữa hai bên vẫn tồn tại sự khác biệt rõ rệt.

Xe Trung Quốc ngày càng nổi bật về công nghệ và trang bị. Ảnh: Motor1

Vị lãnh đạo Ferrari cho rằng nhiều hãng xe Trung Quốc phát triển sản phẩm theo chu kỳ rất ngắn, liên tục tung ra các phiên bản mới khiến những mẫu xe trước đó nhanh chóng trở nên lỗi thời. Trong khi đó, Ferrari hướng tới việc tạo ra những chiếc xe có giá trị lâu dài, tập trung vào trải nghiệm cầm lái, tính biểu tượng và bản sắc thương hiệu thay vì chạy theo tốc độ đổi mới sản phẩm.

Dù vẫn giữ niềm tin vào những giá trị cốt lõi của mình, Ferrari cũng đang đối mặt với không ít thách thức tại thị trường Trung Quốc. Trong năm 2025, hãng chỉ bàn giao 584 xe tại quốc gia này, giảm hơn một nửa so với mức 1.221 xe của năm 2023. Tuy nhiên, doanh số toàn cầu vẫn được duy trì ở mức ổn định khi lượng xe giao tại các thị trường khác tăng lên, đạt 13.640 chiếc trong năm 2025, chỉ thấp hơn kỷ lục của năm trước 112 xe.

Bước sang quý I/2026, Ferrari bàn giao 180 xe tại Trung Quốc, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Trên phạm vi toàn cầu, hãng giao 3.436 xe trong ba tháng đầu năm, giảm nhẹ so với quý I/2025.

Những chia sẻ từ Ferrari phần nào phản ánh sự thay đổi của ngành công nghiệp ô tô thế giới. Các hãng xe Trung Quốc đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách về công nghệ, hiệu suất và trang bị. Tuy nhiên, đối với những thương hiệu siêu xe lâu đời như Ferrari, yếu tố cảm xúc sau vô lăng, giá trị thương hiệu cùng di sản được xây dựng qua nhiều thập kỷ vẫn được xem là lợi thế cạnh tranh mà không dễ để tạo dựng trong một sớm một chiều.