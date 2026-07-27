Thay vì thu phí thuê bao hàng tháng, Meta chọn thu video khuôn mặt để chứng minh có người thật đứng sau mỗi tài khoản Facebook.

Meta vừa công bố Facebook Verified, huy hiệu xác thực miễn phí xác nhận một tài khoản Facebook thuộc về người thật, không phải bot hay hồ sơ do AI tạo ra. Để nhận huy hiệu, người dùng quay một video selfie ngắn, hệ thống của Meta đối chiếu video này với những ảnh đại diện đã có sẵn trên tài khoản để xác nhận trùng khớp. Quá trình xử lý mất vài phút và hoàn toàn miễn phí, không yêu cầu giấy tờ tùy thân.

Tập ảnh dùng để đối chiếu là chính kho ảnh cũ trên tài khoản, không phải một cơ sở dữ liệu định danh bên ngoài. Facebook Verified vì vậy chỉ xác nhận có sự liên tục giữa một lần quay hình trực tiếp và những ảnh đã đăng trước đó, chứ không xác nhận tên thật hay danh tính pháp lý của người dùng. Một tài khoản có ít ảnh hoặc mới đăng ảnh gần đây sẽ có tập dữ liệu đối chiếu yếu hơn hẳn so với tài khoản đã dùng nhiều năm.

Giao diện huy hiệu Facebook Verified xuất hiện trên hồ sơ cá nhân - Ảnh: Meta

Facebook Verified chỉ dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên, có lịch sử tài khoản tốt theo Tiêu chuẩn Cộng đồng của Meta, đặc biệt là các quy định về gian lận, lừa đảo và hành vi thiếu trung thực. Huy hiệu không áp dụng cho Trang (Page) hay tài khoản ProMode, nghĩa là toàn bộ tài khoản thương hiệu, tòa soạn, doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp đều đứng ngoài chương trình này. Sau khi xác thực, huy hiệu xuất hiện trước tiên ở Marketplace, Dating, Groups và trang cá nhân, sau đó mới mở rộng sang bài đăng trên Feed. Meta triển khai theo từng giai đoạn, bắt đầu tại một số thị trường được chọn, nhưng không công bố danh sách thị trường cụ thể hay mốc thời gian mở rộng toàn cầu. Meta cũng nói rõ có huy hiệu không đồng nghĩa với sự bảo chứng, chỉ xác nhận một người thật đã hoàn thành bước kiểm tra khuôn mặt, không xác nhận người đó đáng tin cậy hay sẽ giao hàng đúng cam kết.

Ba bề mặt được gắn huy hiệu đầu tiên, Marketplace, Dating và Groups, cũng chính là nơi Meta ghi nhận khối lượng lừa đảo lớn nhất. Tài liệu nội bộ của Meta do Reuters công bố tháng 11/2025 ước tính nền tảng công ty phơi bày người dùng trước khoảng 15 tỷ quảng cáo lừa đảo rủi ro cao mỗi ngày, cùng 22 tỷ lượt lừa đảo tự nhiên mỗi ngày tính đến cuối năm 2024, bao gồm tin rao giả trên Marketplace, hồ sơ hẹn hò giả và quảng cáo điều trị y tế dỏm trong các nhóm sức khỏe. Cũng theo tài liệu này, người dùng Facebook và Instagram nộp khoảng 100.000 báo cáo hợp lệ mỗi tuần về việc bị kẻ lừa đảo nhắn tin, nhưng 96% số báo cáo đó bị bỏ qua hoặc từ chối sai.

Áp lực bên ngoài cũng đang dồn về phía Meta. Hiệp hội quảng cáo IAB Thụy Điển khai trừ công ty khỏi tổ chức hồi tháng 3/2026 vì không xử lý triệt để quảng cáo lừa dối. Đến tháng 4/2026, tổ chức Consumer Federation of America khởi kiện tập thể tại Mỹ, cáo buộc hệ thống đấu giá quảng cáo của Meta vô tình thưởng cho hành vi thực thi lỏng lẻo. Trong báo cáo công bố tháng 3/2026, Meta cho biết đã gỡ hơn 159 triệu quảng cáo lừa đảo trong năm 2025, 92% trong số đó bị gỡ trước khi có người dùng nào báo cáo.

Meta đã bán dịch vụ xác thực từ năm 2023 dưới tên Meta Verified, dùng giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, cho ra huy hiệu xanh kèm tính năng chống mạo danh và hỗ trợ khách hàng trực tiếp. Mức giá công bố khi ra mắt là 11,99 USD một tháng nếu đăng ký qua web, tương đương hơn 300.000 đồng, hoặc 14,99 USD qua ứng dụng iOS và Android, tương đương gần 400.000 đồng, do Apple và Google thu thêm phí hoa hồng cho giao dịch trong ứng dụng. Facebook Verified không thay thế gói trả phí này mà chạy song song, trên một nhóm tài khoản khác, trả lời một câu hỏi khác. Huy hiệu xanh trả phí xác nhận một tài khoản là hiện diện chính thức của một doanh nghiệp hay danh tính công chúng có tên tuổi. Huy hiệu miễn phí chỉ xác nhận có một con người thật hoàn thành bước kiểm tra khuôn mặt.

Meta Verified là dịch vụ trả phí hàng tháng để được cấp huy hiệu "tick xanh" - Ảnh: Meta

Facebook Verified dùng lại đúng loại công nghệ nhận diện khuôn mặt mà Meta từng đóng cửa vào tháng 11/2021, khi đó công ty tuyên bố xóa hơn một tỷ dữ liệu mẫu khuôn mặt người dùng với lý do quan ngại xã hội ngày càng tăng. Theo phân tích của Electronic Frontier Foundation công bố tháng 2/2026, Meta đã trả hơn 7 tỷ USD tiền phạt và dàn xếp liên quan quyền riêng tư và thu thập dữ liệu sinh trắc học trong 5 năm sau đó, bao gồm khoản dàn xếp 5 tỷ USD với Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ năm 2019, liên quan cáo buộc cài đặt nhận diện khuôn mặt gây nhầm lẫn và lừa dối người dùng. Chỉ một ngày trước khi Meta công bố Facebook Verified, Google giới thiệu tính năng đăng nhập bằng video selfie cho Google Account, cũng dùng cơ chế quay video khuôn mặt để xác thực và khôi phục tài khoản.

Tại châu Âu, dữ liệu sinh trắc học thuộc diện được bảo vệ đặc biệt theo Điều 9 của luật GDPR, cấm xử lý nếu không có sự đồng ý minh thị hoặc cơ sở pháp lý rõ ràng, mức phạt tối đa lên tới 20 triệu euro hoặc 4% doanh thu toàn cầu hằng năm. Cơ quan bảo vệ dữ liệu Tây Ban Nha từng phạt một nhà cung cấp dịch vụ xác minh độ tuổi 950.000 euro hồi tháng 3/2026 vì xử lý trái phép dữ liệu sinh trắc học và lấy sự đồng ý qua ô tích sẵn không hợp lệ. Meta không công bố thời gian lưu trữ video selfie, nơi lưu trữ, hay video có được dùng để tạo mẫu sinh trắc học vĩnh viễn hay không.

Tại Việt Nam, từ ngày 25/12/2024, Nghị định 147/2024/NĐ-CP đã buộc các mạng xã hội xuyên biên giới có trên 100.000 lượt truy cập từ Việt Nam mỗi tháng, trong đó có Facebook, phải xác thực tài khoản người dùng bằng số điện thoại di động hoặc số định danh cá nhân. Chỉ tài khoản đã xác thực mới được đăng bài, bình luận hay phát trực tiếp. Từ ngày 1/1/2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 chính thức có hiệu lực, thay thế hoàn toàn Nghị định 13/2023, cùng Nghị định 356/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành. Luật xếp dữ liệu sinh trắc học, bao gồm nhận dạng khuôn mặt, vân tay, mống mắt và giọng nói, vào nhóm dữ liệu cá nhân nhạy cảm, đòi hỏi mức bảo vệ cao nhất. Doanh nghiệp xử lý loại dữ liệu này phải chứng minh quốc gia nhận dữ liệu có biện pháp bảo vệ tương xứng, hoàn thành hồ sơ đánh giá tác động trước khi chuyển dữ liệu ra nước ngoài, với mức phạt hành chính có thể lên tới 5% doanh thu năm liền trước đối với vi phạm chuyển dữ liệu xuyên biên giới.

Ban Chỉ đạo Trung ương về chuyển đổi số cũng đã giao nhiệm vụ nghiên cứu giải pháp kỹ thuật tích hợp các dịch vụ mạng xã hội với hệ thống định danh điện tử VNeID, nhằm nâng cao độ tin cậy tài khoản và hạn chế giả mạo danh tính, hạn hoàn thành đặt ra trong quý III/2026. Mô hình này dự kiến dùng chuẩn xác thực OpenID Connect và OAuth 2.0, để Bộ Công an với vai trò nhà cung cấp danh tính chuyển hồ sơ xác thực cho mạng xã hội mà không làm lộ dữ liệu gốc. Theo Bộ Công an, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam năm 2025 ước tính vượt 8.000 tỷ đồng, trong đó riêng đường dây liên quan Phó Đức Nam, biệt danh Mr Pips, gây thiệt hại hơn 1.300 tỷ đồng.

Đến nay, Meta chưa công bố Facebook Verified có nằm trong đợt triển khai đầu tiên tại Việt Nam hay không, trong khi hạn hoàn thành phương án tích hợp mạng xã hội với VNeID mà Việt Nam đặt ra lại rơi đúng vào quý III năm nay.