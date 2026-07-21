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F-16 có thể chuyển quyền điều khiển cho AI chỉ bằng một thao tác

Bạch Dương
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Một cuộc thử nghiệm mới cho thấy phi công có thể chuyển quyền điều khiển tiêm kích F-16 sang AI ngay trên không.

- Ảnh 1.

Một chiếc F-16 được cải tiến theo chương trình VENOM.

Không quân Mỹ vừa trình diễn khả năng cho phép phi công tiêm kích F-16 chuyển quyền điều khiển máy bay cho AI chỉ bằng một thao tác bật công tắc, đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới tác chiến trên không tự động.

Cuộc thử nghiệm được thực hiện trong khuôn khổ chương trình VENOM (Viper Experimentation and Next-Generation Operations Model), dự án hợp tác với Cơ quan Các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến Mỹ (DARPA) nhằm phát triển AI cho các máy bay chiến đấu thế hệ tương lai.

Trọng tâm của dự án là bộ nâng cấp VENOM Autonomy Kit, hệ thống kết nối với cơ cấu điều khiển bay và các hệ thống thực hiện nhiệm vụ của tiêm kích F-16.

Hệ thống này cho phép phi công chuyển đổi liền mạch giữa chế độ điều khiển của con người và AI, trong khi vẫn duy trì vai trò giám sát toàn bộ nhiệm vụ.

Chuyến bay thử nghiệm mới nhất được thực hiện sau các màn trình diễn trước đó, trong đó một tác nhân AI đã điều khiển thành công máy bay thử nghiệm X-62A VISTA trong các kịch bản không chiến.

Việc tích hợp thành công công nghệ này lên một chiếc F-16 đang hoạt động cho thấy Không quân Mỹ đang đưa công nghệ bay tự động vượt ra khỏi phạm vi máy bay thử nghiệm, tiến gần hơn tới việc ứng dụng trên các tiêm kích làm nhiệm vụ tuyến đầu.

Hướng tới các nhiệm vụ tác chiến tương lai

Chiếc F-16 được nâng cấp theo chương trình VENOM sẽ trở thành nền tảng thử nghiệm bay chính của chương trình AI Reinforcements (AIR) do DARPA triển khai. Chương trình này hướng tới hoàn thiện các năng lực tự động thông qua những kịch bản bay thực tế ngày càng phức tạp.

Không quân Mỹ cho biết sẽ đánh giá nhiều tác nhân AI khác nhau trên chiếc máy bay này trong quá trình phát triển các công nghệ phục vụ những nhiệm vụ tương lai, nơi phi công sẽ chỉ huy các biên đội máy bay không người lái tự động.

Chương trình cũng được kỳ vọng sẽ mở rộng để tích hợp các máy bay tác chiến hiệp đồng (Collaborative Combat Aircraft) khi các nền tảng này được đưa vào biên chế.

"Môi trường tác chiến đang nổi lên, đặc biệt là trong lĩnh vực không chiến, ngày càng trở nên phức tạp", Chuẩn tướng James Valpiani, Giám đốc chương trình tại DARPA, cho biết.

"AI có tiềm năng rất lớn trong việc hỗ trợ con người xử lý sự phức tạp này trong các trận không chiến ngoài tầm nhìn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi khó liên quan đến hiệu suất và mức độ đáng tin cậy của AI tác chiến trong bối cảnh đầy hỗn loạn và ma sát của chiến tranh hiện đại", ông nói thêm.

Theo Next Gendefense
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Tags

Trung Quốc

F-16 AI

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