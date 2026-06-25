EVN thông báo quan trọng về lịch cắt điện ngày mai - 26/6

Thông tin về lịch cắt điện cụ thể nhiều người đang quan tâm.

Ngày mai 26/6, một số khu vực được ghi nhận có lịch tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch. Điểm người dân cần lưu ý là lịch cắt điện không được công bố theo một bảng chung cho toàn quốc, mà cập nhật theo từng tổng công ty điện lực, tỉnh/thành, điện lực địa phương, thậm chí theo từng trạm biến áp, tuyến đường hoặc nhóm khách hàng cụ thể.

Theo EVN, trong mùa nắng nóng 2026, tập đoàn đã yêu cầu các tổng công ty điện lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định; tăng cường chăm sóc khách hàng, tuyên truyền và hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

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Hà Nội có lịch cắt điện ngày 26/6 ở đâu?

Với Hà Nội, người dân cần tra cứu trực tiếp trên kênh của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội - EVNHANOI để biết lịch tạm ngừng cung cấp điện mới nhất theo khu vực sinh sống. Trên hệ thống tra cứu lịch tạm ngừng cấp điện, thông tin được cập nhật theo từng địa bàn, thời gian, trạng thái và lý do thực hiện.

Dữ liệu lịch tạm ngừng cấp điện tại Hà Nội ngày 26/6 ghi nhận một số khu vực có kế hoạch ngừng cấp điện trong khung giờ ngắn. Cụ thể, tại xã Mê Linh, khu vực trạm sạc xe điện VinFast Mê Linh có lịch từ 7h45 đến 9h15. Tại xã Yên Lãng, một phần xã Yên Lãng có lịch từ 9h30 đến 11h00. Lý do được nêu là phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện.

Trước đó, trong đợt nắng nóng gay gắt, EVNHANOI đã thông báo hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch từ ngày 23 đến 25/6 nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thủ đô. Tuy nhiên, từ ngày 26/6, người dân vẫn cần kiểm tra lịch theo từng khu vực, mã khách hàng để tránh bị động.

Cần nhấn mạnh, các lịch trên không đồng nghĩa toàn thành phố bị mất điện. Lịch tạm ngừng cấp điện thường chỉ áp dụng với một số khu vực nhỏ, tuyến, trạm hoặc nhóm khách hàng cụ thể. Trong trường hợp điều kiện vận hành cho phép, ngành điện có thể hoãn lịch hoặc cấp điện trở lại sớm hơn dự kiến.

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Một số địa phương khác có lịch cắt điện ngày 26/6

Ngoài Hà Nội, theo thông tin cập nhật từ các kênh điện lực và báo chí dẫn dữ liệu ngành điện, một số địa phương khác cũng có lịch tạm ngừng cung cấp điện trong ngày 26/6.

Tại Đà Nẵng, BNEWS/TTXVN dẫn thông tin từ Điện lực Đà Nẵng cho biết một số trạm thuộc Điện lực Hiệp Đức như Phước Kim 4, Phước Kim 5, Phước Kim 6, Phước Lộc 5B, Phước Lộc 2, Phước Lộc 3, Phước Lộc 4, Phước Lộc 1, Phước Lộc 6, Phước Thành 1 có lịch tạm ngừng cấp điện từ 4h00 đến 10h30.

Tại Khánh Hòa, một số khu vực thuộc Điện lực Vĩnh Hải, Nha Trang có lịch tạm ngừng cấp điện từ 4h45 đến 8h30. Các điểm được nêu gồm T.188 Vĩnh Lương, T.269 - Thôn Cát Lợi 1, T.272 - Cát Lợi 2, T.289 - Cát Lợi - Vĩnh Lương, T.391 - Văn Đăng - Vĩnh Lương, Trạm công cộng 269B và một số khách hàng, cơ sở trong khu vực.

Tại Hải Phòng, VietnamBiz dẫn dữ liệu từ cổng thông tin Điện lực miền Bắc cho biết một số khu vực như Hải Dương, Tiên Lãng, Kiến An, An Lão, Hồng Bàng, Dương Kinh, An Dương, Ninh Giang... có thể mất điện ở một số khung giờ trong ngày.

Tại Cần Thơ, VietnamBiz dẫn dữ liệu từ cổng thông tin Điện lực miền Nam cho biết một số khu vực ở Sóc Trăng, Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt, Phong Điền, Thới Lai, Kế Sách, Châu Thành... có lịch cúp điện trong ngày 26/6, nhiều nơi kéo dài từ sáng đến chiều.

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Người dân cần tra cứu thế nào?

Theo EVN, trong cao điểm nắng nóng, các đơn vị điện lực phải tăng cường kiểm tra, bảo trì hệ thống lưới điện nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, giảm nguy cơ quá tải cục bộ và hạn chế sự cố. Tuy nhiên, EVN cũng yêu cầu hạn chế bố trí thi công, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, thay thế công tơ định kỳ trong mùa khô và nắng nóng; đặc biệt không thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện để sửa chữa, cải tạo vào những ngày nhiệt độ trên 35 độ C, trừ trường hợp bất khả kháng.

Để tránh bị động, người dân nên tra cứu thông tin trên kênh chính thức của ngành điện, không chỉ dựa vào ảnh chụp hoặc thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Với Hà Nội, tra cứu trên EVNHANOI; các tỉnh miền Bắc ngoài Hà Nội tra cứu qua EVNNPC; miền Trung - Tây Nguyên tra cứu trên EVNCPC; miền Nam tra cứu trên EVNSPC; riêng TP.HCM tra cứu qua EVNHCMC.

Ngoài website, người dân có thể sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng hoặc tài khoản Zalo chính thức của các tổng công ty điện lực để theo dõi lịch tạm ngừng cung cấp điện, sản lượng điện tiêu thụ, tiền điện và các thông báo liên quan.

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Trong những ngày nắng nóng, EVN cũng khuyến cáo khách hàng hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm, đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên và theo dõi điện năng tiêu thụ hằng ngày để kịp thời phát hiện bất thường.