EU ‘xuống thang’ nhượng bộ, quốc gia sở hữu 5.000 tàu thương mại vẫn kiên quyết phản đối gói trừng phạt Nga

Quốc gia thành viên EU này có đội tàu chở LNG lớn nhất thế giới tính theo công suất.

Công ty vận tải biển Dynagas (Hy Lạp) dự kiến sẽ tiếp tục được phép vận chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga khi Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng nhượng bộ như một phần của gói trừng phạt thứ 21, tờ Financial Times (FT) dẫn nguồn tin cho biết.

Theo đó, thỏa thuận này, vẫn cần sự chấp thuận từ 27 quốc gia thành viên EU, sẽ cho phép các công ty tiếp tục vận chuyển LNG của Nga sang các nước thứ ba đến tháng 1/2029. Phương án này đồng thời áp trần lượng LNG xuất khẩu của Nga và cấm ký các hợp đồng mới.

Tuy nhiên, tờ Politico dẫn lời 3 nhà ngoại giao EU cho biết Hy Lạp bác bỏ phương án thỏa hiệp trên và yêu cầu được miễn trừ vô thời hạn đối với hoạt động này.

Một trong những lý do chính khiến Hy Lạp phản đối là Dynagas là một trong số rất ít công ty sở hữu đội tàu phá băng có khả năng tiếp cận các cảng LNG của Nga tại Bắc Cực.

Chính phủ Hy Lạp cho rằng nếu EU cấm các doanh nghiệp vận chuyển LNG Nga, các tàu này nhiều khả năng sẽ chuyển đăng ký sang quốc gia khác, khiến EU mất khả năng giám sát hoạt động.

Hy Lạp hiện sở hữu đội tàu thương mại hơn 5.000 tàu, vận chuyển khoảng 20% tổng khối lượng hàng hóa đường biển của thế giới, đồng thời là quốc gia có đội tàu chở LNG lớn nhất thế giới tính theo công suất.

Các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp vào ngày 23/7 để xem xét một đề xuất mới về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga sau khi các cuộc đàm phán trước đó kết thúc mà chưa đạt được đồng thuận. Điểm bất đồng lớn nhất vẫn là đề xuất cấm các công ty EU vận chuyển LNG của Nga tới các khách hàng ngoài EU.

Theo quy định của EU, các lệnh trừng phạt chỉ có hiệu lực khi nhận được sự đồng thuận của cả 27 quốc gia thành viên. Điều này cho phép từng nước sử dụng quyền phủ quyết để yêu cầu các nhượng bộ trong quá trình đàm phán.

Trước đây, cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nhiều lần ngăn cản các quyết định hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, giới lãnh đạo EU kỳ vọng Budapest sẽ bớt cứng rắn hơn dưới thời người kế nhiệm Péter Magyar.

Nếu được thông qua, gói trừng phạt thứ 21 sẽ tiếp tục siết chặt nguồn thu từ dầu khí của Nga, đưa thêm hàng chục ngân hàng vào danh sách trừng phạt và cấm khoảng 250 cá nhân nhập cảnh vào EU.

Theo FT, Politico﻿