EU thừa nhận chưa thể cấm nhập cảnh những người tham chiến của Nga

Ủy ban châu Âu (EC) thừa nhận, Liên minh châu Âu (EU) đã thất bại khi chưa thể cấm nhập cảnh với những người tham gia Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen.

“Chúng tôi thừa nhận, EU đã không đưa vào gói trừng phạt thứ 21 chống lại Nga một điều khoản cấm nhập cảnh vào các quốc gia thành viên của khối đối với những người tham gia Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tiến một bước quan trọng hướng tới việc chính thức cấm các chiến binh Nga nhập cảnh vào EU", Chủ tịch EC Ursula von der Leyen viết trên X hôm 23/7.

Trước đó, khi trình bày dự thảo gói trừng phạt thứ 21 vào tháng 6/2026, bà von der Leyen đã cam kết sẽ áp dụng lệnh cấm nhập cảnh hoàn toàn ngay lập tức đối với những người tham gia Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Ngoài ra, Chủ tịch EC đã không đề cập đến lệnh cấm vận chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga sang các nước thứ ba, vốn ban đầu được trình bày như biện pháp chính trong gói trừng phạt này, nhưng sau đó đã bị các quốc gia thành viên EU bác bỏ.