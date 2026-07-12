Erling Haaland trở thành chất liệu viral của loạt thương hiệu, từ hãng hàng không nổi tiếng, KFC đến Crocs

Erling Haaland viral đến mức chỉ cần một búi tóc cũng đủ để loạt thương hiệu nhận ra và bắt trend.

Erling Haaland là một trong những cái tên "chiếm sóng" nhất World Cup 2026. Tiền đạo người Na Uy không chỉ gây chú ý bằng những màn trình diễn trên sân cỏ mà gần như mọi thứ xoay quanh anh đều trở thành chủ đề bàn tán, từ kiểu tóc, màn ăn mừng, biểu cảm, đời sống cá nhân cho đến chuyện tình cảm. Cứ mở mạng xã hội là thấy Haaland, lướt vài bài là lại bắt gặp thêm một meme, một ảnh chế hay một video triệu view về chân sút sinh năm 2000.

Erling Haaland.

Sức hút ấy cũng nhanh chóng trở thành "mỏ vàng" của giới làm content.

Không nằm ngoài cơn sốt Haaland, hàng loạt thương hiệu từ nước ngoài đến Việt Nam đồng loạt nhập cuộc, biến mái tóc buộc đặc trưng, màn ăn mừng hay chính cái tên của tiền đạo người Na Uy thành "chất liệu" để sáng tạo nội dung và bắt trend.

Từ đồ ăn, đồ uống, mỹ phẩm, giày dép đến các sản phẩm công nghệ, mọi thứ đều có thể "hóa thân" thành Haaland theo cách hài hước, giúp các thương hiệu vừa bắt trend vừa quảng bá sản phẩm.

JBL Việt Nam (fanpage chính thức của JBL tại Việt Nam. JBL là thương hiệu âm thanh của Mỹ) là một trong những thương hiệu bắt trend sớm.

Một thương hiệu nước ngoài hoạt động ở Việt Nam bắt trend cỡ này.

Fanpage đăng tải hình ảnh chiếc loa JBL được biến thành "phiên bản Haaland" với mái tóc buộc cao, đi kèm đoạn hội thoại dí dỏm: "Dũng: Hà Lan tối nay qua nhà tui xem bóng đá rồi nhé! Ngạn: Ủa, Hà Lan cũng nhận lời qua nhà tui mà homie? Tui mới tặng cô cái dây cột tóc JBL Grip nữa" . Phía dưới là màn "plot twist" khi "Hà Lan" xuất hiện dưới hình dạng... một chiếc loa JBL đeo dây cột tóc, khiến cộng đồng mạng thích thú.

Ở nước ngoài, các thương hiệu cũng liên tục biến tấu theo nhiều cách khác nhau. 7-Eleven "hô biến" chiếc bánh donut thành Haaland chỉ bằng mái tóc buộc cao. Lala Cookies biến chiếc bánh quy chocolate thành chân dung tiền đạo người Na Uy, còn KFC và Church's Texas Chicken lại lấy ngay chiếc đùi gà làm "gương mặt" của Haaland để rủ khách đi ăn.

7-Eleven México cũng nhanh chóng nhập cuộc khi biến chiếc donut phủ kem thành "phiên bản Haaland" chỉ bằng mái tóc buộc cao đặc trưng. Thương hiệu còn đăng kèm dòng trạng thái "¿Haaland ir por una dona?" (tạm dịch: "Đi ăn donut với Haaland không?").

Các hãng đồ ăn nhanh nổi tiếng cũng nhập cuộc.

Chuỗi quán đồ uống và cà phê tại Mexico - cũng nhanh chóng bắt trend bằng cách biến ly nước thành "phiên bản Haaland" với búi tóc buộc cao đặc trưng.

Aerobus - hãng hàng không giá rẻ hàng đầu của Mexico đưa Haaland lên... đầu máy bay, trong khi Crocs Chile sáng tạo cả một "đội hình Haaland" từ những đôi dép đỏ đặc trưng của thương hiệu.

Hãng hàng không này bắt trend kèm dòng trạng thái "Sí o sí se arma el viajecito". Tạm dịch: "Kiểu gì cũng phải làm một chuyến đi thôi" hay "Nhất định phải xách vali lên đường". Thông điệp vừa bắt trend Haaland, vừa khéo léo lồng ghép lời mời gọi khách hàng đặt vé du lịch.

Thương hiệu biến đôi dép Crocs thành nhân vật mang mái tóc buộc cao đặc trưng, kèm dòng trạng thái "Las Crocs que usaría un vikingo" (tạm dịch: "Đôi Crocs mà một chiến binh Viking sẽ mang")

Dù cách thể hiện khác nhau, điểm chung của các bài đăng là chỉ cần thêm mái tóc vàng buộc cao, người xem đã lập tức liên tưởng đến chân sút đình đám này.

Các thương hiệu khai thác kiểu tóc đặc trưng - chi tiết đã trở thành "dấu hiệu nhận diện" mới của tiền đạo người Na Uy sau những trận đấu bùng nổ tại World Cup 2026.

Chính điều này đã tạo nên một template sáng tạo để các đội ngũ social media thi nhau "đu trend", biến Haaland từ cỗ máy ghi bàn trên sân cỏ thành "ông hoàng gánh KPI" của hội làm content.

Không chỉ các thương hiệu, đến Google cũng tham gia "đu trend". Theo đó, khi người dùng tìm kiếm từ khóa "Erling Haaland", Google sẽ hiển thị hiệu ứng hoạt hình những chiến binh Viking chèo thuyền băng qua màn hình. Đây được xem là màn tri ân dành cho điệu ăn mừng "Viking Row" đã trở thành biểu tượng của tuyển Na Uy tại World Cup 2026.

Ảnh chụp màn hình.

Cơn sốt còn giúp Erling Haaland trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón. Từ hình ảnh quảng cáo, các chiến dịch truyền thông cho đến những màn bắt trend trên mạng xã hội, tiền đạo người Na Uy liên tục xuất hiện với tần suất dày đặc. Từ một "cỗ máy ghi bàn" trên sân cỏ, Haaland giờ đây còn được cư dân mạng ví von là "ông hoàng gánh KPI" cho giới làm content khi chỉ cần một kiểu tóc hay một màn ăn mừng cũng đủ tạo ra vô số ý tưởng sáng tạo.

Không chỉ trở thành "gương mặt vàng" của giới làm content, Erling Haaland còn là cái tên được nhiều thương hiệu săn đón trong mùa World Cup 2026. Bên cạnh các hợp đồng dài hạn với Nike, Beats by Dre hay EA SPORTS FC, tiền đạo người Na Uy còn liên tiếp xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng bá mới gắn với giải đấu.

Anh được chọn làm gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng bá hải sản Na Uy tại thị trường Mỹ, với hình ảnh phủ sóng từ Quảng trường Thời đại (New York) đến các nền tảng số. Cùng thời điểm, Haaland cũng trở thành đại sứ toàn cầu của thương hiệu đồ uống thảo mộc WALOVI (phiên bản quốc tế của Wang Lao Ji), gây sốt với loạt quảng cáo nói tiếng Trung và màn "phun lửa" viral trên mạng xã hội Trung Quốc.

Sức hút ấy đến từ màn trình diễn bùng nổ của Haaland tại World Cup 2026.

Sau 4 trận đầu tiên, tiền đạo sinh năm 2000 ghi tới 7 bàn thắng, trong đó có cú đúp vào lưới Brazil ở vòng 1/8, góp công giúp Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết World Cup.

Không chỉ dẫn đầu về hiệu suất ghi bàn, Haaland còn liên tục tạo ra những chủ đề viral ngoài sân cỏ, từ màn ăn mừng "Viking Row", hiệu ứng tìm kiếm trên Google, cơn sốt dây buộc tóc cho đến hàng loạt meme lan truyền trên mạng xã hội. Chính sự kết hợp giữa phong độ chuyên môn và sức ảnh hưởng trên Internet khiến anh trở thành một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất của World Cup năm nay.

Sáng nay 12/7, sau thất bại 1-2 trước tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026, Erling Haaland vẫn giữ tinh thần lạc quan.

Haaland dừng bước ở tứ kết World Cup. Ảnh: Getty

Tiền đạo người Na Uy gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì đã đồng hành cùng đội tuyển trong hành trình lịch sử, đồng thời khẳng định Na Uy sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Dù giấc mơ World Cup khép lại, Haaland vẫn được xem là một trong những ngôi sao nổi bật nhất giải đấu khi vừa tỏa sáng trên sân cỏ, vừa tạo nên hàng loạt cơn sốt trên mạng xã hội.